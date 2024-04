CB PLUS GAYRİMENKUL – BESTE AKÇIL

Mavişehir’de şıklığı ile fark yaratan Coldwell Banker Plus Gayrimenkul ofisine konuk olduk. Müşteri memnuniyetini ilk sırada konumlandırarak hizmet veren profesyonel ekibinin çalışmalarını Broker Beste Akçıl’dan dinledik.

Kendinizden ve ofisinizden bahseder misiniz?

Geçmişte farklı sektörlerde kazandığım tecrübelerimi gayrimenkul sektöründe yükseltmeyi ve geliştirmeyi tercih ettim. Kariyerime 2010 yılında kurumsal bir gayrimenkul firmasında danışman olarak başladım. Sektöre girdikten sonra yıllardır aradığım işin gayrimenkul sektörü olduğunu fark ederek; bu alanda en iyi hizmeti vermek adına Mavişehir’in merkezinde Coldwell Banker Plus Gayrimenkul’ü kurdum. Kuruluşundan bu yana Coldwell Banker Plus Gayrimenkul olarak yüksek sinerjiye sahip ekibimiz ile birlikte sayısız ödüle ve başarıya imza attık. Coldwell Banker Plus Gayrimenkul ekibi her biri alanında uzman, eğitime ve gelişime önem veren, müşteri ve ihtiyaçlarını doğru ve yerinde analiz ederek müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutan hızlı sonuca odaklı profesyonellerden oluşmaktadır. Temel amacımız, her zaman olduğu gibi etik değerlerimiz doğrultusunda planlı ve disiplinli iş yönetimi ile teknolojiyi ve mevzuattaki tüm değişiklikleri yakından takip ederek müşterilerimize en iyi hizmeti vermektir. Bu doğrultuda bizim için gerçek başarı, her zaman müşterilerimizin memnuniyeti ve güvenidir.

Neden Coldwell Banker?

Coldwell Banker, gayrimenkul yatırım danışmanlığı konusunda dünyanın en köklü, 1 numaralı ve ilk kurumsal şirketi. Aynı zamanda en değerli yatırımlara danışmanlık yapan bir marka. Yüz yılı aşkın bir deneyim ve sistem! Satış ve ciro bazında en yakın rakibinin 4 katı büyüklüğünde. Marka büyüklüğünün yanı sıra şahsım adına Coldwell Banker’da olmamın en önemli nedenlerinden biri de Coldwell Banker Türkiye ülke başkanımız Dr. Gökhan Taş’tır. İşine olan tutkusu ve vizyonuyla elde ettiği başarılar bu kararı almamda etkili oldu. Gökhan Taş ve Coldwell Banker Türkiye ekibi ile aynı çatı altında olmaktan her geçen gün daha çok gurur duyuyorum. Her biri tutkulu ve kendini işine adamış insanlar. Coldwell Banker dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızlı ve sağlam adımlarla büyüme sağladı. Bu başarının bir parçası olmak harika bir şey!

Sizce insanlar neden Coldwell Banker Plus ile çalışmalı? Ekibinizden işleyişinizden bahseder misiniz?

Etik değerlerinden ve dürüstlük ilkesinden asla taviz vermeyecek kültüre sahip bir ekip! Bizim misyonumuz müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutup, istikrarlı ve güvenilir hizmet vermek. Sektöre hakim, çok çalışan, disiplinli ve güvenilir Gayrimenkul Danışmanları olan, müşterisini dinleyen, müşterisinin menfaatini her zaman ön planda tutan, değişen piyasalarda hızlı harekete geçen, strateji geliştiren, sonuca odaklı ve yüksek seviyede hizmet veren bir ofisiz! Müşterilerimize bizi seçerek “doğru seçim” yaptıklarını hissettirmek, uzun süreli bir ilişkinin başlangıcıdır. Bunun bilincindeyiz.

Her müşteri farklıdır, farklı alışkanlıklara ve farklı ihtiyaçlara sahiptir. Bu durumda müşteri bağlılığını sağlamak için her müşteriye göre farklı yaklaşım biçimleri geliştiririz. Tam olarak bu yüzden Coldwell Banker Plus Gayrimenkul’ü diğerlerinden ayıran en büyük ayrıcalığı sadakatli müşterilere sahip olmasıdır.

Hizmet alanlarınız nelerdir?

Konut

Lüks Konut

Ticari Gayrimenkul

Kiralık – Satılık Portföy Yönetimi

Proje Satış

Arsa – Arazi

Kentsel Dönüşüm

Hukuki Destek

Sektör dinamiklerini yöneten bir şirket olarak yarattığınız farklılıklar neler?

Coldwell Banker Plus Gayrimenkul olarak, müşterilerimizi doğru analiz etme ve onların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri konusunda çok hassas davranıyoruz. Aldığımız kurumsal eğitimler, deneyim paylaşımlarımız, müşteriyi anlama, analiz etme ve ihtiyaçlarını belirleme konusunda tüm ekibimize oldukça fayda sağlıyor. Düzenli eğitimler sayesinde, bilgi ve yetkinlik kazanıyor, bazen müşterilerimizin bile farkedemediği, görünenin ardındaki gerçek ihtiyaçları keşfedebiliyor, doğru pazarlama yöntemleri ve pazarlık-müzakere yeteneklerimizi güçlendirerek onlara yatırım danışmanlığı hizmeti veriyoruz. Bunlar bizi diğer firmalardan farklı kılan özelliklerimizden birkaçıdır.Önceliğimiz, para kazanmaktan öte müşterimize doğru hizmeti verebilmektir. Müşterimizin ihtiyaçlarını doğru ve iyi şekilde karşıladığımızda memnun müşteriler kazanmakta ve memnun müşterilerimiz de referans olarak başka değerli bir müşterimizi bizlerle tanıştırmaktadır. Böylece yıllardır müşterilerimizle kurduğumuz bu güzel ilişki kazandır – kazana dönüşmektedir.

