VAJİNİSMUS NEDİR?

Vajinanın girişindeki kasların istem dışı kasılarak cinsel birleşmenin acılı veya imkansız olarak algılanmasına vajinismus denir. Vajinaya penetrasyon denendiğinde, öncelikle vajina etrafında olmak üzere tüm vücutta bir kasılma, endişe, korku, tiksinme ve panik hali olur, hasta bacaklarının açılmasını engelleyerek sıkıca kapatır ve elleriyle eşini iter. Kızlık zarının kalın ya da vajinalarının çok dar olduğunu düşünebilen bu kadınlar acı beklentisi neticesinde kendilerini savunma ve koruma çabaları içine girer.

Vajina ilişki sırasında penisin büyüklüğüne veya küçüklüğüne göre kendini hazırlar, gevşer bu normal ve sağlıklı bir durumdur. Yani vajina esneyebilen, genişleyebilen ve uzayabilen bir organ olmasına rağmen vajınusmusu olan kadınlar, vajınalarının cinsel ilişkiye uygun olamayacak kadar dar olduğunu düşünürler.

Vajinismus, kadının hem kendi kadınlığında eksiklik olduğunu düşünmesine hem de eşine karşı suçluluk hissetmesine neden olur.

VAJiNİSMUSUN TİPLERİ

Primer vajınusmus:

İlk cinsel birleşme veya genital muayene esnasında açığa çıkan ve devam eden, hiçbir şekilde cinsel birleşme yaşanılamama durumudur.

Seconder vajınusmus:

Daha önce acılı veya acısız, keyifli veya keyifsiz cinsel birleşme sonrasında gelişen vajınusmus çeşitidir. Nedeni büyük ihtimalle travma, doğum yırtığı, düşük, küretaj ya da kötü yapılan jınekolojık muayeneler veya enfeksiyonlar sonrasında oluşan bir durumdur.

VAJİNİSMUS NEDENLERİ



En sık ilk cinsel temasta acı duyma

Cinselliği değersizleştiren ve aşağılayan aile

Baskıcı otoriter baba

Cinsel şiddet taciz

Zorla evlendirilme

Eşle uyumsuzluklar; olumsuz dinsel ve ahlaki şartlanma

Kızlık zarını yitirme korkusu, Performans kaygısı

Cinsel tabular yanlış bilgiler ve inanışlar

Ağrı eşinin düşük olması

Vajinal kayganlıkla ilgili nedenler

VAJİNİSMUS TEDAVİSİ



Vajinismus tedavi edilebilir geçici bir rahatsızlıktır. Vajinismus cinsel tedaviler açısından en yüz güldürücü cinsel sorunlardan biridir. Bu yüzden vajinismus kadınları, tam bir iyileşme gösterecekleri için şanslıdırlar. Yapılması gereken tek şey iyi bir rehber olacak cinsel terapisti bulmak, her şeyi açıkça anlatmak ve en önemlisi iyileşme arzusunun olmasıdır. Vajinismus kadını iyileşmeyi arzu ettiği takdirde terapilerde önerdiğim adına aşk oyunları dediğimiz egzersizlerle kendi kendine tedavi etmesi mümkündür.

Cinsel işlev bozuklukları saptandığı anda hemen doktora başvurmak gerekir, zaman geçtikçe kar topu etkisi yaratır ve altında ezilinir. Vajinismus ve cinsel işlev bozukluğu olan kadınlara öncelikle terapi önerilmektedir. Daha detaylı bilgiyi web sitemde okuyabilirsiniz.

OP. DR. NURDAN YILDIZ

Adres: Yalı Mah. 6523 Sok. 32/B Blok 5. Kat D: 517 Park Yaşam Ofisleri / Mavişehir İletişim: 0542 833 20 47 – nurdanyldz@hotmail.com

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