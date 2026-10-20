Gayrimenkulde güvenin ötesinde bir vizyon: STARTKEY ALFA GAYRİMENKUL

İzmir’i yalnızca bir gayrimenkul danışmanı gözüyle değil, bir “yaşam haritası” olarak okusaydınız; hangi bölgeleri hangi yaşam biçimleriyle eşleştirirsiniz?

İzmir’i tek bir şehir olarak değil, birbirinden farklı yaşam biçimlerinin bir arada olduğu bir bütün olarak görüyoruz. Bizim için bir bölgeyi değerlendirirken yalnızca metrekare, fiyat ya da yatırım değeri değil; o bölgenin insanlara nasıl bir hayat sunduğu da önemli.

Örneğin Karşıyaka ve Mavişehir daha modern ve şehirli, sosyal ve dinamik bir yaşamı tercih edenlere hitap ederken; Urla ve Güzelbahçe daha sakin, doğayla iç içe ve yaşam kalitesini ön planda tutan kişiler için öne çıkıyor. Foça ise deniz, doğa ve daha yavaş bir yaşam ritmini bir arada isteyenler için farklı bir alternatif sunuyor. İzmir’in en güzel taraflarından biri de bu çeşitlilik. Aynı şehir içerisinde, beklentinize göre tamamen farklı bir yaşam kurabiliyorsunuz. Biz de danışmanlık yaparken müşterimizin sadece “hangi evi alabileceğine” değil, hangi yaşamın ona daha iyi geleceğine bakıyoruz.

Bir müşterinin “Ben aslında böyle bir ev arıyormuşum” dediği anı nasıl yaratıyorsunuz? Gayrimenkul arayışı içinde olan kişinin kendi ihtiyacını kendisinden önce fark etmek mümkün mü?

Bizce mümkün ve iyi bir gayrimenkul danışmanlığını klasik emlak hizmetinden ayıran en önemli noktalardan biri de bu.

Örneğin müşterimiz bize “3+1 bir ev istiyorum” diyerek geliyor. Ancak sohbet ilerledikçe bunun aslında sadece oda sayısıyla ilgili olmadığını görüyoruz. Çocukların okulu, işe ulaşım, sosyal hayat, bahçe ihtiyacı, denize yakınlık, komşuluk ilişkileri veya gelecekteki planlar gibi birçok detay devreye giriyor.

Bu nedenle bizim ilk yaptığımız şey satış yapmak değil, doğru soruları sormak ve dinlemek. Bazen müşteri ne istediğini tarif ediyor ama aslında ihtiyacı farklı olabiliyor. Bizim görevimiz onun yerine karar vermek değil; doğru sorularla kendi ihtiyacını daha net görmesini sağlamak. “Ben aslında böyle bir ev arıyormuşum” dediği an da bizim için danışmanlığın en değerli anlarından biri oluyor.

Gayrimenkul danışmanlığında “güven” çok kullanılan bir kelime. Peki sizin için güven tam olarak hangi davranışlarla inşa ediliyor?

Güvenin tek bir davranışla değil, sürecin tamamında oluştuğuna inanıyoruz. Bir müşteriye her zaman duymak istediğini söylemek yerine, gerçeği doğru şekilde anlatmak bizim için çok önemli. Bir gayrimenkulün avantajlarını anlatırken dezavantajlarını da açıkça paylaşmak, bilmediğimiz bir konuda “bilmiyorum” diyebilmek ve araştırıp doğru bilgiyle geri dönmek güvenin temelini oluşturuyor. Bunun yanında verilen sözün tutulması, zamanında geri dönüş yapılması ve satış gerçekleşene kadar değil, satış sonrasında da müşterinin yanında olmak gerekiyor. Biz gayrimenkulü sadece bir işlem olarak görmüyoruz. İnsanlar çoğu zaman hayatlarının önemli kararlarından birini bizimle paylaşıyor. Dolayısıyla güven bizim için bir satış stratejisi değil, çalışma biçimi.

Bugün lüks kavramı gayrimenkulde nasıl değişiyor? Sizce lüks, büyük bir evin yanısıra başka neleri ifade ediyor?

Lüks kavramının ciddi şekilde değiştiğini düşünüyoruz. Eskiden lüks denildiğinde daha çok büyük metrekareler, gösterişli yapılar ve pahalı malzemeler akla geliyordu. Bugün ise insanların lüks tanımı daha kişisel hale geldi. Zaman, mahremiyet, konfor, doğaya yakınlık, manzara, güvenlik ve yaşam kalitesi artık lüksün önemli parçaları.

Örneğin denizi gören bir ev kadar, sabah uyandığınızda sessiz bir ortamda olabilmek de bir lüks. İşinize 15 dakika içerisinde ulaşabilmek, kendi bahçenizde zaman geçirebilmek veya çocuklarınızla güvenli bir çevrede yaşamak da kişiye göre lüks olabilir. Bu nedenle artık “Bu ev ne kadar büyük?” sorusundan çok, “Bu ev size nasıl bir hayat sunuyor?” sorusunun daha önemli olduğunu düşünüyoruz.

Startkey Alfa Gayrimenkul ofisindeki danışmanlarınızın ortak özellikleri neler? Çalışma anlayışınızdan biraz bahseder misiniz?

Startkey Alfa olarak ortak noktamızın sektörel bilgi ve tecrübemizin yanısıra, insan ilişkilerini seven, öğrenmeye açık, işini ciddiye alan ve sorumluluk almaktan çekinmeyen bir ekip olmaya önem veriyoruz. Her danışmanımızın farklı bir uzmanlığı, farklı bir çalışma tarzı ve farklı bir müşteri profili olabilir. Ancak hepimizin ortak noktası, müşteriye sadece bir gayrimenkul göstermek yerine doğru danışmanlığı sunmak.

Biz ekip içerisinde de bilgi paylaşımına çok önem veriyoruz. Bir danışmanın edindiği deneyimin sadece kendisinde kalmasını değil, tüm ekibin gelişimine katkı sağlamasını istiyoruz. Çünkü gayrimenkul sektörü sürekli değişiyor. Müşteri beklentileri, bölgeler, yatırım alışkanlıkları ve teknoloji değişiyor. Bu nedenle bizim için başarının temelinde sürekli öğrenen ve kendini geliştiren bir ekip olmak var. Bizler çalışma yöntemlerimizi geliştirerek ofisimizde departmanlar oluşturduk.

İletişim: 0232 376 66 66

Adres: 6518/6 Sokak No:2/5 Mavişehir (Mavişehir Migros üzeri)

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