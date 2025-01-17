Cus Cuss ürünleriyle sağlıklı ve lezzetli beslenin

BUĞDAYIN ATASI ; SİYEZ

Instagram: cuscussiyez

Duygu Hanım, sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz?

Merhaba, 44 yaşımdayım, kimya teknisyeniyim. Evliyim, 6 yaşında bir oğlumuz var. Ailece gluten hassasiyetimiz var. 8 yıldır Kemalpaşa’da çiftlik evimizde yaşıyoruz. Sağlıklı beslenme ve kendi yiyeceklerimizi üretme konusunda hassas davranıyoruz ve öğrenmeye devam ediyoruz.

Markanızı oluşturma hikayeniz nedir?

10 yıl önce çok ciddi bir hastalığım olmamasına rağmen; Biorezonans cihazı ile hastalık teşhisi koyan Yunan bir doktora sadece yöntemi ilgimi çektiği için muayene oldum. Aslında hayatımda çok önemli bir dönüm noktası oldu. Gıda alerjilerimi ve alerjilerin vücudumdaki tahribatını öğrendim. Önemli üç çeşit proteine alerjim vardı; buğday proteini gluten, süt proteini kazein ve yumurta beyazındaki albümin. Doktordan önce iştahım çok açılmıştı ve 8 kilo almıştım. Gluten kaynaklı gözle görülür ve hissedilir en önemli etki buydu. Aslında neredeyse obezite başlangıcı gibiydi, tokluk algım yoktu. Bahsettiği diğer potansiyel kronik hastalık risklerim, diyabet, haşimato, sindirim sistemi problemleri, kısırlık benim için çok daha önemliydi. Doktorun teşhisleri o kadar doğru ve tutarlıydı ki; verdiği perhizi yapmaya kararverdim. Kendimdeki değişim inanılmazdı. Hasta değilim diye doktora gidip, ne kadar çok farkında olmadığım rahatsızlığım olduğunu gluten yemeyi bıraktığımda anladım. Hatta hayatım boyunca böyle yaşayacağım diye hastalıktan bile saymadığım böbrek problemleri ve ağız içi aftların hayatımdan tamamen çıktığını görmek çok şaşırtıcıydı. Bu konuda anlatılacak çok fazla tecrübem var. Zamanla sizler ve sosyal medya aracılığıyla paylaşmayı umuyorum.

Tabii ki, buğday içeren tüm gıdalar, süt ve yumurta alerjilerim çıkınca bana yiyecek çok az şey kalmıştı! Benim kadar yemek yemeyi seven biri için ağlama sebebi olmuştu. ABD Maryland Üniversitesi’nden Biyoloji Doktorası olan eşim sürekli olarak “merak etme mutlaka bu ürünlerin tüketebileceğin eski, bozulmamış formları vardır, İnsanlık bu gıdaları binlerce yıldır tüketerek gelmiş, onları bulacağız ve her şey düzelecek” diyordu. Bu sırada biz glutene alternatif birçok şey denedik. Bir kısmı lezzetsiz oldu, bazısı başka beslenme risklerini beraberinde getirdi. Sonunda buğdayın atası Siyez’i bulduk. Süt için, sadece kazein A2 protein içeren Jersey ırkı ineğin sütünü, yumurta için de bozulmamış ırk Denizli tavuğu yumurtasını keşfettik! Çok mutluydum, çünkü tekrar her şeyi yiyebilir hale gelmiştim. Bu ürünleri yemeye başladıktan sonra, zaman içerisinde kronik olarak yaşadığım rahatsızlıklarım yok oldu.

Ancak yeni bir aşamaya geçmiştik. Siyez unu, ekmek üretimi açısından büyük bir mücadele gerektirdi. Siyez unundan her seferinde lezzetli ekmek elde etmek için reçete oluşturmak iki yılımı aldı. Mutfağımız bir proses laboratuvarı gibi işlemeye başladı. Tüm malzemeleri ölçüyor, tartıyor ve yaptığım her şeyi bir deftere yazıyordum. Zamanla kendi reçetelerimiz oluşmuş oldu. Bu sırada Mavişehir’deki şehir hayatından çiftlik hayatına geçiş yaptık. Çiftlikte denemeler daha da hız kazandı. Ardından, kurabiye çeşitlerinden lavaşa, doğum günü pastasına kadar çeşitli ürünlere dönüşmeye başladı.

Cus Cuss ürünlerini insanlar neden tercih etmeliler?

