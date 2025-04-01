Doğu Kılıç yeniden müzikseverlerle

Ünlü müzisyen Doğu Kılıç, 2006 yılında çıkardığı ‘Yaktım Gemileri’ albümüyle müzik dünyasına adım attı ve albümün çıkış şarkısı ‘Yaktım Gemileri’ büyük bir ilgiyle karşılandı. Sayısız Söz müzik ve aranjeye imza atan Kılıç, yepyeni şarkılarla müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Son olarak Ebru Gündeş’in albümünde gördüğümüz Kılıç başarıdan başarıya koşuyor. Ebru Gündeş şarkısının heyecanını ”Büyük usta Azer Bülbül’ün sözü ve bestesi Doğu Kılıç’a ait olan bu unutulmaz şarkısını, Duygularım’ı Ceyhun Çelikten’in yeniden düzenlemesi ile bir de benden dinleyin istedim. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler…” cümleleriyle paylaştı. Ünlü Aranjör Doğu Kılıç, Nisan ayında listeleri alt üst etmeye geliyor.
Haber: Ece Yağmur