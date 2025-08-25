Yönetmen ÜBA “SESSİZ BEKLEYİŞ” Sinema Filmine Hazırlanıyor

Yönetmen Ümit Baki Altunkülçe sinema camiasında ses getirecek gerçek bir yaşam hikayesinden alıntı bir filme imza atacak.

Yönetmen Üba, zor şartlar altında büyüyen hikayeleri benzer küçük bir kız çocuğu ve şairin; kader planında karşılaşmadan önceki zor bir yaşam mücadelesini anlatıyor. Şu an senaryo aşamasında olan film “hadi canım bu da mı olur diyecek kadar” inandığımız gerçek bir yaşam hikayesine imza atmaya hazırlanıyoruz.

Çekimleri Adana ve İstanbul’da başlayacak olan filmin konusu izleyenler tarafından uzun bir süre hafızlarda kalacağa benziyor.

ÜBA olarak da bilinen Ümit Baki Altınkülçe, 1986 yılında Adana’da doğdu. Türk tiyatro ve sinema dünyasında kendine özgü bir iz bırakan ÜBA, Adana Devlet Tiyatrosu’nda oyuncu olarak kariyerine başladı ve “Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz” gibi dikkat çeken oyunlarda sahne aldı. Nazım Hikmet Akademisi’nde sinema yönetmenliği eğitimi alarak sanatını geliştiren ÜBA, tiyatro sahnesindeki başarısını sinema yönetmenliğiyle pekiştirdi. Adana’nın kültürel dokusundan ilham alarak geliştirdiği yaratıcı projelerle tanınır. Hikâyesini Burak Ballı’dan alan “Sessiz Bekleyiş” filminin senaryosunu yazan ve yönetmen koltuğuna oturan ÜBA, bu projeyle sinema dünyasında ses getirmeye hazırlanıyor. ÜBA Film bünyesinde kamera önü oyunculuk kursları düzenleyerek genç yetenekleri desteklemektedir. ÜBA, sanata ve Adana’nın renkli kültürüne olan bağlılığıyla öne çıkar.