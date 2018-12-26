ORTAK ALANLAR SİGORTALARI

Özellikle apartman yöneticileri tarafından talep edilen fakat aslında apartmanlarda yaşayan herkesi ilgilendiren poliçelerdir “Ortak Alanlar” poliçeleri. Apartman yönetimlerlerine aktardığım bilgileri bu makalemde sizlerle de paylaşmak istiyorum.

Ortak alanlar nerelerdir?

Apartmanlar ve sitelerde tüm yaşayan kişilerin ortak olarak kullanımına açık olan yerlerdir. Apartman boşlukları, teraslar, kamelyalar, spor salonları, toplantı salonları, vb alanların hepsi bu tanıma girer. Apartman sakinleri tarafından direkt kullanıma açık olmayan ama mülkiyet açısından ortak olan kazan daireleri, asansör dairesi gibi alanlar da yine ortak alanlar kapsamındadır.

Bunlara ek olarak, mülkiyeti apartman yönetimine ait olup da kiraya verilen dükkan veya konutları da ortak alanlar içinde düşünmeliyiz.

Aslında en basit anlatımıyla, hak kullanımı ve sorumluluğu tüm apartman sakinleri adına apartman yönetiminde olan alanların tümü ortak alanlar olarak değerlendirilmektedir.

Ortak alanlara niçin sigorta yapılmalıdır?

Aslında bu sorunun cevabı, “niçin evlerimize sigorta yaptırıyoruz?” sorusunun cevabı ile aynıdır. Ortak alanlar da birer mülktür. Tüm apartman sakinlerinin paylı bir şekilde hak ve sorumluluğunun olduğu mülklerdir. Dolayısıyla bu alanlarda meydana gelecek hasarlar, o apartmanın yönetimince karşılanmak durumunda kalacaktır. Yönetim de bu masrafı, herkese payı ölçüsünde yansıtacaktır. Eğer ki ortak alanlar için yapılmış bir sigorta olursa, o zaman bu masraf direkt o poliçe tarafından karşılanacaktır.

Ortak alanların sorumluluğu

Daha önceki yazılarımda sorumlulukla ilişkili olarak rücu sisteminden birkaç kere bahsetmiştim. Bir hasar nedeniyle ortaya çıkan masrafın, hasara sebebiyet verenden hukuki yolla tahsil edilmesine rücu işlemi diyoruz.

Apartmanın ortak alanlarına ait olan su borularından kaynaklanan bir hasar meydana gelip de herhangi bir dairenin zarar gördüğünü varsayalım. Eğer o dairenin konut sigortası varsa, sahip olduğu poliçe dairenin hasarını öder, fakat sonra ödediği hasar tutarını apartman yönetimine rücu eder. Dolayısıyla tüm apartman sakinleri bu hasara payı ölçüsünde katılmak durumunda kalır. Eğer ki apartmanın bir ORTAK ALANLAR sigortası var ise, daireye ödenen tüm hasarı bu poliçe üstlenecektir.

Aynı şey yangın veya yangın kaynaklı duman hasarları için de geçerlidir. Bu şekilde çalışan Yangın Mali Sorumluluk Teminatı, bireysel konut sigortalarımız içinde de bulunmaktadır ve oldukça önemli bir teminattır. Bu teminat kapsamında almış olduğunuz teminat limitinin düşük olmadığını mutlaka kontrol etmenizi öneririm.

Ortak alanlar sigortası kapsamında hangi teminatlar alınabilir?

Ortak alanlar sigortaları, yangın sigortaları kapsamında yer alan sigortalardır. Dolayısıyla ana teminatları yangın, duman ve infilaktır. Bunlara ek olarak, yine diğer yangın sigortalarında olduğu gibi deprem, su baskını, terör, vb teminatlar da paket kapsamında poliçeye dahil edilmektedir.

Ayrıca makinalar (havuz, kazan dairesi, jeneratör, havalandırma sistemleri, asansör, vb) için makina kırılması teminatı da verilerek, bunların kırılmaları, voltaj nedeniyle zarar görmeleri durumunda da hasarın sigorta şirketi tarafından üstlenilmesi sağlanılmaktadır.

Ayrıca bir sgk akdi ile apartmanda çalışan kişilerin, işlerini yaparken maruz kalacakları kazalar neticesinde, ödenmesi gereken tazminatı da İŞVEREN SORUMLULUK teminatı kapsamında güvence altına almak mümkün. Ya da apartmanın sorumluluğu doğrultusunda 3. şahısların görecekleri maddi/bedeni zararlar yüzünden, ilgili kişilere ödenmesi gereken tazminatı da yine 3.ŞAHIS SORUMLULUK teminatı ile poliçe kapsamına alabilmekteyiz.

Başımıza gelmedikçe, ya da tanık olmadıkça, bazı poliçelerin öneminin farkına varmak çok kolay olmuyor. Ortak Alanlar poliçesi de bunlardan biri. Umuyorum ki, en azından daha detaylı araştırma yapılması yolunda bir başlangıç noktası oluşturabilmişimdir.

Senenin bu son yazısı ile 2018’e veda ediyoruz. Yeni yılın hepimiz için daha mutlu ve daha umutlu gelmesini diliyorum.