İZFEN KOLEJİ 11. Sınıf öğrencilerinden Ali Yağız Atar ve 10.sınıf öğrencilerinden Uygar Kuzu Tübitak 2204 A araştırma Projeleri kapsamında “Tek dünya, ortak sorumluluk sloganı ile” doğa kirliliği ve ekolojik sorunlara çözümler üretilmesini sağlamak amacı ile anlamlı bir konuya imza atıyorlar.

İlahi dinler, insanların doğayla uyum içinde yaşamaları, çevrelerini korumaları ve ekolojik dengeyi gözetmeleri konusunda önemli öğretiler sunar. Bu dini kaynaklar, çevre bilincinin ve sürdürülebilirliğin dini bir sorumluluk olduğunu vurgular.

İZFEN KOLEJİ öğrencileri olarak bizler bu ayetler, hadisler ve pasajlar aracılığıyla doğanın korunmasının manevi ve etik boyutlarını ele alarak küresel sorunlara din perspektifinden bakılmasını sağlamak, farkındalık oluşturmak ve çözüm üretebilmesine yardımcı olabilmek amacı ile bu projemizi çalıştık. Sonraki hedefimiz ise projemizi yurtdışındaki okullardan paydaşlar bularak genişletmek olacaktır.