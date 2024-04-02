GÜLÜŞ TASARIMI UYGULAMASI NEDİR?

Gülüş Tasarımı herkese yapılabilir mi?

Gülüş tasarımı büyüme ve gelişimini tamamlamış herkese yapılabilir. Gülüş tasarımında dikkat edilmesi gereken kısım beklentileri ve ihtiyaçları doğru bir şekilde anlayıp hastayla beraber güzel bir gülüş estetiği ortaya çıkarmaktır. Burada en önemli basamak ise planlama aşamasıdır. Hastadan dijital tarama alınması, kapsamlı ağız içi ve yüz fotoğraflaması hem hastanın durumunu daha iyi analiz etmek hem de tasarımı demo olarak hastaya gösterebilmeyi sağlar.

Eksikleri olan kişilerde gülüş tasarımı yapılabilir mi?

Tabii ki evet. Diş eksikliği maalesef toplumda çok yaygın görülen bir durum. Hijyen eksikliği, yanlış yapılmış tedaviler, çürük ve kırık dişler maalesef dişlerin kaybına sebep olabilmektedir. Günümüzde artık bu gibi durumlarda eksik dişlerin tamamlanması implant sayesinde oldukça kolay. İmplantlar yapıldıktan sonra hastanın hem kendi dişlerine hem de implant üzerindeki dişlerle beraber bir gülüş tasarımı uygulanabilmektedir. Hatta hiç diş olmayan hastalarda dahi implantlar yapıldıktan sonra gülüş tasarımı uygulanabilmektedir. Çünkü artık implantlarda da zirkonyum cam seramik gibi materyal kullanımı sayesinde güzel bir estetik elde edilmektedir. Diş eksikliklerine bağlı; çenede, yüzde ve dudaklarda kırışıklıklar ve çökmeler görülebiliyor. Gülüş tasarımı ile bütün bunları giderebilmek de mümkün oluyor.

Peki gülüş tasarımı kaç gün içerisinde tamamlanabilir?

Gülüş estetiği 4-7 gün içerisinde tamamlanabilir. Biraz süreçten bahsedecek olursak; planlama, preparasyon, üretim, simantasyondur. Planlama yapıldıktan sonra estetik diş hekimi dişlerde planladığı gülüş estetiğine göre ve seçeceği materyale göre preparasyon işlemi yapar. Bu işlemde dişler birazcık aşındırılabildiği gibi hiç aşındırma yapmadan da sürecin tamamlandığı vakalar yapılabilmektedir. Bu aşamadan sonra diş hekimleri dijital bir ölçü alarak hastanın mevcut dişlerinin üç boyutlu taramasını laboratuvar ile paylaşır. Laboratuvarda hastanın beklentilerine uygun bir tasarım yapılır ve doğru materyalle üretimi sağlanır. Bu aşamadan sonra hastaya bu gülüş tasarımı prova edilir. Diş eti uyumuna, dişlerin görünürlük seviyesine, dişlerin rengine ve biçimine onay verildikten sonra artık final işlemi denen cilası yapılır ve gülüş tasarımı tamamlanmış olur.

Gülüş tasarımında ağrı hissediliyor mu?

Gülüş tasarım işlemi oldukça konforlu bir işlemdir. Lokal anestezi yapılarak gülüş tasarımı bitirilebildiği gibi hiç anestezi yapılmadan da sürecin tamamlandığı vakalar olabilmektedir. Dişler aşındırıldıktan sonra hastanın konforu azalmaması için işlemin yapıldığı bu seansta hemen geçici dişleri takılır. Böylece hasta gülüşünden hiçbir aşamada mahrum olmaz.

Kişiye özel tasarım yapılıyor mu?

Gülüş estetiği tamamen kişiye özel oldukça titiz bir işlemdir. Çünkü herkesin gülüş hattı, dudak görüntüsü, dişlerinin dizilimi, istediği renk ve şekli farklı olabilir. Örneklemek gerekirse erkeklerde daha maskülen ve köşeli hatları olan, kadınlarda ise daha feminen ve yuvarlak hatlara sahip dişler tercih edilebilir. Aynı zamanda dişlerin ön yüzeylerinin daha düz ya da daha girintili çıkıntılı olması veya daha oval olması gibi. Renk seçimi ise oldukça titiz davranılması gereken bir aşamadır. Bazı kişiler Hollywood smile diye adlandırılan daha beyaz dişler isterken, daha büyük bir çoğunluk ise günümüzde daha doğal dişler istemektedir.

Diş etleri de gülüş tasarımını etkiler mi?

Dişlerin etrafında bulunan tüm sert ve yumuşak dokular gülüş tasarımı etkileyebilmektedir. Bunların başında tabii ki de diş etlerimiz gelmektedir. Diş etlerinin gereğinden fazla ya da az görünmesi gülüş tasarımını olumlu ya da olumsuz olarak etkiler. Diş etlerinin gülüş anında fazla görünmesi sıklıkla karşılaşılan bir sorundur ve biz diş hekimleri bu durumu “Gummy Smile” olarak adlandırırız. Gummy smile bulunan vakalarda diş etlerinin daha az görünebilmesi için “gingivoplasti” işlemi ile diş etleri daha az görünür hale getirilebilir. Aynı şekilde dudak seviyesini değiştirmek için dolgu gibi çeşitli uygulamalar yapılabilmektedir. Finalde istenen görüntüde ise gülümseme esnasında diş etlerinin küçük üçgenler olarak az miktarda görünmesi ve dudağın şeklinin gülüş hattını takip etmesidir.

Gülüş tasarımının bir ömrü var mı?

Merak edenler için mutlu bir haber verelim tabii ki hayır. Çünkü gülüş tasarımı sırasında dişlere hasar vermeden minimum bir aşındırma ile bu işlem tamamlanır. Tabii ki ömrü belirleyen en önemli etken doğru ve yeterli bir ağız hijyenidir. Gülüş tasarımında kullanılan materyaller günümüzde diş minesinden bile daha serttir. Tüm bu etkenler göz önüne alındığında tasarımının on yıllarca ağızda sağlıklı bir şekilde kullanılabileceği görülmektedir.

Gülüş tasarımı yapılan kişilerin geri dönüşleri nasıl oluyor?

Öncelikle bu konuya biraz bilimsel şekilde yaklaşacak olursak yapılan araştırmalar bizlere gösteriyor ki yetişkin insanlar ilk kez birileriyle tanışıyorlarken %70 oranında dişlere dikkat ediyorlar. Yani dişler yüz görünümünde oldukça önemli bir etkiye sahipler. Eksik ya da sağlıksız dişler çoğunlukla kişilerin hem sosyal hem de iş hayatlarını olumsuz etkileyebiliyor. Tabii ki bu sebeple insanlar gülmekten bile çekinip fotoğraf çektirmekten kaçınabiliyorlar. Tam tersi olarak sağlıklı ve estetik görünümü güzel olan dişlere sahip kişiler ise genel olarak karşılarındaki insana daha özgüvenli ve daha sağlıklı bir imaj sunabiliyorlar. Aynı zamanda sağlıklı ve estetik dişler sosyal olarak daha rahat daha özgüvenli hissetmemizi sağlıyorlar. Hem sosyal hem de iş hayatımızda gülümsemenin bu denli önemli olduğu şu günlerde kendimize yapabileceğimiz en güzel yatırım gülümsemenizin hiç eksilmemesidir. Unutmayalım ki kişi kendini iyi hissederse etrafını da bu durum olumlu yönde etkiler.

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