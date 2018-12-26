FITNESS İLE TANIŞIN!

Daha güçlü ve daha sağlıklı bir yaşam için Fitness ile tanışın!

Vücut geliştirme konusunda merak ettiklerinizi, Ege Bölgesinin en büyük personel training salonu PT Studio One’nın başarılı fitness eğitmeni Cenk Uyanık anlatıyor.

Vücut geliştirme/Fitness eğitmenliği yapıyorsunuz. Bu spora yeni başlayanlara verdiğiniz ilk öğütler neler oluyor?

Eğer spora yeni başlıyorsanız ve hayatınızda ilk kez spor yapacaksanız heyecanlı olmanız çok normal. Bilmediğiniz sularda yüzmeye başlayacaksınız ama korkmanıza gerek yok. Suyun keyfini çıkarın. İyi bir hoca eşliğinde, beslenme ve antreman ile ilgili temelleri kavradıktan sonra biraz da salon etiklerine alışınca her şey kolaylaşacak. Tek yapmanız gereken şey; hedef belirlemek. Bir hedefiniz mutlaka olmalı. Daha fit bir görünüm, kilo vermek, kilo almak gibi… Çünkü tüm beslenme ve antreman programları hedeflere uygun olarak oluşturulur. Tıpkı kilo almak ve kilo vermek için aynı diyeti uygulayamacağınız gibi.

Fitness sporunun amacı nedir?

Ben spor yapmanın amacını şöyle açıklayabilirim; spor iradeyi güçlendirerek insanın kendi kendine güveninin gelişmesini ve kişiliğinin olgunlaşmasını sağlar. Kişinin yeteneklerini ve yapıcı yönünü harakete geçirerek fiziksel gelişiminin yanı sıra, ruhsal ve sosyal anlamda tazelenmesini de sağlar. Spor, kişiler arasındaki ilişkileri çoğaltıp, grup çalışmasını kolaylaştırıp, karşılıklı dayanışma içinde olmayı öğretir.

Bu sporla ilgilenenler nasıl beslenmeli?

Bu sporla ilgilenenlerin en başta işlenmiş yağlar, yüksek şeker oranına sahip besinler ve kızartmalarla vedalaşmaları gerekir. Yalnız şunu da eklemek isterim ve öğrencilerime de hep söylerim; hafta sonu kendinize armağan edeceğiniz bir öğün sizi öldürmez, diyetinizi de mahvetmez.

Kendinizi fazla üzmenize gerek yok.

Fitness ve vücut geliştirmenin güzel görünmemize yardımcı olması dışında sağlığımıza olan katkıları da göz ardı edilemez.

Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?

Evet sporun sağlığa olumlu etkisi yadsınamaz. Özellikle bütün eklem ve kasların çalıştığı sporlar insan sağlığında önemli rol oynar. Bence spor, bir insan için su ve hava gibi önemlidir. Yaşamımızın her döneminde vücut yapımıza, yaşam şeklimize ve olanaklarımıza uygun spor çeşitleri vardır. Spor ile sağlığımızı koruyabilir ve daha uzun bir yaşam elde edebiliriz.

Adres: Park Yaşam Ataşehir Tel: 0532 635 06 22