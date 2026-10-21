Begonvilla ve Begonya projelerinin kurucusu; Muzaffer Karadağlı

Bir yaşam alanını değerli kılan yalnızca mimarisi, konumu ya da metrekareleri değildir; asıl değer, insan hayatına dokunduğu yerde başlar. 20 yıllık deneyimin birikimiyle Begonvilla markasını “mutlu yaşam alanları” fikri üzerine inşa eden Muzaffer Karadağlı, gayrimenkule yalnızca bir yatırım aracı olarak değil, geleceğe bırakılan bir yaşam kültürü olarak bakıyor. Bugünün ihtiyaçlarını olduğu kadar yarının yaşam biçimlerini de düşünerek şekillenen Begonvilla projelerinin detaylarını, gayrimenkulün değişen anlamını ve yeni projeleri olan sağlıklı yaş alma merkezi Begonya’yı konuştuk.

Muzaffer Bey sizi biraz yakından tanımak isteriz. Eğitim hayatınız, mesleğiniz ve sektördeki tecrübelerinizden kısaca bahseder misiniz?

Ankara doğumluyum. Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü’nden mezun olduktan sonra mesleki hayatımı tasarım, iç mimarlık ve yapı sektörü üzerine şekillendirdim.

2002 yılında DDT İç Mimarlık’ı kurdum. Uzun yıllar boyunca hem iç mimari hem de inşaat alanında birçok farklı projede yer aldım. 2014 yılından itibaren çalışmalarımızı ağırlıklı olarak İzmir ve çevresinde sürdürmeye başladım. Zaman içerisinde edindiğimiz tüm bu deneyimi, 2015’ten itibaren “Mutlu Yaşam Alanları” fikri etrafında geliştirdiğimiz Begonvilla markasına taşıdık.

Bugün benim için 20 yılı aşan bu yolculuğun en önemli tarafı yalnızca yapılar üretmek değil; insanların içinde kendilerini iyi, huzurlu ve ait hissedecekleri yaşam alanları oluşturabilmek.

Begonvilla’nın çıkış noktasında “mutlu yaşam alanları” kavramı var. Peki sizin için bir mekânı yalnızca değerli bir gayrimenkul olmaktan çıkarıp gerçek bir “yaşam alanına” dönüştüren şey nedir?

Bence bir yapıyı gayrimenkul yapan şey tapusu, metrekaresi ve konumudur; onu bir yaşam alanına dönüştüren ise içinde kurulan hayattır. Bir insan sabah evinden çıktığında nasıl bir çevreye bakıyor, çocuğunu güvenle dışarı gönderebiliyor mu, komşularıyla ilişki kurabiliyor mu, doğayla ne kadar temas ediyor, evine döndüğünde kendisini huzurlu hissediyor mu? Bizim için asıl sorular bunlar.

Bu nedenle Begonvilla’da projeye hiçbir zaman yalnızca bina ölçeğinde bakmıyoruz. Mimariyi, peyzajı, sosyal alanları, mahremiyeti, güvenliği ve insan ilişkilerini bir bütün olarak ele alıyoruz. İnsanların sadece konut satın aldığı değil, kendilerine ait bir yaşam biçimi kurabildiği yerler tasarlamak istiyoruz. “Mutlu Yaşam Alanları” ifadesi de aslında bizim için bir slogan değil; bütün projelerde aldığımız kararların temelini oluşturan bir yaklaşım.

Begonvilla projelerinizden biraz bahseder misiniz?

Begonvilla’nın yolculuğu, Menemen Villakent ‘te hayata geçirdiğimiz ilk projemiz Begonvilla Seyrek ile başladı. Bugün Begonvilla Seyrek ve Bodrum’da yer alan Oleva Bodrum projelerimizi tamamlayarak teslim etmiş bulunuyoruz.

İzmir Menemen Villakent bölgesinde ise Begonvilla Kent, Begonvilla Cadde ve Begonvilla Bahçe projelerimizin çalışmaları devam ediyor. Bu üç projemizde toplam 326 konutun yapımını sürdürüyoruz. Farklı yaşam ihtiyaçlarına ve aile yapılarına cevap verebilmek amacıyla 1+1’den 4+2’ye kadar uzanan farklı daire seçenekleri sunuyoruz.

Bunun yanında Begonya ise bizim için klasik bir konut projesinin çok ötesinde, uzun süredir üzerinde çalıştığımız farklı bir yaşam modeli.Menemen Villakent’te hayata geçirmeyi planladığımız Begonya, yeni dönem sağlıklı yaş alma merkezi konseptiyle kurgulanan ve yatırımcısına değer yaratmayı hedefleyen özel bir proje.

