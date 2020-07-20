Genç model Sevilay Ceyhan

07.05.1992 İstanbul doğumlu Sevilay Ceyhan, aslen Selanikli. Trakya Üniversitesi Moda Tasarım mezunu. Küçüklüğünden beri lisanlı sporla uğraşan, yıldızlar ve gençlerde senlerce voleybol oynayan Sevilay Ceyhan bir takım sebeplerden dolayı sporu bırakmak zorunda kalmış ve sanatı çok sevdiği için bir ara oyunculuğa yönelmiştir. Daha sonra ise modelikte devam etme kararı almıştır. Sevilay Ceyhan kendinden şu sözlerle bahsediyor; “Modellikte çok güzel markalarda çalışmaya devam ediyorum lakin bu sene hayalimdeki hukuk bölümü için sıkı şekilde eğitim almaktayım. Bunun yanı sıra defilelerin aranan yüzüyüm fakat seçiciyim, kaliteye önem vermekteyim. Bu yolda beni yalnız bırakmayan manajerim Berat ABATAY’a teşekkür ederim.”