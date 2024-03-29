SODA MİMARLIK

Firmanızın kuruluş hikayesi nedir ve bu sektördeki yolculuğunuz nasıl başladı?

Biz, iki ortak olarak üniversite yıllarında başlayan dostluğumuzu iş ortaklığına dönüştürme kararı aldık. Her ikimizin de mimariye ve tasarıma olan tutkusu, bu alandaki boşlukları fark etmemize ve kendi estetik anlayışımızı yansıtacak projeler üretme arzusuna yol açtı. Soda Mimarlık, bu ortak vizyonun bir ürünü olarak doğdu ve kısa sürede bölgenin tanınan firmalarından biri haline geldi.

Soda Mimarlık olarak ne tür hizmetler sunuyorsunuz?

Biz, müşterilerimizin ihtiyaç ve hayallerine özel, işlevsel mekanlar yaratma misyonuna sahibiz. Mimari ve iç mimari projelendirme, danışmanlık ve anahtar teslim uygulama hizmetleri sunuyoruz.

Tasarım anlayışınızı nasıl tanımlarsınız ve müşterilerinize hangi benzersiz özellikleri sunuyorsunuz?

Tasarım anlayışımız, fonksiyonellik ile estetiği birleştirmek üzerine kuruludur. Her proje bizim için eşsizdir ve müşterilerimizin yaşam tarzlarını, ihtiyaçlarını ve beklentilerini yansıtmalıdır. Benzersiz özellik olarak ise; kişiye özel tasarım yaklaşımımız, detaylara gösterdiğimiz özen ve projelerimizde kullandığımız malzemelerle modern teknikleri harmanlamamızı sayabiliriz. Ayrıca, sürdürülebilirlik bizim için önemli bir ilke; çevre dostu ve uzun ömürlü mekanlar oluşturmaya özen gösteriyoruz.

Öne çıkan projeleriniz hangileri?

Çeşitli konut projeleri, restoranlar ve ofis tasarımları ile dikkat çektik. Bu güne kadar toplamda 100.000 metrekarenin üzerinde tasarlanmış alan oluşturduk. Ancak en çok ilgi çeken projelerimiz; Işık Çelik Yönetim Binası, Ayvalık A.G. Evi, Can Kardeşler Kuruyemiş Fabrika binası ve satış mağazaları yer alıyor.

Bize zaman ayırdığınız için tekrar teşekkür ederiz. Son olarak okuyucularımıza iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı?

Soda Mimarlık: Biz teşekkür ederiz. Okuyucularınıza iletmek istediğimiz mesaj; mimari sadece binalar yapmak değil, insanların hayatını iyileştirmek ve toplumsal değerler yaratmaktır. Soda Mimarlık olarak, her bir projemizde bu felsefeyi sürdürmeye devam edeceğiz.

SODA MİMARLIK

Bayraklı Tower, Ofis 66 – İZMİR/BAYRAKLI

İletişim: +090 553 149 27 44

www.sodamimarlik.com