Coldwell Banker Plus Gayrimenkul’ün önümüzdeki dönem yol haritası nelerdir ve hedeflerini öğrenebilir miyiz?

Nereye gideceğinizi bilmiyorsanız, hiçbir yere varamazsınız. Bu doğrultuda biz de her yıl ofis hedeflerimizi ve stratejilerimizi belirler ve hareket planlarımızı hazırlarız. Yönetim olarak ekibimizi geliştirmek, her birinin bölgelerinde ya da alanlarında gerçek bir uzman olmalarını sağlamak ve pazar payını büyütmek öncelikli hedeflerimizdendir.

En büyük gayemiz bizim için çok değerli olan her zaman kazandığımız “Müşteri mennuniyeti” ödülümüzdür. Daima “Önce müşteri” vazgeçemediğimiz ilkemiz ve ofis kültürümüzdür.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da etik değerlerimiz doğrultusunda, planlı ve disiplinli iş yönetimimizle teknolojiyi ve mevzuattaki tüm değişiklikleri yakından takip ederek, müşterilerimize en iyi hizmeti sunup, sadece kendimizle yarışarak hedeflerimize ulaşacağız.

2024 Yılında emlak sektörü için öngörüleriniz nelerdir?

Gayrimenkul sektörü uzun yıllardır ülke ekonomisini büyüten ve harekete geçiren ve bir sektördür.

Son yıllarda eskiye göre gençlerin evden daha erken ayrılıyor olması, boşanma oranlarının yükselmesi, kampanyalar ve yabancı göçü gibi bir çok faktörün etkisi ile oldukça büyüme sağlamış olup, konut satış ve kira rakamları hızlı bir şekilde artmıştır.

2023 yılında gayrimenkulde oluşan köpük fiyatlar biraz gevşese de ekonomideki daralma, insanların alım gücünün azalması ve krediye erişimin kısıtlanması konut satışlarının azalmasına sebep oldu. Mevduat faiz oranlarının artışı, kredi kısıtlamaları sektörü sekteye uğratsa da kira artışları, barınma ihtiyacı ve paranın bankada durarak orta vadede değer kaybettiği gerçeği ile ihtiyaç sahibi alıcı ve satıcılar alım satım yapmaya devam ettiler. Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları azalsa da durmadı. Konut dışında insanlar arsa, tarla ve ticari mülklere de yöneldiler.

2024 yılının 2023 yılına benzer bir yıl olacağını düşünüyorum. Açıkçası ikinci 6 aydan biraz daha umutluyum. Mali politikalara bağlı olarak biraz daha iyimser bir tablo göreceğiz. Piyasanın gereği arz ve talep dengesi yine fiyatları oluşturacak.

Ciddi bir barınma sorunu yaşandığı için 2023’e benzer bir yıl olması ve piyasanın her zamanki gibi ana aktörü yine konut olacaktır. Özellikle dar ve orta gelirlilere yönelik ürün geliştirilmesi çok büyük ihtiyaç. Bu konuda çözümler üretilmesi gerekiyor. Örneğin, kentsel dönüşüm ve ucuz konut projeleri gibi.

Yatırımcının; elindeki birikiminin, enflasyon karşısında erimesinin önüne geçme dürtüsü, alacağı gayrimenkulün kira getirisi yanı sıra enflasyondan daha fazla değer artışı sağlıyor olması düşüncesi, güvenli liman olarak bilinen gayrimenkul yatırımlarına yönelmesine sebep olacaktır.

Yatırımcılara önerim, enflasyondan en az etkilenmek ya da en çok faydayı sağlamak için, zaman içinde değerlenecek, değeri alternatif yatırım araçlarına göre artacak gayrimenkullere yatırım yapmalarıdır. Bunun için de mutlaka profesyonel bir gayrimenkul danışmanından destek almalarıdır. Her ne olursa olsun gayrimenkul daima güvenli liman… Dünya genelinde enflasyon endişeleri güvenli limanlara her zaman ilgiyi arttırır.

Gayrimenkul sektöründeki profesyonellere ne tavsiye edersiniz?

Her şeyden önce işlerini önemsemelerini, kendilerine her zaman hedef belirlemelerini, düzenli iş planı yaparak uygulamalarını öneriyorum. Eğitimlere devamlı olarak katılmaları, teknolojiyi iyi takip edip kullanmaları ve en önemlisi disiplinli olmaları büyük önem taşımaktadır. Bizim işimiz önce ‘insan’, sonra ‘uygulama’ işi!

Danışman kimliğini en doğru şekilde taşıyabilmek için gerçekten danışılan olmaları gerekiyor. Kendisini sürekli güncelleyen, geliştiren iletişim becerisi yüksek, her alanda donanımlı, öngörü sahibi ve büyük resmi görebilen olurlarsa başarı da kaçınılmaz olacaktır.

Adres: Yalı Mahallesi Ahmet Kemal Baysak Bulvarı No: 40 B

Telefon: 0232 337 13 23 – 0533 608 28 94

Instagram: @coldwellbankerplus Instagram: @bestakcil