ÖZEL TALATPAŞA TIP LABORATUVARI

23 yıldır İzmir Alsancak’ta faaliyet gösteren Talatpaşa Tıp Laboratuvarı yaptığı atılımlar, kaliteli hizmet anlayışı ve hızlı büyüme ivmesi ile göz dolduruyor.



1996 yılında butik bir tıp laboratuvarı olarak hizmet vermeye başlayan kurum 2016 yılında Dr. Özlem GÜNAY ve Dr. Serdar SEVEN tarafından devir alındıktan sonra hızlı bir büyüme sürecine girdi.

2017 yılında 2. şubesini de Alsancak’ta açtıktan sonra 2018 yılında Karşıyaka Mavişehir’de bir şube daha açan kurum toplamda üç şubesi ile İzmir halkına en kaliteli hizmeti vermeyi hedef ediniyor.



Talatpaşa Tıp Laboratuvarı’nın sahibi ve Biyokimya Uzmanları konumunda bulunan Dr. Özlem GÜNAY ve Dr. Serdar SEVEN ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Merhaba Özlem Hanım, sizi biraz tanıyabilir miyiz?

Dr. Özlem GÜNAY: 1979 İzmir doğumluyum. Evliyim ve 2 çocuk annesiyim. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra biyokimya ihtisasımı da Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladım. Devlet hastanesi ve özel kurumlarda 10 yıl uzman olarak hizmet verdikten sonra 2016 yılından beri Talatpaşa Tıp Laboratuvarı’nda ortak ve biyokimya uzmanı olarak bulunmaktayım.

Serdar Bey ile birlikte böyle bir girişim yapmaya nasıl karar verdiniz?

Dr. Özlem GÜNAY: Serdar Bey ile arkadaşlığımız ve dostluğumuz 2002 yıllarında Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya ve Klinik Biyokimya Anabilim Dalı’ndaki ihtisas yıllarına dayanır. İhtisasın bitmesi ile farklı kurumlarda çalışmalarımızı yürütüp deneyim ve donanımlarımızın artmasından sonra, 2015 yılının sonunda Serdar Bey’in İzmir’de bir laboratuvar açma düşüncesi ile yollarımız tekrar kesişmiştir. 1996 yılında İzmir’in Alsancak semtinde Talatpaşa Bulvarı’nda kurulmuş olan Talatpaşa Tıp Laboratuvarı’nı 2016 yılında devir almamızla serüvenimiz başlamış oldu.

Modern Tıpta Laboratuvar testlerinin öneminden biraz bahseder misiniz?

Dr. Özlem GÜNAY: Modern tıpta laboratuvar testlerinin optimum kullanımı durumunda birçok hastalık henüz ortaya çıkmadan veya çok erken safhalarda yakalanabilmektedir. Önleyici sağlık hizmetlerinin önemi gittikçe artmaktadır. Dolayısı ile dönemsel olarak yapılacak check-up testleri veya ailesel risk nedeni ile yapılması gereken testler bizim için yol gösterici olabiliyor.

Erken dönemde yakalanan hastalıkların iyileşme oranı çok daha yüksektir, ayrıca tedavi süreleri ve maliyetleri oldukça düşüktür. Bu nedenle henüz hastalık ortaya çıkmadan yapılan tarama ve kontrol testlerine bir maliyet olarak değil, sağlığınıza bir yatırım olarak bakılmalıdır.

Çalışanlarınızda hangi özellikleri arıyorsunuz? İnsan Kaynakları yönetiminde hassasiyetleriniz nelerdir? Çalışanlarınıza ne gibi eğitimler veriyorsunuz?

