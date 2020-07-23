Sade, zarif ve kaliteli… Muse And Inspire

Instagram’da zarif çizgisiyle hemen dikkat çeken, şıklığı en sade şekli ile tasarımlarına yansıtan yepyeni bir marka…

Muse And Inspire sadeliği esas alan, her dolapta bulunması gereken kaliteli ürünleri sunmayı hedefliyor. Marka sahipleri tasarımlarını şu sözlerle tanımlıyor; “İnsan ve çevre sağlığının çok daha önemli olduğunu anladığımız bu dönemde, kumaşlarımızın daha doğa dostu olmasına özen gösteriyoruz. Amacımız, günümüzün hızlı değişen modasında daha minimalist modellerini herkese erişilebilir kılmaktır.”



Instagram; @museandinspire