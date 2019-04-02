BİR SORUN VARSA ÇÖZÜMÜ DE VARDIR

Meslek hayatım boyunca görev yaptığım turnuvalarda bir çok oyuncunun ağzından (özellikle maçı kaybeden oyuncudan) “çok sıcak, çok rüzgarlı, kortun zemini çok hızlıydı” gibi sözleri defalarca işittiğim oldu. Aslında bakıldığında bu sözde! sorunlarla karşı karşıya kalan sadece bu sözleri sarf eden oyuncu değildir. Tenis öyle hakkaniyetli bir spor branşıdır ki, bahsedilen bu durumlar her iki taraf için de geçerlidir.Hava güneşli, rüzgarlı, sıcak veya soğuk olabilir, rüzgar inanılmaz esiyordur, topu kontrol etmek bir hayli güçleşmiştir. Ama unutmamamız gereken çok önemli bir şey vardır; rakibimizin de aynı şartlarda mücadele ettiğidir. Hangi oyuncu bu olumsuz koşullardan daha az etkilenip, enerjisini şikayet etmek ve sızlanmak yerine çözüm bulmaya ve o ana odaklanmaya verirse, genelde maçı da o oyuncu kazanacaktır.

Tenis aslında hayatın bir minyatürüdür. Eğer bir sorun varsa ki mutlaka olacaktır. Bilin ki o sorunun bir de çözümü vardır. O yüzden benim oyunculara tavsiyem sözde! sorunları dile getirmek, sızlanmak ve bahaneler üretmek yerine, bu eşitliği kendi avantajlarına nasıl çevirmeleri gerektiğini düşünmektedir. Hayatta da, teniste de bu düşünce tarzıyla hareket ederseniz her şey daha kolay olacak buna emin olabilirsiniz. Bir deneyin,ne demek istediğimi daha da iyi anlayacaksınız.