Dr. Özlem GÜNAY: Bizce başarılı olmanın yolu doğru kişilerle çalışıp doğru ekibi kurabilmekten geçer. Bu nedenle eleman seçimi bizim için son derece önemli bir konudur. Tüm personellerimiz alanında uzman ve en az iki yıl deneyimli kişiler arasından psikolojik ve mesleki yeterlilik testlerine tabi tutularak seçilmektedir. Psikolojik testlerde “Kişi ekip çalışmasına uygun mudur?”, “Stres yönetimi var mıdır?” gibi pek çok alanda analiz yapılmaktadır. Tüm personellerimiz teknik yeterlilikleri yanı sıra, hijyen kurallarına dikkat eden ve güler yüzlü, karşılaşılan sorunlar karşısında çözümcül bir yaklaşım sergileyebilen kişilerden oluşmaktadır.

Kuruluşumuzdan bu yana bebek ve çocuk dostu laboratuvar olmayı ilke edindik. Bu nedenle tüm kan alma personelimiz bebek ve çocuk kan alma konusunda en az 3 senelik tecrübeye sahiptir. Tüm çalışanlarımıza bebek ve çocuk dostu laboratuvar ilkesi ile eğitimler verilmiştir. Çalışanlarımızdan beklentimiz hasta memnuniyetinin yanı sıra; iş tanımlarında yer alan görevlerini benimseyerek, işyeri kurallarına uymaları, aidiyet duygusu ile kurumu sahiplenerek çalışmalarıdır. Ancak bu şekilde bölgede örnek ve öncü bir laboratuvar olmayı başarabiliriz.

Laboratuvarı devraldığınız durum ile şimdiki pozisyonunuz arasında bir karşılaştırma yapsanız bize ne gibi bilgiler verebilirsiniz?

Dr. Özlem GÜNAY: Başlangıçta butik çalışan tek şube ve 5 kişilik bir ekibimiz vardı. Üç yıl içinde şube sayımızı üçe, personel sayımızı ise 30’a çıkardık. İşlem hacmimiz yaklaşık 25 kat arttı. Yıllık ortalama 50.000’e yakın hastaya hizmet veriyoruz. Bölgede lider laboratuvar olmak için çıktığımız bu yolda hiç durmadan çalışıyoruz.

Hasta ve Hekimler neden sizi tercih etmeli? Hangi hizmetlerde fark yaratıyorsunuz?

Dr. Özlem GÜNAY: Laboratuvarımıza gelen her hasta bizim için özeldir. Hasta odaklı, memnuniyet esaslı çalışmak kurum kültürümüzdür. Hastanın laboratuvarımızda karşılanması, kayıt işlemlerinin hızlı bir şekilde tamamlanması, kanının en acısız ve konforlu şekilde alınması, sonuçlarının en hızlı ve doğru olarak çalışılıp raporlanması ve hastamıza ve hekimine iletilmesi aşamalarının her biri büyük bir titizlikle yapılmaktadır. Tüm şubelerimizde hastalarımızın sorularını yanıtlamak üzere uzman hekimler bulunmaktadır ve hastalarımız ücretsiz danışmanlık hizmeti alabilmektedirler. Hekimlerimiz gereklilik durumlarında hastanın hekimi ile iletişime geçmekte ve hastanın klinik durumunu klinisyen hekim ile birlikte değerlendirmektedirler.

Kurum olarak hasta hakları ve mahremiyetine önem vermekteyiz. Temizlik ve hijyen konusunda en üst seviyede hizmet vermekteyiz. Zamanı veya imkânı olmayan hastalarımız için evde ve iş yerinde kan veya diğer örnekleri alma hizmeti vermekteyiz. Ek test talebi, tekrar vb. durumlar için örnekleriniz uygun koşullarda 10 gün saklanmaktadır.

Sağlık hizmetinde, hizmeti alan kişinin kusuru yoktur. Hasta gelir ve güvenir. Biz de bu güvene sahip çıkmalıyız. Laboratuvarımıza gelen hastalarımızın kanını, kendi ailemizden birinin kanı olarak algılamamız önemlidir. Ekibimize her zaman bunu benimsettik. Bizim sırrımız; hastalarımıza kusursuz hizmet vermeyi ilke edinip, özveri ile işimizi yerine getirmektir. Her alanda hata payını en aza indirerek hastalarımızın memnuniyetini en üst düzeye taşımak temel hedefimizdir.

