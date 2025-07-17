2025 Yaz Astrolojisi

İçimizi ısıtan yaz mevsimi sonunda geldi. Kışın o soğuk, yavaşlatan etkileri artık geride kalıyor. Ruhumuza iyi gelen, kalbimize su serpen gökyüzü etkileriyle yaz aylarına güçlü bir giriş yapıyoruz. Bolluk, bereket ve şans gezegeni Jüpiter’in Yengeç burcuna geçişiyle; ev kurmak, evlenmek, aile olmak isteyenler için destekleyici bir dönem başlıyor. 2025’in ağırlığını sırtımızdan atıp yüzümüzü gülümseten gökyüzü etkileriyle umut dolu bir döneme merhaba diyoruz.

TEMMUZ 2025

Merkür Retro Tarihleri:

• 15–20 Temmuz: Merkür durağan – iletişim sıkıntılarına açık bir dönem.

• 21 Temmuz–7 Ağustos: Merkür geri harekette – imza, yeni aşk, evlilik ve iş başlangıçları için uygun değil.

• 8–13 Ağustos: Merkür yeniden durağan – teknolojik arızalara, yanlış anlaşılmalara dikkat.

8 Temmuz – Uranüs İkizler Burcuna Geçiyor: İletişim, teknoloji ve bilgi akışı konularında yeni bir çağ başlıyor. Düşünceler devrim niteliğinde değişebilir.

10 TEMMUZ OĞLAK DOLUNAYI:

• Koç: Hedeflerin seni çağırıyor ama önce sorumluluklarını düzenle.

• Boğa: Güvendiğin temeller sağlamlaşıyor, ama inatçı olma.

• İkizler: Yeni fırsatlar seni bulabilir, ama dağılma. Netleş!

• Yengeç: Duyguların yoğunlaşıyor, aileyle ilgili kararlar kapıda.

• Aslan: Otorite figürleriyle yüzleşebilirsin, duruşunu koru.

• Başak: İş hayatında parlıyorsun, detaylarda boğulma.

• Terazi: İlişkilerde netleşme zamanı. Gerçekçi ol.

• Akrep: Derin dönüşümler yaşanıyor. Kendine dürüst ol.

• Yay: Hayat seni hızlandırıyor, ama hedefin net olsun.

• Oğlak: Senin dolunayın! Parlama zamanı ama yük alma konusunda seçici ol.

• Kova: Geri planda kalmak seni rahatlatacak, zihnini toparla.

• Balık: Hayal gücünü somutlaştırmanın zamanı geldi.

24 TEMMUZ – ASLAN YENİAYI & MERKÜR RETRO

Sahne Aslan burcunun! Ancak iletişimde, teknolojide ve ilişkilerde dikkatli olun.

• Koç: Aşkta sahne senin ama kibirli adımlardan kaçın.

• Boğa: Risk alma konusunda çekimser kal, gözlemci ol.

• İkizler: Söylediklerine dikkat! Yanlış anlaşılmalar olabilir.

• Yengeç: Kalbini açmak istiyorsun, ama önce kendine dön.

• Aslan: Yeni bir dönem başlıyor. Tüm gözler senin üzerinde!

• Başak: Geri planda kalıp detayları toparlama zamanı.

• Terazi: Sosyal çevren hareketli ama kim dost kim düşman ayır.

• Akrep: İç dünyanda fırtına ama güç sende. Dönüşüm kapıda.

• Yay: Yurt dışı, eğitim veya uzaklarla ilgili güzel fırsatlar var.

• Oğlak: Finansal risklere dikkat, sağlam adım kazanır.

• Kova: İlişkilerde sürpriz gelişmeler seni şaşırtabilir.

• Balık: İç dünyana yöneliyorsun. Yaratıcılığınla şifa buluyorsun.

9 AĞUSTOS – KOVA DOLUNAYI (MERKÜR DURAĞAN)

Toplumsal konular, özgürlük ihtiyacı ve zihinsel yükler ön planda.

• Koç: Dostlarından şaşırtıcı haberler alabilirsin.

• Boğa: Kariyerde dikkatli ol, iletişim kazalarına açık dönem.

• İkizler: Seyahat ya da eğitim planlarında ani değişiklikler olabilir.

• Yengeç: Maddi konular gündem olabilir. Harcamalara dikkat.

• Aslan: İlişkilerde sınav zamanı. Egosuz iletişim şart.

• Başak: Sağlık ve çalışma tempon seni yorabilir, dinlen.

