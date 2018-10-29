Eğlenmek her çocuğun hakkıdır

Hiçbirimiz keyif almadığımız ve eğlenmediğimiz bir şeyi yapmak istemeyiz. Eğlenmediğimiz ve yapmak istemediğimiz hiçbir şeyde de başarılı olma ihtimalimiz yoktur. Eğer bir yetişkin olarak biz böyle düşünüyorsak, eğlenmeyi bu kadar seven çocuklar nasıl keyif almadıkları bir şeyde başarılı olsunlar? Performans sporunun içinde olup mücadele etmek zordur.Hele bir de tenis gibi bireysel bir spor branşında bu zorluk daha da artıyor. Tüm sorumluluk üstünüzde, kazanıp kaybetmek sadece sizin performansınıza kalmış, o gün iyiyseniz her şey yolunda ama maç günü kendinizi pek iyi hissetmiyorsanız ve kazanmak için doğru gün o gün değilse yapacak hiçbir şey yok. Tüm bunları düşününce bu stresi ve baskıyı daha aza indirgemek, yapılan işi daha keyifli bir hale getirmekte fayda var diye düşünüyorum. Çocuğunuzun hem antrenmanda olsun hem de maçta yaptığı işten keyif almasını ve eğlenmesini destekleyin, hep sonuca yönelik telkinler vermeyin, bu çocuğunuzun üzerindeki baskıyı ve stresi daha da arttıracaktır. Bu da performansını olumsuz yönde etkileyecektir. Unutmayalım onlar daha çocuk ve eğlenmek en doğal hakları.