Şimdi de Serdar Bey’e

birkaç soru soralım…

Merhaba Serdar Bey, sizi biraz tanıyabilir miyiz?

Dr. Serdar SEVEN: 1976 İzmir doğumluyum. Evliyim ve 2 çocuk babasıyım. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra biyokimya ihtisasımı Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladım. 11 sene özel sağlık kurumlarında Biyokimya Uzman Hekimi olarak çalıştım. 2016 yılından beri Talatpaşa Tıp Laboratuvarı’nda ortak ve biyokimya uzmanı olarak bulunmaktayım.

Sektörde kendinizi nerede görüyorsunuz?

Dr. Serdar SEVEN: Talatpaşa Tıp Laboratuvarı olarak İzmir bölgesinde kaliteli laboratuvar hizmeti veren önemli kurumlardan biri olduğumuzu düşünüyoruz. Hasta odaklı çalışmalarımız sayesinde sektörde rekabeti, dolayısı ile kaliteyi arttırdığımızı düşünüyoruz.

Hasta ve hekim geri bildirimlerinde memnuniyet oranlarımız çok yüksek olmasına rağmen kurum kültürümüz olan sürekli iyileştirme kapsamında hiç durmadan yeni atılımlar ve geliştirmeler yapıyoruz.

Kalite konusunda ne gibi çalışmalarınız var? Kalitenizi nasıl geliştiriyorsunuz?

Dr. Serdar SEVEN: Laboratuvarımız ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahiptir.

Laboratuvarımızda çalışılan tüm testler altın standart veya altın standarda en yakın cihazlar ve metotlar ile çalışılır. Çalışılan tüm testler iç kalite standartları prosedürlerine uygun olarak kalibre ve kontrol edilmektedir.

Çalıştığımız testler bağımsız dış kalite kontrol firmaları tarafından denetlenmektedir. Böylece her test için sürekli olarak kontrol altında çalışma sistemimiz oluşmaktadır.

Teknolojiyi nasıl kullanıyorsunuz?

Dr. Serdar SEVEN: Teknoloji çağında tüm gelişmeleri yakından takip ediyor, en yeni cihaz ve test teknolojilerini kullanmak için sürekli yatırım yapıyoruz. Bilgisayar altyapımızı sürekli güncelliyor ve en güvenilir şekilde hasta sonuçlarımızı saklıyoruz. Dijitalleşmenin son derece önemli olduğu günümüzde mümkün olduğunca tüm hizmetlerimizi dijital olarak verme gayretindeyiz.

Mavişehir Şubesi birinci yılını doldurdu, nasıl gidiyor?

Dr. Serdar SEVEN: Aldığımız geri dönüşler bizi çok mutlu ediyor. Hızlı ve doğru sonuç ile birlikte hasta odaklı yaklaşımımız büyük beğeni aldı. Karşıyaka bölgesinde ikamet eden veya bu bölgeye muayene için gelen hastalar için büyük kolaylık oldu Mavişehir Şubemiz. Bebek ve çocuk kan alma konusunda uzman ekibimiz de ayrı bir memnuniyet konusu. Laboratuvarımızdan mutlu bir şeklide ayrılan hastalarımız en büyük motivasyon kaynağımız.

Talatpaşa Tıp Laboratuvarı olarak hedefleriniz nedir?

Dr. Serdar SEVEN:

yılımızda İzmir’in en önemli tıp laboratuvarlarından biriyiz. Kısa vadeli hedefimiz hasta odaklı hizmet anlayışımız ve kalitemizden ödün vermeden Ege Bölgesi’nin en büyük laboratuvarı haline gelmektir.

Uzun vadedeki hedefimiz ise önce yurt içinde Ege bölgesi dışına çıkmak, sonrasında ise ülkemizi yurt dışında açacağımız şubeler ile temsil etmektir.