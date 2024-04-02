NÜANS GÜZELLİK & KUAFÖR

Verdiği butik hizmette kişinin ihtiyaçlarına özel yaklaşımı, dünyada kendini ispatlamış, köklü, Ar-Ge’si olan dünya markaları dermokozmetikler, doğal ve organik kozmetikler, FDA onaylı orijinal cihazlar kullanarak verdiği titiz hizmetle adını hızla duyurmaya devam eden ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan Nüans Güzellik & Kuaför’ün kurucusu Melis Öztürk ile kendisi ve çalışmaları hakkında keyifli bir röportaj yaptık.

Melis Hanım, kendinizden ve işletmeniz Nüans Güzellik & Kuaför’den bahseder misiniz?

Ben Melis Öztürk. İzmir doğumluyum. Öğrenimimi tamamladıktan sonra özel bir hastanede çalışarak iş hayatıma başladım. 2010 yılında güzellik sektörüne ilgim beni bu konuda eğitim almaya yönlendirdi. Uluslararası geçerlilik onayı da olan bir kurumdan güzellik uzmanlığı profesyonel eğitimimi, çeşitli kuruluşlardan eğitimler ve sertifikalar aldım. İstanbul ve Ankara’da araştırmalarım, stajlarım oldu. Birçok workshop’a katıldım.

2012 yılında kurucusu dahiliye uzmanı olan bir güzellik merkezinde çalıştım. Yine uzman bir doktorla çalıştım, bir şubesinin işletme yöneticiliğini de yaptım. Devamında önde gelen güzellik merkezlerinde de çalıştım. Kendi işletmemi açıncaya kadar olan süreçte güzellikten önce sağlığın, güzelleşme sürecinin araştırma, bilgi edinme, karşılaştırma, literatüre girmiş başarılar, cihazlar için Sağlık Bakanlığı / FDA onayları, danışan memnuniyeti gibi konularda tecrübe sahibi oldum.

Nüans Güzellik & Kuaför ne zaman, nasıl hizmete başladı?

9 yıllık iş hayatımın bu bölümünü 2018’de sonlandırdıktan sonra kurucusu olduğum Nüans Güzellik’i hayata geçirdim. Bu ismi seçmemin sebebi; küçük ayrıntıların toplamda büyük farklar yaratacağına inancım, işimde titiz ve detaycı olmamın etkisi vardır. Nüans Güzellik’te dünyada kendini ispatlamış, köklü, Ar-Ge’si olan dünya markaları dermokozmetikler, doğal ve organik kozmetikler, FDA onayı olup muadili olmayan orijinal cihazlarla yüz güldürücü sonuçlar alıyoruz.

Güzellik bölümünde kişiye özel ve butik hizmet veriyoruz. Çözüm ortağı, paydaş ve markalar konusunda seçiciyiz. Danışanla birlikte maksimum zaman geçirerek süreci birlikte yönetiyoruz. Sadece İzmir’e ve çevre illere değil, şehir dışından ulaşan danışanlara da süreç, öneri ve ürün danışmanlığı yapıyorum.

Danışanlarımızın uzun zamandır istek ve talepleri ile Nüans Güzellik’e kuaför bölümünü de ekledik. Kuaför bölümünde de güzellikte olduğu gibi seçiciyiz ve fark yaratmak konusunda ilerliyoruz. Hijyene verdiğimiz önem en büyük farklılıklarımızdandır. En güçlü olduğumuz nokta danışanlarımızın memnuniyeti, sadakati, sürekliliği ve çevresine Nüans Güzellik & Kuaför’ü önermesidir.

Nüans Güzellik & Kuaför’de hangi hizmetleri vermektesiniz?

Yine burada da kişiye özel yaklaşımımız ile imaj danışmanlığı, saç tasarımı ve şekillendirme işlemlerini dünyadaki trendleri takip ederek, yüzdeki altın oran, cilt rengi, göz rengine göre saç renklendirme ve yaşam tarzı ile birlikte, kişinin alışkanlıklarını da göz önünde bulundururak kendi versiyonlarının en iyisi olmasına yardımcı oluyoruz.

Cilt sağlığında olduğu gibi, saç sağlığını korumayı, yıpranmış saçları veya saç dökülme problemi olan kişileri de en doğru salon bakımları ile destekliyoruz. Vegan ve organik içerikli ürünler birinci tercihimiz oluyor.

Sektörünüzde nasıl pozitif ayrışıyorsunuz?

Eğitimin, kişisel, mesleki ve sürekli gelişimin önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun için gerekli zaman, araştırma, değerlendirme, referans kontrolü, deneme, geribildirim gibi basamakları doğru kullanmaya çalışıyoruz. Yurtiçi, yurtdışı fuar, toplantı, eğitimler, online workshoplara katılıyoruz. Danışanlarımızı birebir takip ediyor ve geribildirimlerini çok önemsiyoruz. Beklentiler ile sonuçlarımız arasında denge kuruyoruz. Güzelliğin sağlık, egzersiz, doğru beslenme, pozitif ruh halinin cildimize, vücudumuza yaptığımız yatırım ve alışkanlıklarla ilişkili olduğunu düşünüyoruz. Bunların toplamının yaşam kalitenizi ortaya koyduğunun farkındalığını oluşturuyoruz.

Sadece evdeki malzemeler ya da bitkisel tertipler hatta belki hiçbir kozmetik kullanmamak ile sizin danışanlarınıza önerdiğiniz hizmet / dermokozmetikler arasında ne tür farklar ortaya çıkabilir?

Kişi kendi tercihine göre bunların hepsini yapabilir. Burada önemli olan önce kendisinin nasıl hissettiği, göründüğü sonra çevresinin onu nasıl algıladığı bir referans olabilir. Belki hiçbir şey kullanmayarak belki de evdeki malzemelerle de olabilir. Bu noktada Nüans Güzellik & Kuaför’den hizmet almadıkça aradaki farkı yaşamaları ne yazık ki mümkün değil. Bazen de güzelleşmek için değil korumak, güzel yaş almak için doğru, kaliteli ürünler kullanmamız gerekiyor. Örneğin yaz ve kış boyunca güneş kremleri kullanmak, örneğin serumlar…

Gelecekte kendinizi ve Nüans Güzellik & Kuaför’ü nerede, nasıl görüyorsunuz?

Gelecekte marka olmuş adıyla sektörde yerini kanıtlamış, Türkiye’de çok sayıda danışanı olan, trendlerde fikir lideri olarak öne çıkan, kadın girişimci olarak işinde, ticaretinde başarılı olan, bunları yaparken ailesiyle mutlu olan, Nüans Güzellik & Kuaför, ismimiz geçtiğinde yüzlerde tatlı bir tebessüm ve ben de buradan hizmet alma farklılığını, ayrıcalığını yaşamak istiyorum dedirten bir noktada olmak istiyoruz.

Takipçilerimize, okuyucularımıza son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir?

Biz, her zaman kahve içmeye tanışmaya bekleriz. İhtiyaçlarını, hizmetlerimizi, referanslarımızı konuşmayı isteriz.

NÜANS GÜZELLİK & KUAFÖR

Adres: Ataşehir Mahallesi 8019 / 21 Sokak No: 20 / C Çiğli – İzmir

İletişim: 0232 386 30 50 Instagram: nuansguzellikizmir

Instagram: @nuansguzellikizmir