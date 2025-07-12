Salados Mutfak Ataşehir’de açıldı

Uğur Bey biraz kendinizden bahseder misiniz?

Uzun yıllardır İzmir ve Kıbrıs bölgelerinde emlak sektöründe faaliyet gösteriyorum. İzmir’de yeme-içme alışkanlıklarının değiştiğini fark etmemle birlikte, uzun süredir ilgiyle takip ettiğimiz Salados markasıyla güçlü bir iş birliği kurduk ve markanın ilk franchise şubesi olarak hizmet vermeye başladık. Tadilat sürecimiz uzun ama bir o kadar da keyifli geçti. Şubemiz, konum olarak oldukça avantajlı bir noktada yer alıyor. Karşımızda yeni açılan Acıbadem Hastanesi’nin bulunması ve sanayiye giden yol üzerinde olmamız, lokasyonun hareketliliğini ciddi şekilde artırıyor.

İzmirlilerin yeme içme alışkanlıkları ne yönde değişti?

İnsanlar artık daha sağlıklı şeyler yemek ve içmek istiyorlar. Salados’un ürünleri aynı zamanda doyurucu ve çok lezzetli. Günün her saatinde aranan her şeyi bulabilecekleri bir konsept oluşturduk. Kahvaltıdan, öğlen yemeğine, akşam yemeğine, soğuk sandviçlerden lezzetli içeceklere kadar pek çok seçeneğimiz mevcut. Aynı zamanda take-away seçeneğimiz ile sıcak-soğuk içecekleri ve birbirinden lezzetli sandviçleri alıp gidebilme imkanınız var. Ortalama 25 çeşit sandviç sunuyoruz. Sağlıklı ve taze içeceklerimiz, gazlı içecek tercih etmeyen misafirlerimiz için ideal. Tatlı olarak makaronlarımız var. Kahvaltı çeşitlerimizi günün her saatinde tüketebilirsiniz. Salados Mutfak olarak, salata çeşitlerimizi, makarnalarımızi, köfte ve tavuk seçeneklerimizi ve hamburgerlerimizi en lezzetli haliyle misafirlerimize sunuyoruz.

Salados Mutfak aynı zamanda Karşıyaka basketbol ve futbolun daimi destekçisi. Göztepe Spor Kulübü’nün ise yeme-içme sponsoru.

Sipariş üzerine çalışıyor musunuz?

Evet, özellikle büyük kutlamalar ve etkinliklerde hazır sandviçlerimizden sipariş alabiliyoruz. Teslimatı da biz yapabiliyoruz. Bir gün önceden sipariş verilmesi yeterli, günlük sandviç üretim kapasitemiz 15 bin adet.

Salados Mutfak – Ataşehir Adres: 8229/1 Sokak Ataşehir / Çiğli – İzmir

İletişim: 0544 847 52 62

www.salados.com.tr

Fotoğraflar Mavişehir Dergisi tarafından çekilmiştir.