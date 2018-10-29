Sorumluluklarımızın farkında mıyız?

Toplum içerisinde yaşadığımız sürece pek çok sorumluluğu da otomatik olarak üstleniyoruz. Kimisini çıkarlarımız doğrultusunda gönüllü olarak, kimilerini de hukuki açıdan yükümlülük kapsamında taşıyoruz bu sorumlulukları. Konu aslında felsefik açıdan da derinleştirmeye çok müsait fakat ben elbette mesleki sınırlar dahilinde kalarak sigortacılık açısından değerlendireceğim.

Bilerek ya da bilmeyerek başkalarına vereceğimiz zararlardan hukuki olarak sorumluyuz. Ödenmesi gereken bedeller varsa bunları ödemek zorundayız. Sigorta sistemi, bazen direkt sorumluluk poliçesi olarak, bazen de paket poliçeler dahilinde ek teminat kapsamında sorumluluklarımıza karşı güvence vermektedir.

Uzun yıllardır sektörde faaliyet gösteren bir sigortacı olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki; en önemli teminatlar sorumluluklara ilişkin olan teminatlardır. Çünkü kendimize ait olan bir mal zarar gördüğünde, onu yerine koyamama riskini kendi üzerimizde tutmayı tercih eder, sigorta yaptırmayabiliriz. Fakat bir başkasının kaybına neden olduysak, onu en kısa zamanda yerine koyması için gerekli bedelleri ödemek zorundayız.

Trafik sigortasının yetersizliği

Neden araçlarımıza trafik sigortası yapılması zorunlu iken, kaskolarda böyle bir zorunluluk yoktur? Çünkü trafik sigortası bizim sorumluluğumuzu teminat altına almaktadır. Üçüncü şahısların mağduriyetlerinin önüne geçmek adına devlet bu sigortayı zorunlu kılmaktadır. Kasko ise tamamen kendi aracımızın göreceği zararlara karşı aldığımız bir güvence olması nedeniyle, riski göze alıp almamak kararında özgürüzdür.

Peki trafik sigortası sorumluluğumuzu yeteri kadar güvence altına alabiliyor mu? Maalesef hayır. Bir araca vereceğimiz zarar için en fazla 36.000.-tl (2018 senesi için) teminat sağlıyor. Yani bu rakamdan daha fazla zarar vereceğimiz bir kaza sonucunda, aşan kısmı kendimiz karşılamak durumunda kalıyoruz. Çözümü var mı? Eğer kasko poliçemiz var ise, İHTİYARİ (isteğe bağlı) MALİ SORUMLULUK teminatı ile trafik sigortasının limiti üzerine ek limit alabiliriz. Kasko poliçelerinizdeki bu teminat çok önemli olması nedeniyle yüksek limitli olmasına özellikle dikkat etmenizi öneririm. İkinci çözüm de, bazı sigorta şirketlerinin trafik sigortası standart limitine ek olarak sundukları arttırılmış sorumluluk teminatını da poliçemize ekletmek olabilir.

Ayrıca trafik sigortasının teminat vermediği manevi tazminat taleplerine karşı da kasko poliçemizde teminat alabilmemiz mümkün olabilmektedir.

Konut poliçelerindeki sorumluluk teminatları

Her şeyden önce yangın mali sorumluluk teminatı konut poliçelerindeki en önemli sorumluluk güvencesidir. Bu teminat kapsamında 3 konuda sorumluluğumuz teminat altına alınmaktadır; Yangın, yangın kaynaklı duman, dahili su. Bizim kusurumuza ya da ihmalimize bağlı olarak meydana gelebilecek bu 3 durumda, özellikle komşularımıza vereceğimiz zararlar bu teminat kapsamında değerlendirilmektedir.

Ayrıca ev sahibi isek kiracımıza, kiracı isek ev sahibimize karşı da bu riskler ile ilgili aynı sorumluluklarımız bulunmaktadır. Evin tesisatından kaynaklanacak bir yangın ya da su kaçağı nedeniyle kiracısının eşyalarının zarar görmesi durumunda ev sahibinin sorumluluğu vardır. Aynı şekilde musluğu açık unutması nedeniyle, ya da kullandığı bir cihaz nedeniyle çıkan yangından evin zarar görmesi durumunda da kiracının sorumluluğu bulunmaktadır. Ev sahibi ya da kiracı olmamızdan bağımsız olarak satın alacağımız konut sigortası poliçemizde bu sorumluluklarımızı da teminat altına aldığımızdan emin olmamızda kesinlikle yarar var.

Bitmeyen sorumluluklar

Sigortacılıkta en sıklıkla çalışan sorumluluk teminatları yukarıdaki 2 başlık altında açıklamaya çalıştıklarımdır. Fakat bunlaradan başka, sigortaya konu olan oldukça önemli sorumluluklar da söz konusudur.

3. şahıslara karşı taşıdığımız sorumluluklara karşı da yine başlı başına poliçe satın alabileceğimiz gibi, sahip olduğumuz konut sigortaları, işyeri sigortaları gibi paket poliçelerin içine de ekleyebiliriz. Bu sayede hukuki olarak bize yöneltilebilecek maddi tazminat taleplerinde ödememiz gereken tazminatların risklerini üzerimizde taşımamış oluruz.

İşverenin çalışanlarına karşı sorumluluğu, ürünlerinden kaynaklanan sorumluluklar, direkt mesleğin getirmiş olduğu sorumluluklar (doktor sorumluluk, avukat sorumluluk, mali müşavir sorumluluk, vb) gibi daha pek çok sorumluluklarımıza karşı sigorta şirketlerinin sunmuş oldukları sigortalar vardır ve ihtiyaç duyulması halinde gerçekten hayat kurtarmaktadır. Fakat ülkemizde daha ziyade araçların sigortaları dışında genelde diğer sigortalar konusunda bilgilendirme ve dolayısıyla bilinçlendirme çalışmaları yapılmadığı için hakettiği ilgiyi göremeyen ürünler içinde kalmaktadırlar.

Genel hatları ile aktarmaya çalıştığım sorumluluk konusu tek bir makaleye sığdırılamayacak kadar geniştir. Daha detaylı bilgi taleplerinizi mail adresim üzerinden iletebilirsiniz.

Güzelliklerle dolu günler dilerim.