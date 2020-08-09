ŞARKI SÖYLEDİKTEN SONRA KULAKLARA BAKIYOR

Başarılı Odyolog Önder Paksoy’dan ikinci tekli.

Asıl mesleği kulak bilimci olan Önder Paksoy, mesleğini icra ederken müziğe de zaman ayırmaktan geri kalmıyor. Geçtiğimiz yıl Youtube kanalında paylaştığı “Kaçamak” adlı ilk şarkısıyla beğeni toplayan Paksoy, sevenlerinin isteği üzerine kendi bestelerini hayranlarıyla buluşturmayı sürdürüyor. İkinci teklisi “İhtiyar”ı piyasaya süren Paksoy, hem besteci hem de solist kimliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Bestesi şarkıcının kendisine aitken “İhtiyar”ın saksafonunu Özcan Karakoç üfledi. Kendisi aynı zamanda bu özel projenin müzik şefi olarak yer aldı. Mix ve mastering Ersel Yıldırım tarafından düzenlenirken tanıtım görselleri Diealon ekibinin elinden çıktı.

Yeni şarkısıyla ilgili sloganını dile getiren genç müzisyen, “Birine gönül verip onunla yaşlanmak istiyorsanız, siz ve aşk’ınız İHTİYAR kalsın.” dedi.

“İhtiyar”a tüm dijital müzik platformlarından ulaşabilirsiniz.