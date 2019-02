“BAŞARININ SIRRI ÇOK ÇALIŞMAK”

Ege Bölgesinin en büyük personel training salonu PT Studio One’nın sahibi, başarılı sporcu Ufuk Doğan’la, birçok kez elde ettiği şampiyonlukları ve spor hakkında güzel bir söyleşi yaptık.

Kendinizden bahseder misiniz?

43 yaşındayım. Doğma büyüme İzmirliyim. Herkesin zannettiği gibi Besyö mezunu değilim. AÖF Kamu Yönetimi mezunuyum. Normalde bir şirkette muhasebeci olmam gerekiyordu ama ben her zaman hayallerimin peşinden koşup onları gerçekleştirmek için uğraştım. %100 olmasa da hayallerimin çoğuna ulaştım. Sonuçta hobi olarak yapabileceğim bir işten para kazanıp, geçimimi sağlıyorum. Bu konuda kendimi çok şanslı görüyorum.

Spora ilginiz ne zaman başladı?

Spora olan ilgim 6 yaşımda başladı. O zamanlar Karete filmleri modaydı. Ben de o filmleri izleyip, evde hareketler ve figürler yapmaya çalışıyordum. Bunu fark eden babam, beni İzmirspor’un Taekwondo okuluna yazdırdı. Hayatıma spor hiç çıkmamak üzere böylece girmiş oldu.

Sporun hangi alanlarıyla daha çok ilgileniyorsunuz?

Taekwondo’da aslında çok daha başarılıyım. 43 defa Türkiye şampiyonluğum, birçok milli uluslararası yarışmam var. Bunların içinde gençlerde 7 defa Balkan şampiyonluklarım, 1 defa gençler Avrupa şampiyonluğu ve 1 defa büyük erkekler Avrupa 3.lüğüm var. Vücut geliştirme branşında 2009 yılında Türkiye 4.sü olduktan sonra, 2010- 2011 – 2012 – 2013 -2014 yıllarında 5 kez üst üste Türkiye şampiyonu oldum. 2014 yılında büyük erkekler katagoride OVERALL ŞAMPİYON (Şampiyonlar Şampiyonu) oldum. 2012 yılında IFBB’de dünya çapında yılın en iyi 10 sporcusu arasında gösterildim.

Başarılı bir sporcu olmak için sizce ne yapmak gerekiyor?

İlk olarak çok çalışmak gerekiyor. Çok yetenekli bile olsanız yeterince çalışmadan başarıya ulaşamazsınız. Ben çok çalışmamın ve başarılarımın karşılığını bu işi yaparak alıyorum. İzmir’de Personal Trainer denilince akla ilk gelen isimlerden biri olmamın, bu emeklerimin sonucunda olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu başarılara ulaşmak çok kolay olmadı. Bu kadar yoğun çalışmak bazı sakatlıklar yaşamama, hatta dizimden operasyon geçirmeme sebep oldu. Yani hiçbir başarı kolay gelmiyor. Yarışmalara hazırlanırken yaptığımız diyetlerden bahsetmek bile istemiyorum. Ama sonunda karşılığını alabilmek çok güzel.

PT Studio One’da ne gibi hizmetler veriyorsunuz?

Şu anda kendi PT studiomuzda fonksiyonel antrenman teknikleri, postür bozukluklarını düzeltmek, vücut geliştirme, Fitness, boks, kickboks, trx ile çalışmalar reformer, pilates üzerine eğitimler ve özel ders veriyoruz. Tabii ki bu işte tek başıma değilim. Alanlarında uzman, çok deneyimli ve işlerine aşık diyebileceğim bir ekiple birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Taekwondo ile ilgilenenlere neler tavsiye edersiniz?

Taekwondo zaten ülkemizde futboldan sonra en çok lisanlı sporcuya sahip bir spor dalı. Fakat kişinin bir başarı hedefi varsa bu spora başlama yaşı en geç 6-7 olmalı. Ben ailelere çocuklarını her zaman Taekwondo’ya yönlendirmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü Taekwondo “DO” felsefesini öğretir önce. Bu felsefe nedir diye soracak olursanız; dürüstlük, doğruluk gibi ilkeleri barındırır. Ben hayatımda çok büyük yararlarını gördüm Taekwondo sporunun. Hiçbir zaman doğruluktan ayrılmamayı ve hiçbir zorlukta pes etmemeyi öğretti bana.

Şu an aktif olarak çalışıyor musunuz?

Evet şu an Vücut Geliştirme ile kariyerime devam ediyorum. Ama hayatımın her döneminde aslında vücut geliştirme vardı. Taekwondo, boks, jujit-su çalıştığım dönemlerde de hep vücut geliştirme sporu ile uğraştım. Güçlenmek istiyorsanız kaslarınız kuvvetli olmalı. Tüm sporlarda kas gücü önemli. Sadece yaptığınız sporun tekniğine uygun kaslarınızı güçlendirirsiniz. Hangi sporla uğraşırsanız uğraşın vücut geliştirme yapmak zorundasınız. Hayatınızda hiç spor yapmadıysanız da belli bir zamandan sonra yine kaslarınız zayıfladığı için yine vücudunuz güçlendirmek kaslarınızı çalıştırmak zorundasınız. “Sağlık için vücut geliştirme” diyenlerdenim ben.

Sizce sporu herkesin yaşam tarzı haline getirmesi gerekir mi? Bunun ne gibi faydaları var?

Sporu yaşam tarzı yapmanın en büyük faydası sizi düzene sokar ve kötü alışkanlıklardan sıyrılmanızı sağlar. Örneğin çok sigara içiyorsanız daha az içmeye çalışırsınız ya da bırakırsınız. Uykularınız daha düzenli bir hale gelir. Yaşam kaliteniz artar.

Peki bir kişi hangi sporu seçeceğine nasıl karar vermeli?

Öncelikle o spor hakkında araştırma yapmalarını tavsiye ederim. Kendi hayat şartlarına ve vücut tiplerine en uygun sporu belirlemeleri gerekir.En önemlisi profesyonel destek alsınlar. Kesinlikle bir personal trainer eşliğinde başlasınlar. Personal Trainer onları doğru yönlendirir ve sakatlanma riskinden uzak tutarak daha çabuk adaptasyon sağlamalarına yardımcı olur.

Okurlarımız sizinle birebir nasıl iletişim kurabilirler?

Benimle iletişim kurmak, bilgi almak ya da çalışmak isteyenler instagram hesabımı ve internet sayfamı ziyaret edebilirler. Ayrıca e-mail yolu ile de iletişime geçebiliriz.

Instagram: ufukdoganofficial

Instagram: pt_studio_one

İnternet sayfası: ufukdogan.org

e-mail: ufukdogan608@gmail.com

PT STUDIO ONE

Adres: Yeni Mahalle Mh. Eski Havaalanı Cad. No:108 Park Yaşam Ataşehir

Tel: 0(532) 635 06 22