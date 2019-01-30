YAKAMOZ BEAUTY PARK

OXİTERAPİ BAKIMI İLE CİLDİNİZ TAPTAZE

Cildimin nemini düzenlerken yenilenmesini de istiyorum diyorsanız 1,5 saatlik oxiterapi bakımı kış mevsimi için son derece uygun bir bakımdır. Oksijen ile doku yenilenmesi sağlanır ve hassasiyeti olan ciltler dahil tüm ciltlerin güçlenmesini, nemsiz ciltlerde ürünün alt dokuya daha iyi taşınmasından dolayı nemin artmasını, lekeli ciltlerin renginin açılmasını, yaşlanan ciltlerde ise kollojen uyarımını sağlar.

Oxiterapili bakım cilt hassasiyeti, akneli cildi kontrol altına alıp sebum dengesini kurmak, lifting özellikli serum ile cildin ovalini düzeltmede ve nem serumu ile cildin nem dengesini oluşturmada kullanılır. Cildin durumuna göre seanslar haftalık veya aylık olarak uygulanır.

Tüm hücrelerin görevlerini yapabilmeleri için oksijene ihtiyacı vardır. Farklı faktörlerle (yaş, hatalı beslenme, dermokozmetik değil kozmetik ürün kullanma, sigara tüketimi, uykusuzluk, yoğun ilaç kullanımı) cildin zamanla oksijenlenmesi yavaşlar. Bu durum cildin yenilenme ve onarım yeteneğini azaltır. Cilt yıpranır, incelir, lekelenir, kırışır, sarkar. Oxiterapi bu ciltler için çok önemlidir.

Oxiterapi cihazı saf – özel formüllü serumları basınç ile epoderminin alt tabakasına kadar gönderir. Böylece kan dolaşımı artar, cilt kısa zamanda sıkılaşır, canlanır, pürüzsüz bir hal alır. Yapılan işlem sayesinde doku canlanır, kalojen ve elastin seviyeleri artar. Cildin nem ihtiyacı karşılanır, gözaltı torbalarında da tercih edilen yöntemlerden biridir. Leke tedavisi (akne izleri-güneş lekeleri için önemli bir cihazdır) Kırışıklarda nem seviyesi artışına bağlı olarak azalma olur. Cilt canlı, berrak ve pürüzsüz görünüm kazanır. Ciltteki sarkma ve çeşitli nedenlerle oluşan doku deformasyonlarını düzenler.

AYAK DETOXU

Sorun yaşamadan bizim için önemini hiç bilemediğimiz uzvumuz ayaklar…

Ayaklarımızın altında olan ve tüm organlarımıza şefkat gösterebildiğimiz noktalara doğru dokunulduğunda depresyon, stres, panik atak, tansiyon, otizm vb. birçok hastalıkta olumlu sonuçlar alındığını biliyor musunuz?

İyonize ayak banyosu da denilen ayak detoxu vücudu toksinlerden, serbest radikallerden, kimyasallardan ve vücudun toksin atmasını engelleyen diğer yabancı maddelerden temizler.Vücutta, yağ hücrelerinin duvarları arasına ve eklemlere depolanan toksinleri temizleyerek, hücrelerin normal işlevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesini sağlar.

Kilo vermemize yardımcı olur çünkü vücut daha kolay alkaliye döner yani vücut PH sının ayarlanmasını sağlar.

Eklemlerdeki ve tüm vücuttaki ağrıları azaltır. Uyku problemlerinizin düzenlenmesine yardımcı olur.

Alerji ve cilte reaksiyonlarını azaltır

Stres ve depresyonu azaltır

Toksinlerin atılmasıyla vücut kendini tekrar toplayacak, bağışıklık sisteminiz güçlenecektir…

GEBELİKTE EGZERSİZ YAPMANIN FAYDALARI

Pelvik ağrı, sırt ve bel ağrısı gibi problemlerin, anksiyete ve depresyonun, konstipasyonun, bacak kramplarının, aşırı kilo alımının önlenmesi,

Fiziksel fonksiyonun, düzgün postürün, kas kuvvetinin, enduransın ve esnekliğin korunması ve geliştirilmesi,

Gestasyonel diabeti olan annelerde kan glukozunun düzenlenmesi

Gestasyonel diabet, hipertansiyon ve preeklampsi ile ilişkili problemlerin önlenmesi ve tedavisi,

Doğumun kolaylaşması, doğum süresinin ve doğumdan sonra toparlanma süresinin kısalması,

Öz güvenin, öz kontrol hissinin, vücut imajının ve iyilik halinin gelişmesi olarak sayılabilir.

YAKAMOZ BEAUTY PARK ADRES

Sports : 2040 Sk. No:3 Mavişehir (Sports International içi,

üyelik zorunlu değildir.)

Atakent: 6471 Sk. No:8 Mavişehir

Tel: 0232 382 91 91