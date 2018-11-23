NEDEN ARTIK MUTSUZUM?

YAKAMOZ BEAUTY PARK

En sık rastlanan psikolojik rahatsızlıklardan biri olan depresyon çağımızda artık on kişiden yedisinin yabancı olmadığı bir ruhsal bozukluk… Mesela; okulu reddetme, inatçılık, ebeveyn veya eşi kaybetme korkusundan dolayı, işini kaybetme korkusundan dolayı kişinin günlük faaliyetlerini yerine getirememesi, üzüntü, öfke, korku yaşaması, güvende hissetmemesi, yaşamak istememesi, yalnız kalamama veya topluluğa girememe depresyon belirtilerinden birkaçıdır. Duygusal, zihinsel ve bunun sonucunda da bedensel bir hastalık halini alır. Kişi karamsar, ümitsiz, mutsuzdur. Kişinin bu şekilde yaşama devam etmesi başka hastalıkların oluşmasına neden olabilir. Diyabet ve kalp rahatsızlıkları, panik atağın depresyon ile ilişkili olduğu nettir.Kalp hastalıklarını 15 kat, inme (felç) riskini 5 kat arttırdığı, alzheimera neden olduğu, obezite, kanser dahil ciddi yönetilmesi gereken hastalıkların kökeninde kesinlikle depresyon olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Depresyon ve anksiyete bozukluğu çoğu zaman bir arada görülür.Bir nedenden dolayı kişinin yaşam enerjisi düşer ve kişi bunu yorgunluk olarak hisseder, ardından maddi zorluklar veya yakınını kaybetmek gibi olaylar depresyon ile sonuçlanabilir. Depresyonu ailede birkaç kişi aynı anda yaşayabilir.

Gebelik ve doğum sonrası depresyonda dahi ilaçsız yapılan uygulamalar (scio therapy ve kozmik enerji) kişinin sağlıklı yaşam alanına kavuşmasına yardımcı olur.

Kozmik enerji dünyada en güçlü ve etkili tekniklerinden biridir. 1984 yılında Dr. Petrov 42 ayrı evrensel frekans ile hastalarını tedavi etmiştir. Bu frekanslara kanal denir.Bu kanalların her biri farklı titreşim ve özelliktedir. Ve farklı hastalık ve problemlerin üzerinde etkilidir.Kanallar şifa verir.

Fizik bedende yorgunluk olarak hissedilir ancak gerçekte enerji bedendeki negatif etkileri temizler.Olumsuzluk yaratan negatif enerjileri ortadan kaldırır. Ve kişinin hayatının her alanında dönüşüm sağlar. Kozmik enerji kanalları sinir, kas, sindirim, solunum, boşaltım, üre-genital sistem, iskelet sistemlerinde çalışır ve kişinin kendini iyi hissetmesine yardımcı olur.

LAZER EPİLASYON NASIL UYGULANIR?

Epilasyon teknolojisi istenmeyen tüylerden kurtulma anlamında önemli bir buluştur…

Epilasyon yaptırırken dikkatli olunması gereken en önemli konu uzman kişidir. Uzman kişi hangi bölgede hangi değer ile uygulama yapacağını bilmeli ve cilt yanıklarına neden olmamalıdır.

Epilasyonda lazer ışını kıla rengini veren melanin pigmenti tarafından emilir ve diğer dokular etkilenmeden kıl kökünde hasar oluşturur.

12 yaşından büyük, kıl, cilt, hormon yapısı uygun herkese uygulama yapılabilir. Epilasyonda sonuç alma seans sayısı kişiden kişiye değişir. Kılın oluşum yapısından dolayı seanslar 1. gün, 15. gün ve daha sonra 25 günü takip eden bir takvim ile uygulanır.

Doğru uygulanırsa epilasyonun hiçbir zararı yoktur. Güvenli etkisi olması için kişinin cilt rengi, kıl rengi, kıl kalınığı ve kıl yoğunluğu değerlendirilerek işlem yapılmalıdır.Tüm dünyada güvenilir uygulandığı sürece doğru teknoloji olduğu kabul edilmiştir.

Tamamen beyaz veya açık sarı kıllara sahip olanlar bu teknoloji için istisna kişilerdir. Hamile olanlarda, sedef – egzema gibi deri hastalıkları olanlarda, kalp pili olanlarda, ayva tüyü şeklinde tüyü olanlarda uygulama yapılmamalı veya doktor kontrolü ile yapılmalıdır. Uygulama sonrası güneş koruyucu kullanılmalıdır. (30-50 arası faktör içeren dermokozmetik güneş koruyucular tercih edilmeli)

Pullanan ciltlerde mutlaka bölge yağsız bir nemlendirici ile nemlendirilmeli ve bu şekilde epilasyon uygulamasına gidilmelidir. Uygulama sonrası epilasyon yapılan bölge 24 saat su ile yıkanmamalı ve havuza girilmemelidir.

Birgün içinde ağrı veya şişme olursa uzman ile irtibat kurulmalıdır. Bölgeye uygulama sonrası hiçbir şekilde ekstra depilasyon, jilet uygulaması yapılmamalıdır. Yine aynı bölgelere tüy dökücü krem uygulaması ve kese uygulaması da yapılmamalıdır. Ayrıca uygulama sonrası birgün boyunca kapatıcı ürünler kullanılmaması gerekir. Epilasyon yapılan bölgede iltihap, ateş oluşursa uzmana danışılmalıdır.

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