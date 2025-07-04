Özlem Keçe Beauty Mavişehir Park Yaşam Ofisleri’nde geçtiğimiz aylarda kapılarını açtı.

Özlem Hanım biraz kendinizden ve meslek hayatınızdan bahseder misiniz?Merhaba, ben Özlem Keçe. 44 yaşındayım, evliyim ve bir kız çocuğu annesiyim. Güzellik sektörüne 20’li yaşlarımda adım attım. Bu alana olan ilgim ve insanlara kendini iyi hissettirme tutkusu beni her zaman motive etti.

Kariyerime başladığım ilk günden beri güzelliğin sadece dış görünüşten ibaret olmadığını, aynı zamanda kişinin kendine olan güveniyle bütünleştiğini savundum. Zaman içinde farklı sebeplerle kısa bir ara vermiş olsam da, bu mesleğe olan sevgim ve bağlılığım beni yeniden sahalara döndürdü.

Yıllar içinde edindiğim tecrübelerle, danışanlarıma en doğru ve etkili çözümleri sunmak için sürekli kendimi geliştirmeye, yenilikleri takip etmeye önem verdim. Güzellik ve bakım benim için sadece bir iş değil, aynı zamanda insanların hayatına dokunma şeklim.

Bugün, bilgi birikimim ve tecrübemle sizlere en iyi hizmeti sunmak için buradayım. Kendinizi iyi hissettiğiniz, aynaya daha mutlu baktığınız her anın bir parçası olmak benim için büyük bir mutluluk.

Güzellik merkezinizin konsepti ve hizmet felsefesi nedir?

Salonumuz, gösterişten uzak ama her detayı özenle düşünülmüş sade konseptiyle, danışanlarımıza huzurlu ve şık bir ortam sunmayı amaçlamaktadır. Bizim için güzellik; doğallığın, özenin ve içten gelen bir mutluluğun yansımasıdır.

Her biri alanında deneyimli ekibimizle, kaliteli hizmet anlayışımızı siz değerli danışanlarımızın beklentileriyle buluşturuyoruz. Her ziyaretinizde ihtiyaçlarınızı dikkatle dinliyor, size özel çözümler sunuyoruz. Amacımız, sadece dış güzelliğinizi değil, salonumuzdan mutlu ayrıldığınız anın enerjisini de yansıtabilmek.

Çünkü biz biliyoruz ki; gerçek güzellik, kendini iyi hissetmekle başlar.

Hangi hizmetleri sunuyorsunuz?

Salonumuzda güzelliğinize bütüncül bir yaklaşımla hizmet veriyoruz. Uzman ekibimizle birlikte sizlere şu alanlarda profesyonel destek sunuyoruz:

– Kalıcı Makyaj: Yüz hatlarınızı belirginleştirerek doğal ve kalıcı bir güzellik sunuyoruz.

– Profesyonel Makyaj: Özel günlerinizde kusursuz bir görünüm için yanınızdayız.

– Cilt Bakımı: Cildinizin ihtiyaçlarına özel bakım uygulamalarıyla sağlıklı ve ışıltılı bir görünüm sağlıyoruz.

– Tırnak Hizmetleri: Manikür, pedikür ve protez tırnak uygulamalarıyla ellerinize zarafet katıyoruz.

– Lazer Epilasyon: İstenmeyen tüylerden kurtulmanız için son teknoloji cihazlar kullanıyoruz.

– Vücut Şekillendirme: Daha sıkı, daha fit bir görünüm için size özel vücut bakım çözümleri sunuyoruz.

-Kaş Tasarımı: Laminasyon ve pudralama tekniği ile kaşlarınızı yeniden şekillendiriyoruz

Güzellik yolculuğunuzda sizi dinleyen, anlayan ve ihtiyaçlarınıza uygun çözümler sunan bir ekip ile tanışmak için sizi salonumuza bekliyoruz.

Sağlıklı bir cilt için neler gerekli?

Cilt, vücudumuzun en büyük organıdır ve dış etkenlere karşı ilk savunma hattıdır. Mevsimsel değişiklikler, cildin yapısını doğrudan etkiler. Bu yüzden profesyonel cilt bakımını sadece yaz aylarında ya da özel günlerde yapılan bir lüks olarak görmek yerine, yıl boyunca düzenli olarak uygulanan bir bakım rutini haline getirmek gerekir. Her mevsime uygun cilt bakımı bulunmaktadır. Şimdi yaz mevsiminde olduğumuz için yaz bakımını ve yaz sonrası bakımını daha detaylı anlatmak istiyorum.

Yaz Aylarında Koruyucu Bakım

Yazın artan güneş ışınları, terleme ve dış aktiviteler, ciltte leke oluşumunu ve gözenek tıkanıklığını artırabilir. Bu dönemde yapılan profesyonel bakımlar, güneşin zararlı etkilerini en aza indirir, cildi temizler ve nem dengesini korur. Aynı zamanda leke karşıtı uygulamalarla cilt tonu eşitlenir.

Sonbaharda Onarıcı Bakım

Yaz sonrası ciltte oluşan lekeler, nem kaybı ve yıpranma için onarıcı bakım şarttır. Profesyonel uygulamalarla cilt yenilenir, yazdan kalan hasarlar onarılır ve kışa daha dayanıklı bir cilt yapısı hazırlanır.

Müşterilerinize kişiselleştirilmiş bakım öneriyor musunuz?

Her danışan eşsizdir, bakımı da öyle olmalı. Bizim için her birey biriciktir. Bu yüzden bakım sürecimiz, danışanlarımızın kişisel ihtiyaçlarını, yaşam tarzlarını, değerlerini ve hedeflerini göz önünde bulundurarak tamamen kişiselleştirilmiş olarak planlanır.

Danışanlarımızla kurduğumuz her bağ, onların hikâyelerini dinlemekle başlar. Kim olduklarını, neye ihtiyaç duyduklarını ve neyin onlar için en anlamlı olduğunu anlayarak; yalnızca semptomlara değil, bireyin tamamına odaklanan bir yaklaşım benimsiyoruz.

Kişiselleştirilmiş bakım anlayışımız özetle şunları kapsıyor:

Danışanın yaşam tarzına ve beklentilerine uygun çözümler geliştirme, kendi kararlarını alma süreçlerinde onları destekleme, fiziksel, duygusal ve sosyal ihtiyaçları bir bütün olarak değerlendirme, sürekli geri bildirim alarak bakım planını dinamik tutma…

Biz, danışanlarımızı sadece hizmet alan bireyler olarak değil; birlikte yol aldığımız değerli insanlar olarak görüyoruz. Onların yaşam kalitesini artırmak, kendilerini güvende ve anlaşılmış hissetmelerini sağlamak en büyük önceliğimizdir.

Çünkü herkesin bakım hikayesi farklıdır – biz de her birini özel kılmak için buradayız. Tanışmak için Mavişehir Dergisi’nin değerli okurlarını da bekliyoruz.

İletişim: 0530 463 72 93

Adres: Yalı Mahallesi Park Yaşam Ofisleri

32/B Kat:2 Daire:202 – İzmir