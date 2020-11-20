YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞI NEDİR?

Virus ilk olarak Çin’in Wuhan bölgesinde, 2019 yılı Aralık ayının başında görülüp, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO) tarafında resmi adı SARS-CoV-2 (Şiddetli Akut Solunum Sendromu-Koronavirus-2) olarak belirlenmiştir. Dünya Sağlık Örgütü virüsün neden olduğu hastalığı tanımlamak için Covid-19 terimini kullanmaktadır. Covid-19, 30 Ocak 2020’de Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir sağlık acil durumu, 11 Mart 2020 tarihinde ise pandemi, yani küresel salgın hastalık olarak ilan edilmiştir.



KORONAVİRÜS NASIL BULAŞIR?

Koronavirüslerin doğal konağı yarasalardır ve gelişimleri yarasalarda şekillenir. Fakat insanlara nasıl geçtiği hala tam olarak belirlenememiştir. Virüsün insandan insana geçiş ise oldukça iyi tanımlanmıştır. Hasta veya taşıyıcı olan bireylerden öksürme, hapşırma ya da konuşma yoluyla ortaya saçılan damlacıklarla veya virüsün yerleştiği yüzeylere dokunulmasından sonra ellerin göz, ağız, burun bölgelerine teması ile bulaşmaktadır. Koronavirüsler genel olarak vücut dışı ortamda uzun süre varlığını sürdürme imkanı olmayan virüslerdir. Ancak bazı yüzeylerde birkaç saat canlı kalabilmektedirler.



YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞI (COVİD-19) KEDİ VE KÖPEKLERDEN İNSANA BULAŞIR MI?

Yeni koronavirüsün evde bakımı sağlanan evcil hayvanlardan, insanlara geçtiğine dair bir bulguya rastlanmamıştır. Yine de hayvanlarla temas ettikten sonra, diğer olası enfeksiyon risklerine karşı ellerin su ve sabunla yıkanması önerilmektedir.



YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞININ (COVİD-19) YİYECEK YA DA İÇECEK YOLUYLA BULAŞIR MI?

Şu ana kadar elde edilen verilere göre yiyecek ve içeceklerden bulaşma gözlemlenmemiştir. Ancak dışarıdan alınan yiyecek ve içeceklerin üzerlerinde veya ambalajlarında bulaş olabileceği riski göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle kullanılmadan önce bu ürünler mümkünse birkaç saat dışarıda bekletilmeli ve/veya temizlenmelidir. Yine burada en önemlisi yüzümüze dokunmamak ve ellerimizi yıkamaktır.



KORONAVİRÜSE KARŞI EV TEMİZLİĞİ NASIL YAPILMALI?

Koronavirüsüne karşı dokunulan yüzeyler her gün sabunlu veya deterjanlı su ile temizlenmeli, alkol bazlı ya da ev tipi seyreltilmiş çamaşır suyu içeren solüsyonlar ile dezenfekte edilmelidir. Bu yüzeyler arasında örnek olarak cep telefonları, bilgisayarlar, masalar, kapı kolları, düğmeler, tezgahlar, kulplar, klavyeler, tuvaletler, musluklar ve lavabolar sayılabilir. Sirke korona virüse karşı etkisizdir.



YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞINDAN (COVİD-19) KORUNMA YOLLARI NELERDİR?

Hastalığı engellemenin en etkili yolu bu virüse maruz kalmaktan kaçınmaktır. Covid-19’u engellemek için alınacak önlemlerin başında maske takmak, sosyal mesafeyi korumak, elleri sık sık sabun ve su ile en az 20 saniye yıkamak gelir. Özellikle yüzeylere elle temas, burun silme, öksürme, aksırma sonrası el yıkama tekrarlanmalıdır. Eğer halihazırda sabun ve su yoksa, en az yüzde 60 alkol içeren bir el dezenfektanı kullanmak gerekir. Gözlere, buruna ve ağıza yıkanmamış ellerle dokunmaktan kaçınılmalıdır. Hastalık daha çok damlacık yoluyla bulaştığı için diğer insanlarla sosyal mesafeyi ideal olarak en az iki metre tutmak ve maske kullanımı önemlidir. Bunun yanı sıra kişi maske takmamışsa başkalarını korumak için öksürürken veya aksırırken ağız ve burnunu mendille veya dirsek içiyle örtmelidir. Bu mendil kullanıldıktan hemen sonra çöpe atılmalı ve eller hemen yıkanmalıdır.

Virüsü aldıktan sonra 1-14 gün arası değişebilen sürede ortalama 4-6 günde semptomlar ortaya çıkar. Tabi burada semptom göstermeyen (asemptomatik) süper yayıcı bireyleri unutmamak gerekir. Covid-19’un kendisine ait spesifik bir bulgusu yoktur. Tabloda belirtildiği gibi diğer üst solunum yolu etkenleri ile birçok benzerlik gösterebilir



YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞININ TANISI

Covid-19 virüsünün kesin tanısında PCR testi kullanılmaktadır. PCR testi boğaz ve burundan sürüntü alınması yoluyla çalışılan bir test olup virüs ile karşılaştıktan 2 ila 14 gün sonrasında pozitif sonuç vermesi beklenir. Talatpaşa Tıp Laboratuvarı Bayraklı şubemizde Avrupa standartları uygunluk belgesine sahip (IVD-CE), “Bosphore Coronavirus” kitleri ile “Anatolia Geneworks” cihazında Covid-19 PCR testi çalışılmaktadır. İtalya Sağlık Bakanlığı ve Fransa Covid-19 Merkez Laboratuvarı tarafından valide edilen ve önerilen bu kit İzmir’de sadece Talatpaşa Tıp Laboratuvarı bünyesinde kullanılmaktadır.



COVİD-19 ANTİKOR TESTLERİ

SARS-CoV2 virüsüne karşı vücudun geliştirdiği bağışıklık cevabına bakılan testlerdir. Kan örneklerinden ELİSA ve ECLİA yöntemleri ile IgA, IgM, IgG tespit edilir. Bu testler Covid-19 ile daha önceki bir dönemde karşılaşılıp karşılaşılmadığını göstermektedir. Semptomların ortaya çıkmasından 3-4 hafta sonra antikor düzeyleri en yüksek seviyeye ulaşır ve kişinin virüse karşı bağışık olup olmadığı hakkında bilgi verir.

Kış aylarının yaklaşması ile birlikte mevsimsel grip gibi viral hastalıklar da görülmeye başlıyor. Bunların başında grip ve Respiratuvar Sinsityal Virüs hastalıkları gelmektedir. Bu hastalıkların Covid-19 enfeksiyonundan ayırt edilmesi, uygun tedavi, izolasyon ve toplum sağlığı açısından çok önemlidir. Bu hastalıkların ayrımı açısından kesin tanı burun ve boğazdan alınan sürüntü örneklerinde virüsün saptanması ile konur. Talatpaşa Tıp Laboratuvarları bünyesinde barındırdığı en gelişmiş tanı yöntemleri, son teknoloji cihazları ve alanında uzman personeli ile hizmet vermektedir.

www.talatpasatip.com