Sizce önümüzdeki dönemlerde öne çıkacak en verimli yatırım aracı ne olacaktır?

Bence önümüzdeki dönemde yatırımcı açısından en çok öne çıkacak alanlardan biri yine gayrimenkul olacak. Son yıllarda farklı yatırım araçlarında yaşanan hızlı değişimler ve belirsizlikler, somut varlıklara olan ilgiyi yeniden artırdı. Gayrimenkul ise hem fiziksel bir karşılığı olması hem de temel bir ihtiyaca dayanması nedeniyle bu noktada ayrı bir yerde duruyor.

Özellikle doğru lokasyonda, nitelikli ve iyi planlanmış projelerin daha fazla önem kazanacağını düşünüyorum. Artık yatırımcı yalnızca metrekareye değil; projenin yaşam kalitesine, bulunduğu bölgenin gelişimine ve gelecekte oluşturacağı değere de bakıyor. Bu nedenle gayrimenkulün, geleneksel yapısını korurken yeniden daha güçlü bir yatırım alternatifi haline geleceğine inanıyorum.

Bir yaşam alanını tasarlarken “mutluluk” gibi oldukça soyut bir kavramı somutlaştırmak mümkün mü? Begonvilla’da bunu hangi ayrıntılar üzerinden düşünüyorsunuz? Projelerinizdeki ayrıcalıklar neler?

Mutluluğun tek bir mimari formülü olduğunu söylemek elbette mümkün değil. Ancak insanların hangi ortamlarda kendilerini daha huzurlu, güvende ve konforlu hissettiklerini doğru analiz etmek mümkün.

Biz Begonvilla projelerinde bu yaklaşımı birçok detay üzerinden ele alıyoruz. Gün ışığından doğru yararlanmak, yeşil alanları artırmak, mahremiyeti korumak, açık alan kullanımını desteklemek ve günlük yaşamı kolaylaştıran çözümler üretmek bizim için önemli tasarım kriterleri arasında yer alıyor.

Projelerimizin ayrıcalıklı tarafı ise yalnızca konut üretmekle yetinmememiz. Geniş peyzaj alanları, sosyal donatılar, yüzme havuzları, spor ve dinlenme alanları, çocuklara yönelik alanlar, güvenlik ve ortak yaşam alanlarını proje bütününün bir parçası olarak ele alıyoruz. Aynı zamanda farklı yaşam biçimlerine ve aile yapılarına cevap verecek planlama seçenekleri sunmaya önem veriyoruz.

İç mimarlıktan geldiğim için benim için bir yapının yalnızca dışarıdan nasıl göründüğü değil, insanların o yapının içinde nasıl hareket ettiği, neye dokunduğu ve günlük hayatını ne kadar rahat sürdürebildiği de çok önemli. Bazen mutluluk büyük şeylerde değil; doğru düşünülmüş bir pencere, ferah bir yaşam alanı, iyi planlanmış bir peyzaj ya da komşuluk ilişkisini destekleyen ortak bir alanda ortaya çıkıyor.

Begonya projesi, gayrimenkul anlayışınızı bambaşka bir noktaya taşıyor. Bir yaşam alanını bu kez hayatın ileri dönemleri için tasarlama fikri nasıl ortaya çıktı?

Begonya fikri çok temel bir ihtiyaçtan doğdu. İnsanların hayatlarının ileri dönemlerinde de bağımsızlıklarını koruyabilecekleri, aktif ve üretken kalabilecekleri, kendilerini güvende hissedebilecekleri ve ihtiyaç duyduklarında profesyonel desteğe kolayca ulaşabilecekleri nitelikli yaşam alanlarına olan ihtiyacın giderek arttığını gördük.

Günümüzde ‘‘longevity’’, yani daha uzun, sağlıklı ve nitelikli bir yaşam sürme yaklaşımı giderek daha fazla önem kazanıyor. Bununla birlikte dünyada ‘‘senior living’’ kavramı da yalnızca barınmayı değil; konforu, sosyal etkileşimi, bireysel özgürlüğü ve profesyonel desteği bir arada ele alan bir anlayış olarak öne çıkıyor. Begonya’da da bu yaklaşımı merkeze alarak bütüncül bir yaşam kurgusu oluşturuyoruz.

