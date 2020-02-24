Coronavirüsler (CoV), soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromuna kadar (SARS-CoV) ciddi hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesidir. Coronavirüs (nCoV), daha önce insanlarda tanımlanmamış yeni bir virüstür. Çin’in Hubei Eyaleti, Wuhan Şehrindeki çeşitli pnömoni vakalarından sonra, Çinli yetkililer yeni bir virüs tespit ettiklerini doğruladılar. Yeni virüs, geçici olarak “2019-nCoV” olarak adlandırılmıştır.

Solunum, sindirim ve boşaltım organlarını etkileyen virüsün insandan insana bulaşması, genellikle sağlıklı bir insanın enfekte bir insanın vücut salgılarıyla temas etmesi sonucu mümkün olmakta, ancak virüsün ne kadar güçlü olduğuna bağlı olarak, öksürük, hapşırık veya el sıkışma gibi durumlarda da bulaşma gerçekleşmektedir. Virüs, enfekte olmuş bir kişinin temas ettiği bir yere ve/veya eşyaya dokunmanız, ağzınıza, burnunuza veya gözlerinize temas ettirmeniz halinde bulaşabilir.

Dünya Sağlık Örgütünün insanların kendilerini ve etrafındaki kişileri hastalıktan nasıl koruyacakları konusunda verdiği bilgiler doğrultusunda;

• Alkol bazlı el dezenfektanı veya sabun ve su kullanarak elleri sık sık temizleyin;

• Öksürürken ve hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu dirseğiniz veya mendil ile kapatın ve mendili derhal atın, ellerinizi yıkayın;

• Ateş ve öksürüğü olanlarla yakın temastan kaçının;

• Ateş, öksürük ve nefes almada zorluk yaşıyorsanız erken tıbbi yardım alın ve önceki seyahat geçmişinizi sağlık uzmanınızla paylaşın;

• Halen yeni coronavirüs vakalarının yaşandığı bölgelerde canlı pazarları ziyaret ederken, canlı hayvanlarla ve hayvanlarla temas eden yüzeylerle doğrudan korumasız temastan kaçının;

• Çiğ veya az pişmiş hayvansal ürünlerin tüketiminden kaçınılmalıdır. Çiğ et, süt veya hayvan organları, gıda güvenliği uygulamalarına göre pişmemiş gıdalarla çapraz kontaminasyonu önlemek için

dikkat edin.

• Kalabalık ve kapalı ortamlarda maske kullanın. Yanınızda maske ve tek kullanımlık mendil bulundurun.

Hastalık 2-14 gün süren kuluçka döneminden sonra mevsimsel grip gibi başlamakta, ateş, baş ağrısı, gözlerde yaşarma, boğaz ağrısı, burun akıntısı, öksürük gibi üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları ortaya çıkarmaktadır. Yüksek ateş ve öksürüğe eşlik eden nefes darlığı işaret olabilir. Bazı hastalarda bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı gibi şikayetler görülebilmektedir.

Halen tedavisi ve aşısı bulunmayan bu hastalık için korunma önlemlerinin yanında bağışıklık sistemimizi güçlendirmeye çalışmalıyız. Düzenli uyku ve beslenme, stresten uzak durmaya çalışmak ve bol sıvı tüketimi bağışıklık sistemimizi korumanın yollarından. Düzenli egzersiz yapmak ve sigara gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmak bağışıklık sistemimiz için önemlidir.

Yaşlılar, kronik hastalığı olan bireyler, hamileler ve çocuklar diğer virüs salgınlarında olduğu gibi daha fazla risk altındadır. Bu nedenle bu bireylerin yukarıda bahsedilen önlemlere mutlaka dikkat etmeleri ve maske kullanımına özen göstermeleri gerekmektedir.

Talatpaşa Laboratuvarlar Grubu

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