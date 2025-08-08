Burcu Ballı Ayrılığın Mevsimini Bozdu

Türk Pop Müziğinin yeni sesi Burcu Ballı, single çalışması olan “Mutemadiyen” ile ayrılık mevsimini bozdu.

Mütemadiyen şarkısıyla müzikseverlerle buluştuktan kısa bir süre sonra şarkı trend listelerinde en çok dinlenenler arasında yerini aldı.

“Mütemadiyen” şarkısının söz müzik ve aranjesi Can Tosun imzası taşıyor. Çekimleri Antalya gerçekleştirilen klibin proje yönetciliğine ünlü Şair Yazar Burak Ballı üstlendi. “Mütemadiyen” DMC Müzik etiketi ile müzikseverlerle buluştu. Burcu Ballı güçlü yorumu ve hafızalarda yerini alacak “Mütemadiyen” şarkısı ile müzikseverlere adından bir hayli bahsettireceğe benziyor.

Türk pop müziğin yeni sesi Burcu; “Söz-Müzik Sezen Aksu’ya ait yeni bir single çalışması ile önümüzdeki günlerde sevenlerimizle buluşuyoruz. Heyecanlıyız. Her ne olursa olsun bu hikayede yanan biz olsak da Anka Kuşu gibi küllerinden yeni doğan tüm emektar ayakta kalabilen sermayesi sevgi olan güçlü kadınlara yeni şarkımızı armağan edeceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum.”