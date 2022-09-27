Sabahları enerjik, canlı uyanmak için ne yapabilirim?

Sabahları canlı mı canlı, enerjik mi enerjik, zinde mi zinde uyanmanın bir formülü var mı?..

Niçin bazılarını uyandırabilmek için adeta yataktan kazımak gerekirken…

niçin bazıları hep bu anı, uyanma anını bekliyormuş gibi yaşam dolu, hatta yaşama sevinci içinde olabiliyorlar? Bunu yapabilen kişiler neyi en iyi şekilde yapıyor olabilir?

Ya da, bu soruyu şöyle soralım: Bunu yapabilen kişiler, neyi farklı yapıyor olabilir?

İki fotoğraf karemiz var bu konuda:

Birinde, telefonun alarmı çalıyor, çalıyor, çalıyor, bir süre sonra yataktaki kişi eline alıyor ve hızlıca kapatıyor alarmı… Ardından tekrar çalıyor telefonun alarmı, tekrar tekrar yaşanıyor bu sahne… Ve en sonunda zorunlu olarak, yorgun bir şekilde kalkıyor arkadaşımız…

Diğer fotoğraf sahnesi ise şöyle: Telefonun alarmı çalmadan açıyor gözlerini yatakta ve rahat bir şekilde zımba gibi yüksek bir enerji ile kalkıyor arkadaşımız. Bunu nereden anlıyoruz? Yüzündeki taze enerjiden, kaslarını kullanma şeklinden, elini kolunu kullanırken esnek, uyumlu ve akışkan oluşundan…

Birinci fotoğraftaki kişiye sabah uyanırken iç temsilinde ne görüyorsun, ne işitiyorsun, ne hissediyorsun? Deseydik, acaba ne derdi?..

İkinci fotoğraftaki kişiye sabah uyanırken iç temsilinde ne görüyorsun, ne işitiyorsun, ne hissediyorsun? Deseydik, acaba ne derdi?..

Eminiz ki, iç temsil sistemleri (yani zihninde ne gördüğü, içinden kendine ne söylediği, ve o anda ne hissettiği) bu durumla ilgili çok değerli bir veri sunardı bize…

Sağlıklı ve kaliteli bir uyku uyuyarak, enerjik ve canlı uyandığın zamanları bir düşünmek ister misin?.. Bu süreçlerde neleri farklı yapıyordun? Şöyle bir gözlemlemeye ne dersin?

Sağlıklı ve iyi bir uyku, senin için ortalama kaç saat uyku anlamına geliyor? Uyku süresi, yaşımıza, günlük performansa göre değişkenlikler gösterir.

Kaliteli, yeterli uyku uyumak, daha canlı, enerjik uyanmamıza yardımcı olacaktır.

Hatırı sayılır insanla uyku konusunda çalışırken, şunları gözlemledim:

Bazı insanların bedenleri daha az uyku talep edebiliyor. Bu insanlar, kendi değer ve anlamlarından dolayı, az uyumayı beden-zihin sistemlerine kabul ettirebilmişler. Buna beden-zihin sistemleri alışmış ve kolaylıkla bu durumu yönetebiliyorlar. Hatta bu konuda şikayetleri de yok. Ortalama insanlardan daha az uyudukları halde, daha enerjik ve canlı uyanabiliyorlar. Onları bu canlılıkta tutan şey ise; hedefleri. Anlamlı bir yaşam içinde olduklarını bilme, kendini bulma halleri. Ve bu durum onlar için adeta bir yaşam enerjisi veriyor. Pilleri çabuk tükenmiyor. Daha yüksek motivasyonla ve yüksek performansla tempolarını sürdürebiliyorlar.

Bu durumda altını çizmek istediğim yer neresi?… Bizi yataktan anlamlı bir şekilde kaldıran şey, amaç ve hedeflerimiz. Değerlerimiz ve anlamlarımız. Bizim için değerli ve anlamlı bir hayat yaşıyorsak; ne yapıyor olursak olalım severek yapıyorsak ya da bunu daha anlamlı ve iyi yapmanın yollarını buluyorsak, bu özellikle sabah kalkarken bir ruh hali olarak kendini gösteriyor.

Sabahları canlı, enerjik, zinde bir şekilde uyanmak konusunda mercek altına almamız gerekli bir diğer konu ise, gece yatarken olumlu duygularla yatağa yatıp yatmadığımız. Bunu farkındalıkla kendimizde gözlemleyebiliriz.

Olumsuz duygularla, kaygı ya da korku senaryoları oluşturan insanlar, yorgun, bitkin, tükenmiş şekilde uyanabiliyorlar. Özellikle düşünce bicimize burada dikkat edebiliriz. Zira, düşünceler odağımız, odaklandığımız (yani dikkate değer bulup orda kaldığımız) zihinsel hallerimiz ise, ruh halimiz oluyor.

Bu durumda, olumlu duygulara odaklanmak konusunda kendimizi destekleyebilmek nasıl mümkün olabilir? Bunun için neler yapabiliriz? Bu soruyu buraya bırakıyorum ve işlem yapması konusunda alan açmaya niyet ediyorum…

Sabahları enerjik, canlı, hatta güçlü hissederek uyanmanın diğer bir püf noktası, nasıl beslendiğimiz. Sağlıklı beslendiğimizde de bir enerji alırız. Sabahları yataktan yorgun ve bitkin şekilde kalkıyorsak, sağlıklı yaşam konusunu araştırabiliriz. Sağlıklı sebzeler, meyveler, gıdalar tam anlamıyla bir enerji deposu. Sağlıklı şekilde tükettiğimiz her şey, enerjiye dönüşüyor. O halde beslenme şeklimizi nasıl iyileştirebiliriz? Bunun için neler yapabiliriz? Buraya bakabiliriz…

Bu arada bedeninle konuşabilir, ona biraz egzersize, yürüyüşe ya da harekete ihtiyacı olup olmadığını sorabiliriz. Bir başka potcast’de bedenimizle nasıl konuşabiliriz ve onun söylediklerini nasıl dinleyebiliriz konusunda sohbet etmek istiyorum…

İsmail Barış Özpazarcık

www.yonyonetim.com