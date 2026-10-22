Dr. Hedison, Korelume Güvencesiyle Türkiye’de!

Profesyonel Kore Dermokozmetik Markası Dr. Hedison, Türkiye’de!

Güney Kore’nin dermokozmetik markası Dr. Hedison, Korelume güvencesiyle “skin longevity” anlayışını günlük cilt bakım rutinlerine taşıyor.

Son yılların en çok konuşulan güzellik akımları, cilt bakımına bakışımızı değiştirdi: Artık amaç anlık sonuçlar değil, cildin uzun vadeli görünümüne öncelik vermek. Uzmanların skin longevity ve slow aging olarak adlandırdığı bu yeni yaklaşım, hızlı çözümlerin yerini düzenli ve uzun vadeli bakıma bırakıyor. Dr. Hedison ürünleri de tam bu noktada devreye giriyor.

Neden Dr. Hedison?

Dr. Hedison, Güney Kore’de profesyonellerin tercih ettiği ve bugün 30’dan fazla ülkede yer alan bir dermokozmetik markasıdır. Farklı pazarlarda edindiği bu deneyim, markanın formülasyon anlayışını daha da olgunlaştırıyor. Trendlerin ötesinde, cildin gerçek ihtiyaçlarına odaklanan yenilikçi formülleriyle; nemlendirmeden leke bakımına, sıkılıktan yatıştırıcı bakıma kadar her cilt endişesi için ayrı ayrı düşünülmüş geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Yani “her cilde tek ürün” değil, kendi cildinize göre seçebileceğiniz bütünsel bir bakım dünyası sunuyor.

Marka, ürünlerini Kore Gıda ve İlaç İdaresi (KFDA) standartlarında üretiyor ve hayvanlar üzerinde test etmiyor. Markanın Türkiye’deki resmî distribütörü Korelume, tüm ürünlerin orijinal olarak tüketiciye ulaşmasını sağlıyor.

İçerikten Ambalaja: Bütünsel Bir Yaklaşım

Bir cilt bakım ürününü değerli kılan yalnızca içindeki bileşenler değil, o bileşenin nasıl formüle edildiği ve son kullanıma kadar nasıl korunduğudur. Dr. Hedison; EGF, Peptit, Kolajen, Glutatyon, Centella Asiatica, Beta-Glukan ve yeni nesil NMN ile PDRN gibi öne çıkan bileşenleri, farklı cilt ihtiyaçlarına özel formüllerle bir araya getiriyor. Özel ambalaj tasarımları ise formülü dış etkenlerden koruyarak ürünün performansını kullanım süresi boyunca destekliyor.

Kore’den Türkiye’ye, Güvenle!

Dr. Hedison’ın Türkiye’deki resmî distribütörü Korelume, markanın orijinal ürünlerini resmî online satış kanalları ve anlaşmalı eczaneler aracılığıyla tüketicilerle güvenle buluşturuyor.

Dr. Hedison’dan Cilt Bakım Seçkisi

Farklı cilt ihtiyacına yönelik bakım önerileri:

Premium Collagen Serisi

Nem Desteği · Sıkılık · Elastikiyet

Kolajen odaklı formülüyle cilde nem ve dolgunluk kazandırır.

Peptide 7 Ampoule Serum

Sıkılık · Elastikiyet · İnce Çizgi Bakımı

Peptit kompleksiyle ince çizgilere yönelik bakım sağlar.

Centella Exosome Calming Ampoule

Yatıştırıcı Bakım · Bariyer Desteği

Hassas ciltleri yatıştırır, cilt bariyerini güçlendirir.

NMN PDRN Timeless Ampoule

Yaşlanma Karşıtı Bakım · Sıkılık · Elastikiyet. Skin longevity odaklı yoğun bakım sunar.

Glutathione Toning Cream

Leke Karşıtı Bakım · Eşit Cilt Görünümü. Lekeli görünümü azaltarak cilt tonunu eşitler.

Tüm ürünleri detaylı incelemek için;

www.korelume.com

Instagram: korelume