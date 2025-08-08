Şair Burak Ballı’nın Hayatı Film Olacak

Çukurova’nın yetiştirdiği ünlü şair Burak Ballı’nın şiirleri ve özlü sözleri, Türkiye’deki birçok film ve dizide yer alarak geniş bir kitleye ulaştı. Ballı’nın kendine özgü yaşam felsefesi ve etkileyici hayat hikayesi, son dönemde film şirketlerinin dikkatini çekti.

Konuyla ilgili konuşan Burak Ballı, “Uzun bir aradan sonra hayatımı konu alan bir film projesi için prensipte anlaştım. Film şirketleri, senaryoyu yazmam ve hatta başrolü oynamam yönünde tekliflerde bulundu. Nazım Hikmet Akademi mezunu Ümit Üba’nın yönetmenliğini ve senaristliğini üstleneceği bu film, çok yakında izleyicilerle buluşmayı hedefliyor. Gösterilen bu ilgiden dolayı herkese teşekkür ederim,” dedi.

Ballı, eserlerinde “saygın insanların sakin ve sessiz dünyasını, merkeze uzak yollarda karşılaşılan pastoral hayatı, inançlı ve erdemli kişileri, doğanın tüm görkemini, renklerini ve insana en yakın yanlarını, gerçekçi ayrıntıları bir şiir diliyle” işlediğini vurguladı.

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mersin ve Eskişehir gibi birçok şehirde cezaevlerinde ve yetimhanelerde şiir terapisi çalışmaları yaptığını belirten Ballı, şöyle devam etti: “Estetik ile gündelik yaşam arasındaki mesafeyi ortadan kaldırarak önce çağdaş Türk toplumunun, ardından dünya insanının kalbine dokunmayı amaçladım. Bir şairin günlüğünden, benim dilimden, sessiz bekleyişlerden, şiirle başlayan o gece öncesi ve sonrası sırlarımdan, tecrübelerimden, evreni seyre daldığım anlardan ve bedelini ödemekten korkmadığım hatalarımdan bahsetmek, bu senaryoda benim için bir ayrıcalık olacak.”