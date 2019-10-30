SIRT AĞRILARINIZ MI VAR?

Sırt ağrılarınızın nedeni olabilecek 7 şaşırtıcı etken



Günümüzde çevremize baktığımızda neredeyse sırtı ağrımayan yok gibi. Bel, boyun, sırt başta olmak üzere kas ve eklem ağrıları modern şehirli insanın en yaygın sağlık sorunları arasında başı çekiyor. Hiç şüphe yok ki yanlış beslenme, hareketsiz yaşam şekli, duruş bozuklukları, stres gibi pek çok etken sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Ancak özellikle sırt ağrılarının altında yatabilecek şaşırtıcı, belki de bugüne dek hiç düşünmediğiniz etkenleri Fizyoterapist Rana Baykara’dan öğrendik…



1- Aşırı stres altında olup stresi yönetememek: Uzun zaman sürekli gerginliğe maruz kaldığınızda, kaslarınız da gerilir, ağrılar ve spazmlar ortaya çıkabilir. Stresle tetiklenen sırt ağrısı kendini daha çok boyun ve omuz bölgesi ile kürek kemiklerinin olduğu bölgede göstermektedir. Nefes teknikleri, yoga, pilates, açık hava yürüyüşleri gibi gevşeme tekniklerini denemek faydalı olacaktır.



2- Yüksek topuklu ya da düz tabanlı ayakkabılar: Ayakkabılarınız şık, fakat omurga sağlığınız açısından riskli olabilir. Çok yüksek topuklu ayakkabılar kadar yerle bitişik düz tabanlı ayakkabılar da tercih edilmemelidir. Topuklu ayakkabılar yürümek için öne doğru eğilmenize ve ayaklarınıza fazladan baskı uygulamanıza neden olurken, tamamen düz tabanlı ayakkabılar da vücut ağırlığının yüzde 70’ini topuklar üzerine bindirerek belde olması gereken hafif çukuru düzleştirebilmektedir.



3- Çok dar (slim fit) pantolonlar: Günümüzde çok dar diye tabir edebileceğimiz slim fit giyim tarzının, özellikle de bu modeldeki kot pantolonların yaygın kullanımı da sırt ağrılarını tetikleyebilir. İngiliz Kayropraktik Derneği tarafından yapılan bir araştırma, kadınların yüzde 73’ünün bu tip yanlış giysi seçimlerinden dolayı sırt ağrısı çektiğini tespit etti. Araştırma yüksek ya da sıfır topuklu ayakkabılar ve ağır çantalarla birlikte aşırı dar pantolonları da suçlu buldu. Pantolon seçimi yaparken, kemer kısmından içeri parmağımızı rahatça sokabildiğimizden emin olmamız gerekiyor.



4-Tüm gün oturmak: Hareketsizlik, vücudunuza yapabileceğiniz en zararlı şeylerden biridir. Eğer tüm gününüzü oturarak geçiyorsanız, kaslarınız oturma pozisyonunda olmaya alışırlar, bu yüzden de gerilirler. Oturma kaynaklı kas sertliği ve gerginliği ile savaşmak için, sabah uyandığınızda ve gece uyumadan önce mutlaka alt arka kaslarınızı esneten hareketler yapın. Ve en çok birer saat arayla mutlaka oturduğunuz yerden kalkıp yürümek için 5-10 dakikalık molalar verin.



5- Sigara içmek: Yapılan araştırmalar, sigara içen bireylerde içmeyenlere oranla kronik bel ve sırt ağrısı gelişmesinin daha olası olduğunu gösteriyor. Bel ve sırt ağrılarınızla ilgili bir tedavi alıyor, ancak sonuç alamıyorsanız nedeni sigara olabilir.



6- İdrar yolu enfeksiyonu: Sırt bölgenizdeki yaygın ağrılar, idrar yolu enfeksiyonunun böbreklere yayıldığının bir işareti olabilir. İdrara çıkma sıklığında artış, idrar yaparken ağrı ve yanma gibi semptomlar fark ettiyseniz, hemen tedavi için doktora başvurmalısınız.



7- Fizyoterapist desteği almamak: Süregelen ağrıları ağrı kesicilerle baskılamak ya da acı çekmeye devam etmek yerine gerektiğinde bir fizyoterapistten destek almanız gerektiğini ihmal etmiş olabilirsiniz. Fizyoterapistler, vücuttaki ağrı şikayetlerinin hafifletilmesine yardımcı olan, ortopedik, nörolojik ve romatizmal hastalıkların tedavisini yapmak üzere eğitim almış, kas iskelet sistemi üzerine yoğunlaşmış, teknolojik ya da manuel terapiler ve egzersiz programları uygulayan uzmanlardır. Örneğin fizyoterapistinizden yalnızca iki seansta tüm ağrıları giderebilen GTOS terapiyi uygulamasını isteyebilirsiniz.