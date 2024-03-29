STARTKEY MEGAPOL GAYRİMENKUL

Profesyonel Broker ve Gayrimenkul Danışmanları, şık ofisleri ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışları ile Startkey Megapol Gayrimenkul bu sayımızda Mavişehir Dergisi okurlarıyla buluşuyor. Startkey Megapol Gayrimenkul’ün Brokerı Nadejda Apostolov ile kendisi, çalışmaları ve sektör üzerine keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.

Merhaba kendinizi biraz tanıtabilir misiniz?

Ben Nadejda Apostolov. Moldovya doğumluyum. Ekonomi Üniversitesi mezunuyum. Son 15 senedir Türkiye’de ikamet ediyorum. Türkiye’yi, özellikle İzmir’i ve insanlarını çok seviyorum.

Kariyerinizdeki yolculuğunuzu bizimle paylaşır mısınız? Gayrimenkul sektörüne olan ilginiz nasıl başladı?

Tabii, benim kariyerim çeşitli sektörlerdeki deneyimlerimle şekillendi. Ancak gayrimenkul sektörüne olan ilgim, çeşitli yatırımlarımın yönetimi sırasında doğdu. Bu alanda çalışmak, benim için fırsatlarla dolu bir yolculuk oldu.

Megapol Gayrimenkul Brokerı olarak, müşterilerinize nasıl değer katıyorsunuz? Hangi hizmetleriniz öne çıkıyor?

Megapol Gayrimenkul Brokerı olarak, müşterilerimize öncelikle kapsamlı bir danışmanlık hizmeti sunuyoruz. İhtiyaçlarına uygun en iyi yatırım fırsatlarını belirlemelerine yardımcı oluyoruz ve bu süreçte her adımda yanlarında oluyoruz. Ayrıca, piyasa analizi, değerleme ve stratejik portföy yönetimi gibi alanlarda da destek sağlıyoruz.

Yurtdışı gayrimenkul yatırım seçeneğimiz de mevcut. İngiltere, Kuzey Kıbrıs ve Dubai’deki en büyük inşaat firmaları ile çalışmaktayız.

Startkey Megapol Gayrimenkul olarak sizin sektördekilere nazaran artınız nedir?

Ben başta olmak üzere ofisimizde beş dil bilen gayrimenkul danışmanı arkadaşlarımız ile birlikte değerli müşterilerimize hizmet veriyoruz. Bunun da avantajlarını çoğu kez görüyoruz.

Gayrimenkul yatırımında başarılı olmanın anahtarları nelerdir? Yatırımcılara ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?

Başarılı bir gayrimenkul yatırımı için sabır, doğru araştırma ve doğru zamanlama çok önemlidir. Ayrıca, çeşitlendirme stratejileriyle riski azaltmak da önemlidir.

Yatırımcılara tavsiyem, hedeflerini net bir şekilde belirlemeleri ve uzman danışmanlık alarak karar vermeleridir.

Megapol Gayrimenkul Brokerı olarak gelecek hedefleriniz nelerdir? Şirketinizi nereye taşımak istiyorsunuz?

Gelecek hedeflerimiz arasında Megapol Gayrimenkul Brokerı olarak, müşteri memnuniyetini ve portföyümüzü genişletmeyi ön plana almayı hedefliyoruz. Ayrıca, teknolojiyi daha etkin bir şekilde kullanarak hizmetlerimizi geliştirmek ve sektörde öncü bir konuma gelmek istiyoruz. Startkey Megapol olarak her türlü gayrimenkul alım-satım ve kiralama işleminin yanında mülkiyet yönetimi, konsept planlama, proje ve arazi geliştirme, yatırım analizi, değerleme konularında hizmet veriyoruz. Bunu da yetkin ve eğitimli brokerlar ve gayrimenkul danışmanları ile üst düzey hizmet vererek, pazar hâkimiyetini sürekli arttırarak ve mesleki etiğe bağlı çalışarak gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Son olarak, genç girişimcilere gayrimenkul sektöründe başarılı olmaları için vereceğiniz tavsiyeler nelerdir?

Genç girişimcilere tavsiyem, sürekli öğrenmeye ve değişime açık olmaları, eğer ki gayrimenkul sektöründe gerçekten yer alıp başarılı olmak istiyorlarsa gerekli tüm eğitimlerini almaları ve hemen vazgeçmemeleridir. Gayrimenkul sektörü dinamik bir alandır ve başarılı olmak için piyasadaki trendleri takip etmek ve adaptasyon sağlamak önemlidir. Ayrıca, dürüstlük, özveri ve müşteri odaklılık da başarının anahtarıdır.

STARTKEY MEGAPOL GAYRİMENKUL

Adres: Ataşehir Mahallesi 8020 Sokak Sinan Bey Apartmanı No: 4/A Çiğli – İzmir

Instagram: nadejdaapostolov İletişim: 0232 501 11 51