Begonya’yı geleneksel bakım merkezi anlayışından farklı olarak; bireylerin uzun süre konaklayabilecekleri, kendi yaşam düzenlerini sürdürebilecekleri, sosyal hayatın içinde kalabilecekleri ve ihtiyaç duyduklarında sağlık desteğine ulaşabilecekleri bir sağlıklı yaş alma merkezi olarak kurguladık. Amacımız, konaklama deneyimini yalnızca barınma üzerinden değil; konfor, güven, aktif yaşam ve iyi olma hali üzerinden ele almak. Begonya ile ‘‘longevity’’ ve ‘‘senior living’’ yaklaşımını Türkiye’deki yaşam kültürüyle buluşturan çağdaş ve nitelikli bir model geliştirmeyi hedefliyoruz.

Begonya’da ne gibi imkânlar sunuyorsunuz ve kimler yararlanabiliyor?

Begonya’yı, sağlıklı yaş alma sürecini destekleyen tüm ihtiyaçların bir arada karşılanabileceği kapsamlı bir yaşam merkezi olarak tasarladık. Konaklama alanlarının yanı sıra doktor, fizyoterapist, psikolog ve diyetisyen desteği; yüzme havuzu, fitness, yoga ve pilates alanları; sanat ve hobi atölyeleri, kütüphane, sinema, restoran ve sosyal yaşam alanları projenin önemli parçalarını oluşturuyor.

Longevity yaklaşımında öne çıkan; düzenli hareket, dengeli beslenme, sosyal etkileşim, zihinsel canlılık, psikolojik iyi oluş ve sağlık takibi gibi unsurları Begonya’nın günlük yaşam kurgusunun içine dahil ediyoruz.

Bunun yanında moleküler hidrojen gibi sağlıklı yaş alma alanında araştırılan yeni nesil uygulamalara da yer vererek, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden bir yapı oluşturmayı hedefliyoruz. Böylece sağlıklı yaş alma kavramını yalnızca sağlık hizmetiyle sınırlamadan, kişinin yaşam kalitesini bütüncül biçimde destekleyen bir anlayış benimsiyoruz.

Begonya’dan, hayatının ileri dönemlerini daha konforlu, aktif, sosyal ve güvenli bir ortamda geçirmek isteyen bireyler yararlanabiliyor. Uzun süreli konaklama imkânının yanı sıra, Begonya Club aracılığıyla burada konaklamayan kişiler de belirli sosyal, sportif ve yaşam alanlarından faydalanabiliyor. Begonya bu yönüyle, uzun süreli ve nitelikli bir yaşam deneyimi arayan bireylere hitap ederken; sağlıklı yaş alma alanında gelişen bu yeni yaşam modeline yatırım yapmak isteyenler için de önemli bir alternatif oluşturuyor.

Begonya’nın yatırım modeli nasıl işliyor? Hissedar yapısından ve yatırımcıya sunduğu modelden biraz bahseder misiniz?

Begonya’da klasik konut satışından farklı, hissedarlık esasına dayalı bir yatırım modeli oluşturduk. Projede toplam 200 hisse bulunuyor ve yatırımcılar bu yapı içerisinde sahip oldukları pay oranında yer alıyor.

Hissedarlarımız, tesisin işletme performansına bağlı olarak oluşan kârdan sahip oldukları pay oranında yararlanıyor. Begonya’nın global bir otel zincirinin çatısı altında faaliyet gösterecek olması da işletme kalitesi, hizmet standartları ve profesyonel yönetim açısından modelimizin önemli unsurlarından biri. Böylece yatırım yapısı; konaklama, sağlık, sosyal yaşam ve hizmetlerden oluşan profesyonel bir işletme modeli üzerine kuruluyor.

Burada önemli bir diğer nokta ise hissedarlık ile konaklamanın birbirinden ayrı olması. Begonya’da yaşamak için hisse sahibi olma zorunluluğu bulunmuyor. Konaklamak isteyen kişiler, müsaitlik ve sıra sistemi doğrultusunda aylık konaklama modeliyle Begonya’dan yararlanabiliyor. Bu yapıyla yatırımcının, sağlıklı yaş alma alanında hizmet üreten, profesyonel olarak yönetilen ve işletme performansına dayalı gelir oluşturan bir yapının hissedarı olmasını hedefliyoruz.

Adres: Yalı Mahallesi 6514 Sokak No: 15 Kat: 4 Daire: 11 Siena Ofisleri – Karşıyaka

İletişim: info@begonvilla.com.tr – 0542 330 69 30 – Instagram: begonvillaofficial

www.begonvilla.com.tr