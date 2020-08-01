ÖZGÜN VE SIRA DIŞI TASARIMLAR; ASLI YARIŞ

Tasarımcı Aslı Yarış, kendi adını taşıyan markasındaki sıradışı tasarımları ile dikkat çekiyor. Instagram sayfasını incelediğimizde yarattığı pareolara, kimonolara, çantalara ve daha birçok aksesuara hayran kaldık. Organik kumaşlardan üretilen bu şık tasarımları markanın sahibi Aslı Hanım, Mavişehir Dergisi okurları için anlattı.

Instagram: @asliyaris

Aslı Hanım sizi biraz yakından tanıyalım, nerede doğduğunuz, hangi okuldan mezunsunuz?

Tasarımcı olmaya ve markanızı oluşturmaya nasıl karar verdiniz? Ben Balıkesir doğumluyum. Tasarlayıp sanayi alanında üretim yapan bir aileden geliyorum. Lisansımı öğretmenlik üzerine aldım. Öğretmenlik yıllarımdan sonra iki yıl dikiş eğitimi alıp kendi tarzımda ürünler dikmeye başladım. Çizim, üretim, yaratıcılık gibi becerilerimi, günlük hayatımda kullanmayı sevdiğim ürünlere eklemeyi istedim. Kumaşa, herhangi bir malzemeye kendi el çizimimi desen olarak ekleyip, üretim yapmayı hedefledim. Böylece ‘Aslı Yarış’ markası doğmuş oldu ve tasarımlarıma hayat vermeye başladım. Bunu yaparken de ürünler, özgün, kreatif, organik ve ben olmalı. İleride birisi benim tasarımım olan ürüne baktığında; bunu ‘Aslı Yarış’ yapmış diyebilsin istiyorum.

Tasarımlarınızda nelerden ilham alıyorsunuz? Koleksiyonlarınızın oluşum süreci nasıl işliyor?

Tasarımlarımda kullandığım ‘düğüm detayı’ benim tarzım; bir nevi ürüne attığım imzam. Hayatın içinde de benimsediğim her duygu, düşünce benimledir, kendime düğümlerim. Benimsemediğim hiçbir şeyi kendimde tutmam, biriktirmem. Çok kullandığım ‘göz’ çizimlerimse; görüp, fark etmenin benim hayat felsefem olmasından. Eminim her bir göz gördüğü aynı ortamı farklı algılıyor, değerlendiriyor ve farklı duygular hissettiriyor. Bu da bana ilham veriyor. Ayrıca renkler, geometrik şekiller ve fütüristik çizimler benim dünyayı algım. Bu algım da yaşadıkça, deneyimlendikçe, gelişip şekilleniyor ve renkleniyor. Günün neredeyse çoğu zamanını çizerek, bir sonraki ürünü kafamda tasarlayarak geçiriyorum.

Koleksiyonumu hazırlarken önce çizimlerime bakıyorum ve zaten o ana kadar kafamda tasarımını bitirdiğim ürünün önce model ve kalıbını belirliyorum, sonrasında kağıda çizdiğim deseni dijital ortama aktarıyor ve kumaşa baskı için hazır hale getiriyorum. En sonunda tüm bu çalışmalar fark edilir bir ürüne dönüşüyor, bu da beni çok mutlu ediyor.

Biraz da kullandığınız kumaşlardan bahsedelim…

Bir ürün için ilk koşulum organik, özgün ve fark edilir olması. Bunun için çizim ve tasarımın ardından gelen en önemli konu kullanılacak kumaş, deri veya materyali. Bunların tümünde tasarımıma en çok yakışacak organik olan ürünü seçiyorum ki ürünlerin etiketi bile pamuk kumaştan. Detaylar benim için işin nokta kısmı. Ve ben son noktayı koyduğumda, ürün parlıyor oluyor bu da fark yaratıyor. Bir ürün tasarımı kadar, o ürünü oluşturan malzeme de önemli. Bunlar birbirini desteklediğinde ortaya çıkan iş zaten kendini gösteriyor.

Aslı Yarış markasının gelecek planlarından ufak ipuçları

alabilir miyiz?

Ben ‘Aslı Yarış’ şunu tasarlar denmesini değil; yeni sezonda ne tasarlayacak diye merak edilmesini hedefledim. Sürekli yeni ürünlere ve tasarımlarıma kendi çizgimi aktarmak istiyorum. Her sezonda farklı ürünler bulacağız, ipucu dersek erkek kimono sezona yetişirken; eşofman takımları, oversize blazer ve ev grupları geliyor yeni sezona. Bunlardan sonra ne gelir ben bile merak ediyorum.

Tasarımlarınızı satın almak isteyenler nereden ulaşabilirler?

Tasarımlarımıza Instagram hesabımızdan ulaşabilirsiniz.

Instagram sayfamız; @asliyaris

Hepimize sağlıklı, mutlu, iyi ki diyeceğimiz günler diliyorum ve hayat amacınızı bulun diyorum. O zaman yaşam ve çalışmak bir bütün haline geliyor, yaratıcılığınız ilham kaynağını buluyor.