• Terazi: Yaratıcılığın artıyor ama projelerini iyi planla.

• Akrep: Aile içinde gerginliklere dikkat.

• Yay: Yakın çevrenle iletişim krizleri yaşanabilir.

• Oğlak: Parasal kararlarını tekrar gözden geçir.

• Kova: Sahne senin! Ama duygusal patlamalara dikkat.

• Balık: İçine dönmek, yazmak, üretmek sana çok iyi gelir.

23 AĞUSTOS – BAŞAK BURCUNDA YENİ AY

Güneş’in Başak burcuna geçişiyle birlikte detay, düzen ve sağlık konuları ön plana çıkıyor.

• Koç: Günlük düzenini yenile, tempoyu dengele.

• Boğa: Yaratıcılığın artıyor, yeni hobiler keşfet.

• İkizler: Ev ve aileyle ilgili güzel gelişmeler olabilir.

• Yengeç: İletişimde parlıyorsun ama net ol.

• Aslan: Maddi düzenlemeler seni rahatlatacak.

• Başak: Enerjin yükseliyor! Plan yap ve uygula.

• Terazi: İçsel temizlik zamanı, yalnızlık sana iyi gelebilir.

• Akrep: Sosyal çevrende hareket var, ama seçici ol.

• Yay: Kariyerde yeni fırsatlar seni bekliyor.

• Oğlak: Uzaklarla ilgili gündemler çıkabilir, vizyonunu genişlet.

• Kova: Maddi konularda dönüşüm var. Bütçe planla.

• Balık: İlişkiler netleşiyor. Ne istediğini bil.

7 EYLÜL – BALIK BURCUNDA AY TUTULMASI

Eylül ayı Tutulmalar ayı olduğu için kadersel izler taşır. Hayat planlarını etkiler ve kadersel gelişmeler ve içsel dönüşüm zamanı olur.

• Koç: Dinlenmeye ve sezgilerine güvenmeye ihtiyaç var.

• Boğa: Dostlarınla arandaki bağlar yeniden tanımlanıyor.

• İkizler: Kariyerde iniş çıkışlar olabilir, paniğe kapılma.

• Yengeç: Rüyalar ve işaretler seni yönlendiriyor.

• Aslan: Hırslarına yenik düşme, kalbine dön.

• Başak: İlişkilerde netlik zamanı. Kiminle yürüyorsun?

• Terazi: Sağlık ve günlük rutinlerde değişiklik olabilir.

• Akrep: Aşkta fırtınalar olabilir ama kalıcı etkiler var.

• Yay: Ailevi meseleler derinleşiyor, sabırla ilerle.

• Oğlak: Zihin karışabilir ama yazmak iyi gelir.

• Kova: Maddi risk alma, geleceği düşün.

• Balık: Sahne senin! Kalbinin ışığına güven.

21 EYLÜL – BAŞAK BURCUNDA GÜNEŞ TUTULMASI

Yeni düzenler, kararlar ve başlangıçlar için güçlü bir zaman.

• Koç: Çalışma hayatında düzen oturuyor, sabret.

• Boğa: Aşkta yepyeni bir dönem başlıyor.

• İkizler: Ev, yerleşim ve köklerle ilgili yeni kararlar var.

• Yengeç: Yakın çevrende yenilikler, yeni eğitimler gündemde.

• Aslan: Maddi alanda güçlü fırsatlar yakalayabilirsin.

• Başak: En parlak senesin! Tüm dikkatler sende.

• Terazi: İçsel dönüşüm yaşıyorsun, ruhunu dinle.

• Akrep: Yeni arkadaşlıklar, topluluklar dikkat çekiyor.

• Yay: Kariyer zirve yapabilir, sorumluluk almaya hazır ol.

• Oğlak: Yolculuklar, akademik ya da yurt dışı konular aktifleşiyor.

• Kova: Finansal ortaklıklar, yatırımlar dikkat istiyor.

• Balık: İkili ilişkilerde taze başlangıçlar mümkün.

Bu yazı senin için hazırlandı. Burcuna özel rehberliği al, adımlarını bilinçle at! Yaz aylarının enerjisiyle tazelenmek, yönünü bulmak, ilham almak istiyorsan beni Instagram’da takip etmeyi unutma: @astrologemre Gökler rehberimiz olsun, yaz hepimize iyi gelsin!

Emre Çatalbaş Köseoğlu

Instagram: @astrologemre