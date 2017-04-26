KASKO POLİÇELERİNDE TEMİNAT YELPAZESİ

Sigorta yaptırmak finansal olarak etkileneceğimiz durumlara karşı korunmamızı sağlayan bir unsurdur. Hayatımıza konfor sağlamak amacıyla yaptığımız maddi yatırımlarımızdan biri de araçlarımızdır. Araçlarımıza trafikte yaşanacak risklere karşı korunmak için sigorta yaptırmak kendimizi daha güvende hissetmemizi sağlar. Bu sigortalardan ilki yasal olarak yapılması zorunlu olan trafik sigortalarıdır. Trafik sigortaları, hasar anında karşı tarafın aracına vereceğimiz maddi zararlara karşı teminat almamızı sağlar.

Diğer yaptırmamız gereken sigorta kasko poliçesidir. Hasarda kendi aracımızın uğrayacağı zararlara karşı güvence veren kasko poliçelerin satın alınması zorunlu değil, isteğe bağlıdır. Bir kasko poliçesi satın aldığımızda sadece maddi olarak yaşanacak risklerin düşünülmemesi gerekmektedir. Aracımızın taşıdığı yanma, çarpma, çarpılma, çalınma gibi risklere karşı sağladığı ana teminatlarla beraber, çevresel risklerimizi de güvence altına alan ek teminatların da faydaları unutulmamalıdır.

Bu ek teminatlardan bahsetmek gerekirse;

İMM (İHTİYARİ MALİ MESULİYET) TEMİNATI

Bir hasara uğradığımızda karşı tarafın maddi hasarı ilk önce trafik sigortası tarafından karşılanır. 2017 senesi için trafik sigortası tarafından sağlanan maddi hasar bedeli 33.000.-TL’dir. Trafik sigortasında belirtilen teminatı aşan durumlarda, kötü bir sürpriz yaşamamamız adına kasko poliçemizde bu teminatı almamız gerekmektedir. Poliçemizi satın alırken sigorta acentemiz ile bu teminatın limitini beraber de belirleyebilmemiz mümkündür.

MANEVİ TAZMİNAT TALEPLERİ

Hasar anında aracımızın gördüğü maddi zarar dışında, ne yazık ki bendeni hasarlar da yaşanabilmektedir. Bedeni bir hasar yaşayan üçüncü şahıslar bizlere manevi tazminat talebi ile dava açabilirler. Manevi tazminat talepleri trafik sigortasının konusu içine girmemektedir. Kasko poliçelerimizde satın alacağımız ihtiyari mali mesuliyet teminatı kapsamında, talebimize bağlı olarak manevi tazminat taleplerine karşı teminat alabilmemiz de mümkündür.

EK AKSESUARLARA KARŞI TEMİNAT

Araç üzerinde fabrika çıkışlı var olan tüm aksesuarlar poliçe teminatına dahildir. Fakat aracın orijinalinde bulunmayıp sonradan ilave ettirmek istediğimiz veya sonradan değiştirmek istediğimiz bir takım aksesuarlar olabilir. Örneğin; park sensörü, lpg, navigasyon, çelik jant gibi. Zevkimize ve ihtiyacımıza uygun tercih edeceğimiz bu aksesuarları poliçede belirtilmesini sağlayarak teminat altına alabilir, güvence sağlayabiliriz. Böylelikle hasar anında zarar gören tüm aksesuarlarımızı kasko poliçesindeki aksesuar teminatı kapsamında değerlendirilir.

İKAME (YEDEK) ARAÇ HİZMET

Hasar anında kasko poliçesinin bize sağladığı diğer güvencelerden biri ikame araç teminatıdır. Aracımız aldığı hasardan dolayı tamirat altında olacağı sürede biz araçsız kalırız. Bu süre işe gidip gelmemiz, çocuğumuzun okul bırakmamız gibi birçok konuda aksaklık yaşatabilir. Ve bu durum bize zaman kaybı yaratır. Sigorta şirketi bu mağduriyetimizin giderilmesi adına poliçe kapsamı dahilinde ikame araç sağlar. İkame araç yılda 2 defa verilmekle beraber olay başına maksimum 7 ile 15 gün arasında sigorta şirketi kapsamına göre değişiklik gösterebilir. Bazı şirketler bu süreyi 30 güne kadar çıkarabilmektedir.

MİNİ ONARIM HİZMETİ

Aracımızda küçük çaplı hasarlar oluştuğunda bize destek veren teminatlardan en önemlilerinden biri mini onarım teminatıdır. Yoğun trafikte olan araçlar için oldukça işe yarar bir teminat olmasına rağmen birçok kişi tarafından önemi ne yazık ki bilinmiyor. Poliçede yazılan koşullar ve limitleri doğrultusunda bu teminatın bize sağladığı avantajlardan biri ufak hasarlarımızı cebimizden ekstra bir ödeme yapmadan karşılayabiliyor olmasıdır. Diğer bir avantajı ise bu teminat aracımız üzerinde bulunan hasarsızlık indirimini etkilemiyor olmasıdır. Kasko poliçesi satın alırken bu teminata önem vermeliyiz.

YOL YARDIM VE ASİSTANS HİZMETİ

Bu teminat kasko poliçesinde bulunan en önemli teminatlardan bir tanesidir. Seyir halinde beklemediğimiz durumlarla karşılaşabiliriz. Lastiğimiz patlayabilir, benzimiz bitebilir veya aracımız herhangi bir nedenden olayı bizi yarı yolda bırakabilir. Sadece beklenmedik durumlar değil hasar anında gördüğü zarardan dolayı hareketsiz kalabilir. Sigorta şirketleri öngörülmemiş bu durumlar karşısında araç sahiplerinin işlerini kolaylaştırmak amacıyla kasko poliçesinde yol yardım teminatı sunmaktadır. Sigorta şirketimiz ile poliçemizde yazan yol yardım numarasını arayarak bulunduğumuz konumu paylaştığımızda çok kısa süre içerisinde yardım/çekici göndererek bizleri en yakın yetkili servise aracımızın çekilmesini sağlamaktadır.

Bir kasko poliçesi satın alırken ihtiyacınız olan teminatları da satın almakla beraber bütçemizi sarsacak olaylara karşı güvence altına almaktadır. Kasko poliçemizin bizim için sunduğu tüm teminatların önemi hasar anında daha çok anlaşılıyor. Bundan dolayı poliçenin fiyatından çok bizlere sağladığı hizmete bakıp karar vermeliyiz.

Aracınız çalındığında veya tam hasara uğradığında yerine aynısı koyabilecek maddi gücümüz yok ise mutlaka kasko poliçesi yaptırmalıyız.