Markamızın oluşmasında en büyük etken, ürünleri satın aldığımız dönemde lezzetin ve çeşitliliğin eksik kalmasıydı. İşin bu kısmını başarmak zorundaydık. Siyez, gerçekte çok lezzetli bir buğday. Müşterilerimizin bir kısmından ürünlerimizi tattıktan sonra “çocukluğuma döndüm” yorumunu alıyoruz. Ürünlerimizin içerisinde hiçbir katkı maddesi ve koruyucu yok. Tereyağını geleneksel yöntemlerle üreten butik üreticilerden alıyoruz. Zeytinyağı kendi bahçemizden. Tuz, Çankırı kaya tuzu, yine özel yapım dut pekmezi, pancar şekeri kullanıyoruz. Hazırlığını sürdürdüğümüz premium ürün grubumuzda şeker olarak kaya şekeri kullanacağız. İçerik olarak katkısız girdiler kullanarak sağlıklı ve lezzetli ürünler üretiyoruz.

Neden Cus Cuss ismini tercih ettiniz? Bir hikayesi var mı?

Tasarımcımız, ben ve eşim çok eğlenceli bir beyin fırtınası yaptık. İsim babası eşim, biz de çok beğendik. Sonra benim çok sevdiğim logo tasarımı çıktı ortaya. Daha sonra tasarımcımız ve eşim hızlı karar verme biraz daha çalışabiliriz dese de ben vazgeçmedim. Uluslar arası bir marka olmak için her ülke tarafından bilinen ortak bir ürün ismi olması, akılda kalıcılığı, söyleme kolaylığı da beni etkiledi.

Siyez ununun ne gibi faydaları var?

Siyez buğdayın atası, 12 bin yıllık bir geçmişi var. Genetik olarak da ispatlanmış durumdadır. Kendimiz de siyez buğdayının kromozom sayısına laboratuvarımızda baktık.Siyez 2n=2x=14 kromozom, karakılçık 2n=4x=28 kromozom ve bugün yaygın olarak tüketilen modren buğday ise 2n=6x=48 kromozomdur. Siyez Buğdayı da glüten içermektedir ancak, içerdiği glüten yapısal olarak zararlı değildir. Bu konuda son yıllarda yapılmış uluslararası bilimsel çalışmalar var. Siyezdeki glüten vücuda zarar vermiyor. Gluten hassasiyeti Çölyak hastalığı seviyesinde olmayan kişiler rahatlıkla tüketebilecektir. Bu konuyu daha detaylı araştırmak isteyen kişiler bize ulaşabilirler. Bilimsel kaynakları paylaşmaktan mutluluk duyarız.

Ürün çeşitliliğinizden bahseder misiniz?

Ürün çeşitliliğimiz çok fazla çünkü ben zararlı glüten tüketmiyorken canım ne istedi diyerek yola çıktık. Ekmek grubumuzda; tost ekmeği, ekşi maya ekmek, lavaş, sandviç ekmeği, hamburger ekmeği var. Kurabiye grubumuz tatlı, tuzlu çeşitlerimiz ve çok özel bir lor kurabiyemiz var. Profesyonel İtalyan makinelerle üretilen ve kurutulan makarna çeşitlerimizin tamamı bol yumurtalı, yumurtalar kendi tavuklarımızdan. Kekler, tatlılar, börek gibi çeşitlerimiz de eklenecek. Ayrıca; siyez unu, siyez bulguru, kaya şekeri gibi ürünlerimiz de mevcut. Özünde biz işimizi butik tutmaya çalışıyoruz. Bize klasik buğday tüketemeyen biri ulaşıp benim canım mozaik pasta istiyor dediğinde petit beurre bisküvi üretebilecek durumdayız. “Benim canım ne istedi?” den yola çıktık, ne yemek istersiniz? diye devam edeceğiz. Satış politikamızı belirlerken, ürünlere yaygın bir şekilde ulaşılabilir olması için fiyatlarımızı uygun seviyelerde tutma kararını aldık. Sonuçta, insanlar sağlıklarını koruyabilmek için sağlıklı temel gıdalara ulaşabilmeli.

Çalışma alanınızın ortamını ve koşullarını biraz anlatır mısınız?

Gıda sektöründe uzun bir tecrübemiz olması nedeniyle modern ekipmanlarla hijyenik koşullarda üretim yapıyoruz. Kurabiye, ekmek, makarna üretim günlerimiz faklı. Siparişlere göre üretim planlaması yapıyoruz. Kargo ya da eve teslim şeklinde ürünlerimizi ulaştırıyoruz.

Satın almak için ne yapılması gerekiyor? Okurlarımız size nereden ulaşabilirler?

Şu anda ürünlerimize Instagram sayfamızdan mesajla ve sayfamızda yer alan sipariş hattımızla ulaşılabilir. Çok yakında web sitemizi de devreye alacağız.

Instagram: cuscussiyez