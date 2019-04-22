TENİS KULÜPLERİ ÜLKEMİZ ADINA BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Uzun bir süredir ülkenin gündeminde yerel seçimler vardı. 31 Mart pazar günü gerçekleştirilen seçimler sonucunda 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticiler seçildi. Tüm seçmenler kendilerine en uygun adaya demokratik hakları gereğince oylarını kullandılar. Ülkemiz için en güzelinin olması her zaman en büyük temennim.

Ben de bu yazımda tenis kulüplerinin nasıl yönetilmeleri gerektiğinden ve yöneticilerin ne gibi özelliklere sahip olmaları gerektiği konusundaki fikirlerimi sizlerle paylaşacağım.

Genellemeyeyim ama tenis kulüplerimizin çoğunda yönetici profili ne yazık ki birbirine çok benziyor. Ne yazık ki diyorum, çünkü yöneticisi olduğu kulübe faydası dokunmayan, daha önce bir kaç kere eline raket almış ama tenis hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan bir çok yönetici tanıyorum. Hal böyle olunca da, doğal olarak yönetilenlerle yönetenler arasında bir takım aksaklıklar ve problemler baş gösteriyor. Bu kaos ortamından da kulüpler zarar görüyor ve ortaya çıkan tablo da pek iç açıcı olmuyor. Oysa ki tenis kulüplerindeki yöneticiler tenisin içinden gelen, mümkünse daha önce oyunculuk deneyimi olan, tenisin parametrelerini ve ihtiyaçlarını iyi bilen kişilerden oluşmuş olsa, bence bir çok şey daha iyiye doğru gider. Tenis her ne kadar bireysel bir spor branşı olsa da, oyuncuların çok büyük bir kısmı tenis kulüplerinde altyapıdan başlayan eğitimlerle tenise ilk adımlarını atıyorlar. Bu yüzden kulüpler, ülkemizde tenisin ilerlemesi ve gelişimi için çok büyük öneme sahipler. Kulüplerin tenisi bilen, gelişmeleri takip eden ve vizyoner kişiler tarafından yönetilmesi, tenise mutlaka pozitif bir ivme kazandıracaktır.

Ülkemizde bir şeylerin değişmesi ve gelişmesi için kim ne yaparsa layıkıyla yapması gerekiyor, eğer yapamıyorsa da yeri ve zamanı gelmişse layıkıyla yapacak birine bırakması gerekiyor. O günlerin bir an önce gelmesi dileğiyle.

Herkese sağlıklı, mutlu ve tenisle dolu günler diliyorum.