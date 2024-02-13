Ortodonti ve Saydam Plaklar

Uzm. Dr. Fırat Koç Ortodontist / Diş Hekimi

Ortodonti, Latince’de ‘ortho’ ve ‘odons’ sözcüklerinde türeyerek oluşan, hizalanmış dişler anlamına gelen, dişlerin ve çevre dokularının, çene kemikleri üzerinde düzgün şekilde yerleşmesi ve çene-yüz düzensizliklerinin teşhis ve tedavisi ile ilgilenen bir dişhekimliği uzmanlık alanıdır. Kısaca, çapraşık ve düzensiz görünen dişleri, çene-yüz sistemi üzerinde altın orana göre konumlandıran biyolojik bir bilim-sanat dalıdır.

Ortodontik tedaviler ilk icat olduğu tarihten bu yana, çeşitli damaklıklar ve tellerle ile yapılabilmekteydi. Hatta herkese yapılamadığı düşünülmekte, sadece büyüme gelişmekte olan çocuklara yapılabilmekte, yetişkin bireylere çok da öngörülmemekteydi.

Bilimin gelişmesi ile birlikte tedavi gereçlerinin değişmesi ve bilinirliğin artması günümüzde birçok yetişkinin de tercih sebebi olmaya başladı.

Benim yaşım geçti artık ama dişlerimin görüntüsü beni iş yaşamımda, sosyal hayatımda veya ayna karşısında rahatsız etmeye başladı diyen, dişlerinin hala ortodontik tedaviyle düzelebileceği öğrenen ve bu yöntemin de saydam plaklarla yapılabileceğini bilen her insan ortodontik tedavilere yönelmeye başladı.

Uzun yıllar metal braket veya tellerden dolayı tedaviye sıcak bakmayan hastaların; kullanım kolaylığı, neredeyse görünmezliği, yeme-içme kuralı olmaması, sık kontrolü gerekmemesi, fiziksel aktivitelerde kısıtlama olmaması gibi özelliklerden dolayı tedaviyi kabul etme oranları yükseldi. Tabi kabul oranlarının artışının bir sebebi de üç boyutlu yazılımlarla tedavi başlangıcı ve bitiminin dakikalar içinde son derece gerçekçi bir biçimde gösterilebilmesi. Hatta bazı yüksek teknolojik yazılımlar da hastanın gülümsemesini kendi yüzü üzerinde gösterebilmektedir.

Biz ortodonti uzmanları olarak da bu üç boyutlu tarayıcı ve yapay zeka sayesinde biyo-mekanik hesapları neredeyse tamamen bilgisayarlara yaptırmaya başladık. Telli, braketli sistemlerde her seans, hasta başında tekrar tekrar hesaplama yapar ve ona göre bir vakit harcardık. Reaktif bir seans olurdu. Oysa ki şimdilerde proaktif olarak, taa en başından planladığımız tedavimizin, her seans sadece doğru gidip gitmediğini çok az bir zaman ayırarak kontrol edebiliyoruz. Hatta bazı seanslarda uzakta olan hastalarımızın kontrollerini online görüntüleme araçları ile bile yapabiliyoruz.

Instagram: @drfiratkoc