Sigorta Satın Alırken Dikkat -1- TEMİNATLAR

Bir sigorta poliçesi satın alacağımız zaman teminatları sorguluyor muyuz? Yoksa 10-15 sigorta şirketinin verdiği fiyatların excel formatında önümüze sunulması sonrasında en ucuz olanını tercih edip ekonomimize katkı mı yapıyoruz?

Poliçeler için ödenecek para (prim) ne kadar önemli ise de, ödediğimiz paranın karşılığında bize sunulan hizmetlerin içerikleri de en az o kadar önemlidir. En çok ihtiyaç duyacağımız tek bir maddenin eksik kalması, poliçe için ödenmiş olan primin tamamını boşa ödemişiz hissini bize yaşatacaktır.

Bu durumda da aslında karar vermemiz gereken şey: Poliçeyi satın alırken 100.- tl daha az para ödemenin mutluluğu, hasar zamanında 5.000.-tl eksik ödeme almanın mutsuzluğundan daha mı kıymetlidir? Kesinlikle değildir.

O zaman nelere dikkat etmeliyiz?

Dikkat edilecek farklı noktalar var elbete. Bu ay “teminatlar” konusunu değinmek istedim.

Sigorta poliçelerinin birer sözleşme olduğunu düşündüğümüzde, teminatlar bu poliçe ile bize sunulması taahhüt edilen hizmetleri ifade etmektedir.

Sorunsuz bir sigorta poliçesine sahip olmak için öncelikle güvence ihtiyacı duyacağımız rizikoları tespit etmeliyiz. Daha sonra en uygun teminatların sunulduğu şekilde teklifler almalı ve bu tekliflerin arasından bütçemize uygun olanı tercih etmeliyiz.

Teminatlar ve prim arasındaki ilişki nedir?

Teminatlar, sigorta poliçeleri ile bize sunulan güvenceler olduğunu belirtmiştim. Her bir poliçe türüne göre alınan ANA TEMİNATLAR ile birlikte, bunlara ilave olarak sunulan EK TEMİNATLAR sonucu paket poliçeler oluşmaktadır. Paket poliçeler içindeki teminatların nicelik veya niteliklerinin arttırılıp azaltılması da doğrudan primde bir artış veya azalışa neden olmaktadır.

Teminatların niceliğindeki artış ve azalış, poliçe kapsamına bir teminatı (deprem teminatı, sel teminatı, hırsızlık teminatı, vb) komple poliçe kapsamına ilave edip ya da poliçe kapsamında çıkartmak ile ilgildir. (Bu konu ile ilgili daha önce yazmış olduğum YAKIN SEBEP başlıklı makaleme de göz atmanızı öneriyorum)

Teminatların niteliğindeki artış ve azalış ifadem ile de, ilgili teminatın poliçeye dahil edilmesine rağmen, teminatın çalışma şartlarında yapılan değişiklikleri kastediyorum. Örneğin kasko poliçeleri için “cam kırılması” teminatını poliçeye eklemiş olmama rağmen, falanca servise gitmezsen, cam hasarlarında faturanın %25’ ini sen kendin ödersin diye muafiyet eklenebilir. Bu durumda bu notun eklendiği ve eklenmediği 2 ayrı poliçede de “cam kırılması” teminatı vardır diyebiliriz. Ama nitelikleri aynıdır diyemeyiz.

Poliçemiz kapsamında alınmamış her bir teminat, sigorta şirketine devretmemiş olduğumuz ve dolayısıyla kendi üzerimizde taşıdığımız riskler anlamına gelir. Diğer bir ifadeyle, hasar oluştuğunda sigorta şirketinden karşılamasını talep edemeyeceğimiz masraflardır.

Sahip olduklarımızı yerine koyabilmenin güçlüğü

Yıllarca çalışarak elde ettiğimiz değerlerimizin kıymetini onları kaybetmeden bilmek her zaman kolay olmuyor. Kayıplarımızı yerine koymanın zorluğu bir yana, oluşacak kısmi hasarların giderilmesi masrafları bile ağır yükler getirebiliyor. Zaten sigorta sistemine dahil olmak istememizin ve belli bir bütçe ayırmamızın sebebi de budur. O halde, bir bedel ödeyerek aldığımız hizmetin, ona ihtiyaç duyduğumuzda da bize çözüm sunmasını beklememiz normaldir.

Nasıl ki bir ayakkabı ihtiyacımız olduğunda, bir dükkandan, “ben ayakkabı almak istiyorum” diyip, bize uzatılan bir ürünü hemen alıp çıkmıyorsak, sigorta poliçesi satın alırken de aynı şekilde, hatta çok daha fazla titizlenmemiz gerekmektedir.

Son olarak piyasada çok kullanılan bir kavram hakkında da not düşmek istiyorum: FULL KASKO

Bu kavramın sigortacılıkta gerçek bir yeri yoktur. En başta her sigorta şirketinin ürünü birbirinden farklıyken, kapsamları birebir aynı olan ürünlerden bahsediyormuş gibi ortak bir terim kullanmak çok yanıltıcıdır. Sigortacıların full kasko ile asıl anlatmak istediği, her şirketin kendi bünyesinde oluşturduğu paket poliçelerdir. Paket poliçe dediğimiz şeyin kapsamı ise, o sigorta şirketinin kendi inisiyatifindedir. Paketin içine eklenen teminatlar birbirlerinden farklı olabilir (nicelik), ya da eklenmiş olan teminatların kapsamları (nitelik) daha geniş ya da dar olabilir. Dolayısıyla aracınıza kasko poliçesi satın alacağınız zaman, teminatların içeriklerini iyice incelemenizi öneriyorum.

İhtiyaç duyulduğunda, satın alınamayacak, ya da alınmış olanda değişiklik yapılamayacak tek ürünün sigorta poliçesi olduğunu unutmayınız.

Her şeyin çok daha güzel olacağı günler diliyorum.