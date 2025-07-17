YAZ AYLARINDA CİLT BAKIMI

Herkese merhaba. Çok bekledik ama, sonunda yaz geldi. Yaz gelince aklımıza ilk gelen tabii ki güneş korumaları ki ; aslında 12 ay kullanmalıyız.

Peki güneş kremi seçerken nelere dikkat etmeliyiz?

Güneş kremi seçerken dikkat edilmesi gerekenler sadece “kaç SPF?” sorusuyla bitmiyor. Cildi hem güneşin zararlı ışınlarından korumak hem de tahriş etmemek için birkaç temel kriteri göz önünde bulundurmak gerekiyor. İşte güneş kremi seçerken dikkat etmen gereken başlıca noktalar:

1. Geniş Spektrum Koruması (Broad Spectrum)

• Neden önemli? UVB ışınları ciltte yanıklara, UVA ışınları ise erken yaşlanmaya ve cilt kanserine neden olur. Geniş spektrum ifadesi, her ikisine karşı da koruma sağladığını gösterir.

• Üründe ne aramalı? Etiketinde “Broad Spectrum” veya “UVA/UVB koruması” yazmalı.

2. SPF Seviyesi

(Sun Protection Factor)

• Hangi SPF?

• Günlük kullanım için: En az SPF 30

• Deniz, spor, uzun dış mekan aktiviteleri: SPF 50 ve üstü

• Not: SPF 30, UVB ışınlarının %97’sini, SPF 50 ise %98’ini engeller. Yani SPF 100, “iki kat koruma” demek değildir, %99 civarı koruma sağlar ama fark minimaldir.

3. Suya Dayanıklılık

• “Water Resistant” veya “Very Water Resistant” ibaresi olmalı.

• Ancak hiçbir güneş kremi %100 su geçirmez değildir. Yüzme veya terleme sonrası tekrar uygulamak şart.

4. İçerik Listesi (Formülasyon)

• Kaçınılması gereken maddeler:

• Oxybenzone ve Octinoxate (hormonal etkiler, mercan resiflerine zarar)

• Alkol bazlı içerikler (kuru ciltlerde tahrişe neden olabilir)

• Cilt tipine uygun içerikler:

• Yağlı ve akneli ciltler: “Non-comedogenic”, “oil-free” etiketli ürünler.

• Kuru ciltler: Nemlendirici içerikli (gliserin, hyaluronik asit) güneş kremleri.

• Hassas ciltler: Fiziksel (mineral) filtreli kremler tercih edilmeli (örneğin Zinc Oxide ve Titanium Dioxide)

5. Yaş ve Cilt Tipi

• Çocuklar ve bebekler: Kimyasal filtrelerden uzak dur, sadece fiziksel filtreli kremler kullan.

• Hassas cilt: Parfümsüz, hipoalerjenik, dermatolog onaylı ürünlere yönel.

6. Yeniden Uygulama Sıklığı

• SPF ne kadar yüksek olursa olsun, 2 saatte bir yeniden uygulama gerekir.

• Makyaj üstüne uygulamak zor ise sprey veya renkli güneş koruyucu pudralar tercih edilebilir.

Bonus: Dermatolog Onayı

• Etiketinde “Dermatologically Tested” veya “Clinically Proven” gibi ifadeler bulunması da bir artı.

Güneş kremleri kaç saatte bir yenilenmeli ?

2 saatte bir yenilemek altın kuraldır.

Ama su, ter, havlu = “Yeniden uygula!” alarmı.

Güneş kremi kullanmamak, “yaşlanmaya turbo mod açmak” gibi bir şey. İlk başta bir şey olmayabilir gibi gelir ama zamanla cilt hem dışarıdan bozulur hem içten zarar görür. İşte güneş koruması olmazsa karşına çıkabilecek riskler:

Güneş Kremi Kullanmamanın Sonuçları nelerdir?

1. Erken Cilt Yaşlanması (Photoaging)

• Güneşin UVA ışınları ciltteki kolajenleri parçalar.

• Ne olur?

• Kırışıklıklar artar

• Cilt elastikiyetini kaybeder

• Leke ve sarkmalar oluşur

• “Güneş görmüş ten güzeldir” diyenler 40 yaşında 60 gibi görünür

2. Güneş Yanığı

• Kıpkırmızı, acılı, soyulan bir ciltle uğraşmak can yakar.

• Ciltte gözenek kaybı, su kabarcıkları, enfeksiyon riski yaratır.

• Her güneş yanığı, cilt DNA’sına hasar bırakır.

3. Cilt Kanseri Riski (Melanom dahil)

• En tehlikeli sonucu bu.

• UV ışınları DNA’da mutasyon yapar → hücreler kontrolsüz çoğalır.

• Her güneş yanığı, cilt kanseri riskini artırır.

Özellikle çocuklukta geçirilen güneş yanıkları, ileri yaşta ciddi risk oluşturur.

4. Leke Sorunları (Hiperpigmentasyon, Melazma)

• Güneş ışığı, melanin üretimini tetikler → ciltte kahverengi lekeler oluşur.

• Özellikle:

• Yüz, el, dekolte bölgesi

• Hamilelikte oluşan melazmalar

• Sivilce lekeleri UV ile daha da koyulaşır

5. Cilt Kuruluğu ve Dehidrasyon

• Güneş ısısı ciltteki nemi buharlaştırır.

• Sonuç: Kurumuş, pul pul dökülen, gergin hissedilen cilt.

6. Cilt Bariyerinin Bozulması

• Koruyucu krem yoksa cilt savunmasız kalır.

• Sonuç: Alerjiye açık, kızaran, egzama benzeri reaksiyonlar gösteren bir cilt.

Peki güneşsiz hayat mı yaşayacağız?

Asla! Güneş hayat kaynağı ama dozunda.

Yapman gereken:

Güneş kremini düzenli kullanmak

Gölgeyi tercih etmek (özellikle 11:00–16:00 arası)

Geniş kenarlı şapka, güneş gözlüğü, açık ama koruyucu kıyafetler giymek

BONUS: Güneş kremi kullanmayan erkeklerde ne olur?

• Alın ve burun üstü hızlı yaşlanır

• Saç açıklığından dolayı kafa derisi yanıkları çok sık görülür.

• Tıraş sonrası cilt UV’ye açık kalınca, lekelenme ve tahriş hızla artar.

Yani güneş kremi, sadece estetik değil; hayati bir korumadır.

Kullanmamak = “Cilt düşmanlarına davetiye göndermek.”tir.

Sonuç olarak, güneş eşittir yaşamdır. Yani zararlı etkileri olmakla birlikte faydaları da oldukça fazladır. Hatta “güneş girmeyen eve doktor girer” diye bir atasözümüz bulunmaktadır. Güneşin faydalı etkilerinden kendinize en uygun şekilde yararlanmak ve yine güneş koruma kreminizi seçerken de kendinize en uygun olanını bulmak için hekiminize başvurmanızda fayda bulunmaktadır. Herkese keyifli ve sağlıklı bir yaz sezonu dilerim.

Tolga Aybakan

Makyaj Artisti & Güzellik Koçu

Instagram: @tolga_aybakan