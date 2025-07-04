CB PLUS – BROKER BESTE AKÇIL

Emlak dünyasının dinamiklerini şekillendiren, müşteri ilişkilerinde samimiyeti ve profesyonelliği bir araya getiren isimlerden biri olan Coldwell Banker Plus Gayrimenkul Broker’ı Beste Akçıl, sektörün nabzını tutan bir uzman olarak karşımızda. Yılların getirdiği tecrübeyle fark yaratan Beste Hanım, sadece ev alım-satım süreçlerinde değil, müşterilerinin hayallerine giden yolda bir rehber olarak da öne çıkıyor.

“Bir ev alırken ya da satarken kararlarımızı ne şekillendirir? Profesyonel bir danışman bu süreçte nasıl fark yaratır?”

Coldwell Banker Plus Gayrimenkul Broker’ı Beste Akçıl, İzmir Mavişehir’in deneyimli ismi olarak bu sorulara yanıt veriyor. Sektörün inceliklerini, müşteri psikolojisini ve kariyerinden çarpıcı anekdotları anlatıyor…

Emlak sektörüne adım atma hikâyeniz nasıl? Sizi bu mesleğe çeken ve tutkuyla bağlanmanızı sağlayan ‘o an’ nedir?

Farklı sektörlerde edindiğim tecrübelerden sonra, hayatımda bir dönüm noktası arıyordum. 2010 yılında kurumsal bir gayrimenkul firmasında danışman olarak başladığımda bu işin sadece alım-satım değil, insanların hayatlarına dokunmak ve onlara yeni bir yaşam alanı sunmak olduğunu fark ettim. Bu fark ediş benim için o “an”dı.

Gayrimenkul sektörü bana hem disiplinli çalışma alışkanlıklarımı hem de insan ilişkilerindeki güçlü yönlerimi birleştirme fırsatı sundu. Müşteri memnuniyetinin, güvenin ve uzun vadeli ilişki kurmanın önemini gördükçe bu alanda kalıcı olma kararı aldım. Zamanla bu iş, tutkuma dönüştü. Çünkü her satış bir başarıdan fazlasıydı, bir hayalin gerçekleşmesine eşlik etmekti.

Bugün geldiğim noktada, kurduğum ofiste bu tutkuyu paylaşan uzman bir ekip ile birlikte her danışmanlık sürecini bir iş değil, bir sorumluluk olarak görüyoruz.

Bir ev alacak olanlara ‘kesinlikle yapın’ veya ‘asla yapmayın’ dediğiniz altın tavsiyeniz nedir?

Kesinlikle yapın dediğim şey, yatırım amaçlı ya da oturum amaçlı olsun, bir danışmanla çalışın. Ama sadece emlak bilgisi olan biriyle değil; ihtiyaçlarınızı doğru analiz eden, sizi anlayan biriyle.

Bu süreç sadece bir ev almak değil, bir hayat kurmak ya da yatırım yapmakla ilgili. Doğru soruları sormayan bir danışman sizi doğru eve götüremez. Asla yapmayın dediğim şey ise aceleyle karar vermek. Piyasa koşulları, fiyat artışları ya da çevreden gelen yönlendirmeler sizi baskı altına alabilir. Ancak unutmayın ki iyi bir yatırım, doğru zamanlamayla ve güvenilir bir danışmanla yapılır.

Biz Coldwell Banker Plus olarak müşterilerimizin yalnızca bugününü değil, geleceğini de planlayan bir yol haritası sunarız. Çünkü bizce gerçek danışmanlık budur.

Coldwell Banker Plus Gayrimenkul’ü pozitif ayrıştıran özellikler nelerdir?

Coldwell Banker Plus Gayrimenkul olarak bizi farklı kılan en önemli unsur, sadece satış ve kiralama yapan bir ofis değil aynı zamanda müşterilerimizin hayatına dokunan bir rehber olmamız. Burada kurduğumuz sistem; etik değerlere, uzmanlığa ve güvene dayalıdır. Her danışmanımız kendi alanında yetkin, eğitimli ve müşteri odaklı bir anlayışla çalışır.

Bizim için başarı yalnızca işlem sayısı ile ölçülmez. Müşterilerimizin memnuniyetini, geri dönüşlerini ve bizi yıllar sonra tekrar aramalarını esas alırız. İşimizi yalnızca bugünün değil, yarının sorumluluğuyla yaparız.

Ayrıca ofis içi çalışma disiplinimiz, sürekli eğitim anlayışımız ve güçlü ekip ruhumuz bizi sektörde öne çıkarır. Başarımızın temelinde bir sistem, bir kültür ve bir duruş vardır. Günlük hedef takibi, performans ölçümü, düzenli eğitimler ve iç iletişim ritüellerimiz bu yapıyı güçlendirir. “Artıları ile değerli, değerleri ile farklı.” mottomuz da tam olarak bu yaklaşımımızı yansıtır.

Önümüzdeki dönem için öngörüleriniz ve yatırım tavsiyeleriniz neler olur?

Gayrimenkul her zaman güvenli bir liman olmuştur. Ekonomik dalgalanmalar yaşansa bile, uzun vadede kazandırmaya devam eden bir yatırım aracıdır. Özellikle İzmir gibi potansiyeli yüksek ve gelişen bölgelerde doğru lokasyona ve doğru gayrimenkule yapılan yatırım, orta vadede ciddi geri dönüşler sağlar.

