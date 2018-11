SIKI ÇALIŞ, AMACIN İÇİN YAŞA

Herkes hayattan bir şeyler ister.

Ama, genelde isteklerine ulaşanlar, ne istediklerini iyi bilenler ve istediklerine nasıl ulaşacaklarını anlayıp ona göre yaşayanlardır.

Çok başarılı insanlara bir bakın, sadece sporcuların elde ettikleri başarıdan bahsetmiyorum. Bu insanlar aktör, mimar, işadamı ve ya her hangi bir mesleğe sahip kişiler de olabilir.

Bu insanların ortak özelliklerinden, bana göre de en önemlilerinden birisi.

Hayatlarını, hedeflerine ve amaçlarına göre yaşamalarıdır.

Hayatınızı, hedefinize ve amacınıza göre programlayıp ona göre yaşarsanız, emin olun istediğinize sahip olmak çok daha kolay olacak.

Bunun için her gün kendinize sorun.

Ben hedeflerime ulaşabilecek bir hayat yaşıyor muyum?

Kariyerimde elde etmek istediklerime, hedeflerime bir adım daha yaklaştıracak mı beni dün yaptıklarım, bugün yaptıklarım ve yarın yapacaklarım.

Cevap seni tatmin ediyorsa devam et, şayet etmiyorsa değiştirmen gereken bir şeyler var demektir.

Hiç vakit kaybetme ve hemen işe koyul. Çünkü senin çalıştığın an, seninle aynı hedeflere sahip kişilerde çalışıyor, Bunu sakın unutma.

Daha sıkı çalış

Bana belki binlerce kez sorulmuştur. Neden bizim ülkemizden de dünyaca ünlü tenis oyuncuları yetişmiyor diye.

Tabii ki bu sorunun sadece bir yanıtı yok ama bana göre, cevaplarından bir tanesi de, sporcularımızın çoğunun çok çalışmaması ne yazık ki.

Tenis öyle bir spor branşıdır ki, başarılı bir tenisçi olmak için, bir çok özelliğe sahip olmanız ve bunları her gün geliştirmeniz gerekmektedir.

Her gün çok çalışıp, oluşabilecek her türlü durum karşısında ve her koşulda elinizden gelenin en iyisini yapmak zorundasınızdır.

Tembellik yapmak ve gerektiği kadar çalışmamak, unutmayın ki, sizin kendinize yaptığınız en büyük kötülüktür.

Sizi, sizden daha fazla çalıştığı için yenen bir sporcuya kızamazsınız değil mi?

O halde rutine bağlı kalmayın ve daha çok çalışın, hep daha çok.