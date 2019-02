ÇAĞLAR YURGA İLE ÖZEL RÖPORTAJ

İzmir The Most Hair Design Studio’nun Sorumlusu Çağlar Yurga ile kendisi ve saç modası hakkında keyifli bir söyleşi yaptık. Röportaj: Duygu Attila

Çağlar Bey kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Bu mesleğe nasıl ve ne zaman başladınız?

Bu mesleğe İstanbul’da amcamın sahibi olduğu Yunus Yurga Kuaför’de başladım. Kendisi İstanbul’un sayılı ünlü kuaförlerinden olup, Türkiye’de büyük salonları açan isimlerden birisidir. Ben bu mesleğe 20 yaşında başladım. Aslında geç kalınmış bir yaş olarak görünse de insan istedikten sonra her şeyi başarabilir. Ben de öyle yaptım.

Paris ve Londra’da kesim ve renklendirme eğitimleri aldım. Bu sayede oradaki modayı daha yakından takip etme imkanım oldu.

Amcamla ortaklığımı ayırdıktan sonra Schwarzkopf markasında eğitmenlik yapmaya başladım. Türkiye ve yurtdışında birçok seminerler verdim. Türkiye’deki Schwarzkopf ile çalışan tüm kuaför salonlarına seminer organizasyonları yapıyordum. Yurtdışında Türk kuaöflere eğitimler verdim. Bu benim kariyerimde çok önemli bir noktadır.

Schwarzkopf’da çalışırken The Most salonlarının eğitim sorumlusuydum. Daha sonra Etiler’deki The Most markası ile çalışmaya başladım. 20 yıl İzmir’den ayrı kaldım. Şimdi İstanbul’da edindiğim tecrübemle tekrar şehrime döndüm. İyi bir markayla gelmek bence doğru bir adımdı. İzmir’in buna ihtiyacı vardı.

The Most olarak Alsancak’tan sonra Bostanlı şubenizi de açtınız. Bu süreçlerden bahseder misiniz? Nasıl karar verdiniz?

Alsancak tarafına gelmeye çok vakit bulamayan müşterilerimiz vardı. Ve bu tarafta çok büyük bir talep vardı. Biz de bu talebe cevap vermek adına böyle bir girişimde bulunduk. Ve çok doğru bir adım attığımızı fark ettik.

The Most Hair Design Studio içine girildiği andan itibaren güler yüzlü ekibi ve atmosferi ile fark yaratıyor. Müşeri ilişkilerinizden ve çalışma şeklinizden biraz bahseder misiniz?

Önceliğimiz tamamen gelen her müşterimizin burada kendilerini iyi hissetmelerini sağlamak. Özellikle sarı saçlara sahip müşterilerimiz buraya çok yüksek bir beklentiyle geliyorlar. Tabii bu bizim işimizi zorlaştıran bir durum olsa da elimizden gelenin en iyisini yaparak buradan memnun ayrılmalarını sağlıyoruz. Kesinlikle insanlara ticari gözle bakmıyoruz. Bizim en büyük artımız bence bu.

Saç modasına kimler yön veriyor? Müşteriler mi, modacılar mı, kuaförler mi?

Suyun içine bir damla damlattığınızı düşünün, o damla ile dalgalar nasıl yayılırsa moda da öyle yayılır. Birisi o damlayı suyun içine damlatır ve moda en büyük markalardan başlayarak bizlere kadar ulaşır. Saç tasarımlarına yön veren de modacılardır. Modacılar; sokaktan, iş kadınlarından ve bohem kadınlardan olmak üzere üç farklı kesimden

ilham alırlar.

Saç trendini modacılar yönlendirir. Biz de modaya göre kesim ve renkleri takip ederiz. Türkiye’de kadınlar alışkanlıklarından zor vazgeçtikleri için değişime ayak uydurmak zaman alıyor.

Kararsız olan ya da kendine yakışmayacak bir renk veya modelde ısrarcı olan müşterilerinizi nasıl yönlendiriyorsunuz?

İstediği rengin kişiye yakışıp yakışmayacağına ten, göz, kaş ve kıyafet tarzına bakarak karar veririm. Buna göre de doğru renk ve doğru kesime ikna etmeye çalışırım. Eğer isteğinde çok ısrarcı davranıyorsa ve saçları buna müsait değilse, kişinin tarzına da uymayacaksa işlem yapmamayı tercih ediyorum. Çünkü kötü bir sonuç çıkmasındansa o işlemi hiç yapmamanın daha doğru olduğunu düşünüyorum.

Biraz da The Most Hair Design Studio’nun dekorasyonundan bahsedelim. Adeta şık bir cafe-restoran gibi, dekorasyonda önceliğiniz neydi?

Daha çok müşterilerimizin konforuna önem verdik. Bize gelen müşterilerimiz daha çok ombre ve renklendirme gibi uzun saatler sürecek işlemler yaptırmak üzere geliyorlar. Beklerken müşterinin sıkılmaması gerekiyor, rahat ve mutlu olması gerekiyor. Dekorasyonumuzu tamamen müşterilerimizi düşünerek hazırladık.

Mavişehir Dergisi okularına özel saç bakım tüyolarını bizimle paylaşır mısınız? Daha sağlıklı saçlara sahip olmak için neler yapılması gerekiyor?

Türk kadınları cildine ve makyaj malzemelerine çok fazla para harcayıp özen gösterirler ama maalesef saçları için aynı harcamayı yapmayıp, doğru ürünleri satın almazlar. Benim okurlarınıza tavsiyem; saçlarına ağır işlemler yaptırırken doğru ürünleri kullanmalarıdır.

Biz salonumuzda Aveda ve Schwarzkopf’un ürünlerini kullanıyoruz. Ekibimizin saçı gördükten sonra evde de kolaylıkla uygulayabilecekleri kişiye özel bakım önerilerini uygulamalarını tavsiye ediyorum.

Saçın yapısına göre tavsiye edeceğimiz ürünlerden edinmelerini öneriyorum. Salonumuzda keratin bakımından protein bakımına kadar birçok çeşidimiz var. Burada saçın yıpranma derecesine, nem kaybına ve ihtiyaçlarına göre kişiye özel yönlendirme yapıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz müşterilerimizin saç sağlığıdır.