2025 ve sonrası için öngörüm: akıllı yaşam alanları, sürdürülebilir yapılar ve karma projelerin daha çok ön plana çıkacağı yönünde. Yatırım yapacak kişilere tavsiyem; yalnızca bugünkü değerine değil, 5–10 yıl sonraki potansiyele odaklanmalarıdır.

Plus Gayrimenkul olarak yatırımcılarımızı yalnızca alım sürecinde değil; karar öncesi veri analizi, bölge potansiyeli ve gelecek trendleri konusunda da bilgilendiriyoruz. Çünkü doğru yatırım bilgiyle başlar, plansız yatırım ise pişmanlıkla biter.

Son dönemlerde müşterilerinizin ev tercihlerinde değişen ilginç trendler fark ettiniz mi?

Kesinlikle. Son yıllarda müşterilerimizin ev tercihleri çok daha derin, daha bilinçli ve yaşam kalitesine odaklı hale geldi. Eskiden öncelik lokasyon, metrekare ya da bütçeydi. Şimdi ise “Bu ev bana nasıl hissettirir, bana ne sunar?” sorusu daha öne çıkıyor.

Doğayla bağlantı kurma isteği en belirgin trendlerden biri. Geniş balkonlar, teraslar, bahçeler ve hatta sebze yetiştirilebilecek küçük alanlar tercih ediliyor. Ev içindeki ‘iyi hissetme’ hali, mimari şıklığın önüne geçmiş durumda.

Ayrıca “home office” kavramı kalıcı hale geldiği için evin içinde sessiz bir çalışma köşesi, gün ışığı alan alanlar çok daha kıymetli hale geldi. Aidat dengesi, bina yalıtımı ve enerji verimliliği gibi teknik detaylar da artık ilk görüşmede gündeme geliyor.

Kısacası insanlar sadece bir ev değil; daha sağlıklı, daha dengeli ve kendileriyle uyumlu bir yaşam alanı arıyor. Biz de bu ihtiyaçları analiz ederek, hissederek anlamaya ve doğru yönlendirmeye gayret ediyoruz.

İzmir Mavişehir bölgesinin emlak piyasasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Son yıllardaki en dikkat çekici değişimler neler?

Mavişehir, İzmir’in sadece en prestijli bölgelerinden biri değil, aynı zamanda yaşam kalitesi, yatırım potansiyeli ve şehirle kurduğu dengeli ilişkiyle öne çıkan bir bölge. Son yıllarda modern, sosyal donatısı güçlü projeler büyük ilgi görmeye başladı. Hem yaşam hem yatırım açısından bölge çok dengeli bir yapı sunuyor.

Mavişehir’in ulaşım olanaklarının güçlenmesi, çevresel düzenlemeler, eğitim ve sağlık altyapılarının fazlalığı bölgeye olan ilgiyi sürekli canlı tutuyor. İyi analiz edilmiş, doğru fiyatlandırılmış bir mülk burada hâlâ yüksek potansiyel taşıyor.

Biz de bu bölgeye hâkim bir ekip olarak, müşterilerimizi hem bugünü hem de geleceği kapsayan bilinçli kararlarla yönlendirmeye özen gösteriyoruz.

Ekibinizin olmazsa olmaz çalışma prensipleri nelerdir?

Ekibimizin temelinde güven, disiplin ve paylaşım var. Biz sadece birlikte çalışan bireyler değil, ortak vizyonu taşıyan bir takımız. Bu nedenle her danışmanımızdan üç temel prensibe bağlı kalmasını isteriz:

Profesyonel duruş: Hem müşteriye hem markaya karşı temsil sorumluluğu yüksek olmalı. İlk izlenimin kalıcılığına inanırız.

Sürekli gelişim: Gayrimenkul sektörü dinamik bir alan. Eğitim, analiz ve kişisel gelişim bizim için lüks değil, zorunluluktur.

Değer odaklı yaklaşım: Kısa vadeli kazanç değil, uzun vadeli güven önceliğimizdir. Her müşteriyi sadece müşteri değil, ilişki olarak görürüz.

Ayrıca ofis içinde açık iletişim, yardımlaşma ve başarıyı paylaşma kültürümüz çok güçlüdür. Biz inanıyoruz ki; başarı bireysel değil, kültüreldir. CB Plus Gayrimenkulde bu kültürü hep birlikte inşa ettik, büyütüyoruz.

Sizi siz yapan cümle nedir desek?

“Yaptığın her işi, tutkuyla yap.” Benim için bu cümle her şeyi anlatıyor. Eğer bir insan yaptığı işe gönlünü koyuyorsa, o iş mutlaka değer üretir. Gayrimenkul benim için sadece bir meslek değil, bir yaşam biçimi oldu. Ve ben bu yolculukta, kalbimi işime koyarak yürüdüm.

Bugünkü Beste Akçıl, geçmişteki haline ne söylerdi?

“Cesaret ettiğin her adım seni kendine daha çok yaklaştıracak, ilerlemekten korkma.” İç sesime kulak verdiğim için çok mutluyum. Bugün burada olmak, o cesaretin ödülü.

Son olarak hizmet alanlarınızı başlıklar halinde öğrenmek isteriz.

• Konut

• Lüks konut

• Ticari Gayrimenkul

• Kiralık – Satılık Portföy Yönetimi

• Proje Satış

• Arsa – Arazi

• Kentsel Dönüşüm

• Hukuki Destek

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