Gökyüzünün Usta Pilotu Selçuk Özder Her Sezon Ölüdeniz Semalarında

Sakarya ve Kocaeli semalarında başlayan uçuş sezonunun ardından rotasını her yıl Ölüdeniz’e çeviriyor: Günde 4-5 uçuş gerçekleştiriyor. Yamaç paraşütü tutkunlarının Türkiye’deki en önemli adreslerinden biri olan Fethiye Ölüdeniz, her yıl olduğu gibi bu sezon da gökyüzünün deneyimli pilotlarını ağırlıyor. Sakarya ve Kocaeli’nde gerçekleştirdiği uçuşlarla dikkat çeken deneyimli pilot Selçuk Özder; her yıl mayıs ayında Ölüdeniz’e gelerek sezon sonuna kadar Babadağ semalarında uçuşlarını sürdürüyor.

Gökyüzündeki hakimiyeti, uçuş tecrübesi ve bölgeyi yakından tanımasıyla Ölüdeniz’in öne çıkan pilotları arasında yer alan deneyimli pilot, yoğun sezonda günde ortalama 4-5 uçuş gerçekleştiriyor.

Babadağ’dan Ölüdeniz’e uzanan gökyüzü mesaisi

Dünyanın yamaç paraşütü açısından en özel noktalarından biri olarak gösterilen Ölüdeniz ve Babadağ, her yıl binlerce yerli ve yabancı adrenalin tutkununu ağırlıyor. Bu yoğunluğun içerisinde uçuş güvenliği, pilot tecrübesi ve bölgeye hakimiyet büyük önem taşıyor.

Her yıl mayıs ayında Ölüdeniz’e gelen deneyimli Pilot sezon boyunca Babadağ’dan gerçekleştirdiği uçuşlarla ziyaretçilere Ölüdeniz’in eşsiz manzarasını gökyüzünden deneyimleme fırsatı sunuyor.

Günde 4-5 uçuşa ulaşan temposu, sezon boyunca gökyüzünde geçirdiği yoğun mesainin de göstergesi. Sabahın ilk saatlerinden itibaren başlayan uçuş trafiği, hava koşullarının elverdiği ölçüde gün boyunca devam ediyor.

“Ölüdeniz’de her uçuş başka bir hikâye” diyen Selçuk Özder, sözlerine ekliyor…

Ölüdeniz’in yalnızca bir uçuş noktası değil, aynı zamanda pilotlar için farklı hava koşulları ve uçuş dinamikleriyle sürekli deneyim gerektiren özel bir bölge olduğuna dikkat çeken pilot, her sezon yeniden Ölüdeniz semalarında olmayı tercih ediyor.

Babadağ’ın zirvesinden başlayan uçuşlarda Belcekız Plajı, Ölüdeniz lagünü ve eşsiz manzara gökyüzünden izlenirken, yolcular da profesyonel pilot eşliğinde adrenalin ve manzaranın aynı anda yaşandığı bir deneyime tanıklık ediyor.

Sezon sonuna kadar adres: Ölüdeniz

Her yıl aynı rotayı takip ederek Ölüdeniz’i ikinci uçuş adresi haline getiren deneyimli pilot Selçuk Özder, yoğun sezon boyunca gerçekleştirdiği uçuşlarla bölgenin gökyüzündeki hareketliliğine katkı sağlıyor.

Ölüdeniz’in turizm ve macera sporları açısından simge haline gelen Babadağ’ında, sezon boyunca her gün gökyüzünde onlarca farklı hikâye yazılırken; deneyimli pilot da bu hikâyelerin başrolündeki isimlerden biri olarak uçuşlarına devam ediyor.