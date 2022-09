LİLYUM BABY SPA – ANNE BEBEK AKADEMİSİ

Park Yaşam Ofisleri’nde hizmet veren Lilyum Baby Spa’nın sahipleri Besime Günel ve Tuğba Baştatar ile çalışmaları hakkında anne adaylarını yakından ilgilendirecek çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Besime Günel: 1990 yılı lisans hemşirelik mezunuyum. 2014 yılında Behçet Uz Çocuk Hastanesi’nden emekli olduktan sonra özel hastanelerde yeni doğan yoğun bakım ünitelerini kurup sorumlu hemşire olarak çalıştım, yine iki özel hastanede Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü görevlerini yaptım.

Çocuk Hemşiresi olarak çalıştığım dönemlerde bir çok kongre, sertifika programlarından edindiğim bilgi ve tecrübemi birleştirerek anne ve bebeklerimize destek olmak en büyük hayalimdi. Bu hayalimide 2022 yılının şubat ayında gerçekleştirmek için böyle bir merkez açma kararı aldık. Şu anda böyle bir girişimde bulunmaktan çok mutluyum.

BEBEK SPA UYGULAMASI:

Hidroterapi: Hidroterapi, suyla tedavi demektir. Hidroterapi, bebeğinizin zihinsel ve motor becerilerinin gelişmesini destekler, daha bilinçli ve kontrollü hareket etmesine yardımcı olur. Lilyum Baby Spa’da bebeğinizin, ihtiyacı olan özgürlüğe ve alana kavuşmakla kalmayıp kendi gelişimlerinin hızında öğrenirken de eğlenecektir. Bebeklerinizin sağlığı ve güvenliği düşünülerek tasarlanmış özel jakuzilerle, bebek sağlığına uygun su sıcaklığı, seans boyunca 35 ile 36 derecede sabit kalmaktadır. Bebeklerde rahatlama sağlayan farklı renklerde ışıklandırma kullanılmaktadır. Jakuzilerimiz normal şebeke suyu ile doldurulup, ozonla temizlenmektedir ve burada PH dengesi korunmaktadır. Her bebek sonrası, jakuzi küvetlerimiz temizlenmektedir.

Faydaları:

Sudaki direnç ile kas ve iskelet sistemi gelişir.

Sindirim ve dolaşım sistemlerine olumlu katkı sağlar.

Suyun göğüs kafesine uyguladığı basınç, akciğerlerin kapasitesini, göğüs kaslarını geliştirerek arttırır ve solunum sisteminin gelişmesine yardımcı olur.

Doğuştan olan yüzme refleksini harekete geçirir ve bebeğiniz hareketlerini kontrol etmeyi öğrenirken koordinasyon becerileri gelişir.

Kolik sorununun etkilerini azaltarak, iyileşmesinde etkin rol oynar.

Bebeğin gerginliğini azaltarak sakinleşmesini sağlar.

Uykunun düzene girmesini kolaylaştırır.

Bebeğin kendisine ve çevresine karşı güven duygusunun gelişmesinde etken rol alır.

BEBEKLER YÜZMEYE NE ZAMAN BAŞLAR?

21 günlükten itibaren bebekler, suyun içinde güvende olmayı ve doğal reflekslerini suda geliştirmeyi öğrenebilirler.

Floating: Bebeklerin boyunlarına takılan içi hava dolu plastik ya da anti-alerjik silikon ekipmanlarla küvet içinde yüzdürülmesidir. (Bebeğin durgun suda yüzmesidir.)

Floating esnasında bebekler her seanstan sonra sterilize edilen ve optimal sıcaklıkta olan küvetlerde su direncine karşı vücutlarını hareket ettirerek dirençli egzersiz yapmış olurlar. Yaklaşık 20-30 dakika süren bu işlem bebeklerin günlük yapması gereken egzersiz ihtiyacını karşılar ve kas-iskelet sistemi gelişimine destek olurlar. Hidroterapi ve flotingden sonra bebeğimizi masaj masasına alıp tüm vücut masajı yapılarak ailelerimize anlatıp ve uygulatma yaptırıyoruz.

BEBEK MASAJI

İlk Masaj Doğumla Başlar! Masaj, tarih boyunca çeşitli şekillerde var olmuştur. Doğum esnasında annedeki şiddetli kasılmalar bebeğin yaşamsal işlevini uyarmaya yardımcı olmaktadır. Bebeğin doğum kanalından geçişi ona yapılan ilk masajdır. Dokunma ve masaj yeni doğanın vücut temasını sürdürmek ve güvende olma duygusunu güçlendirmek için çok önemlidir.

BEBEK MASAJININ FAYDALARI

Masajın bebeklere, çocuklara, gençlere ve yetişkinlere olan faydası, yapılan pek çok çalışma ile kanıtlanmıştır. Masajın biyokimyasal etkilerine bakacak olursak genel olarak stres hormonlarının (katekolaminler) seviyesini azalttığını ve mutluluk hormonunu (serotonin) artırdığını görürüz. Bebek masajları; göz teması kurma, gülme, okşama ve bebekle diğer etkileşimleri içerir. Bu, bebeğin ebeveynleri ile olumlu bir şekilde etkileşime girmesine izin verir.

Yenidoğan bebeğiniz ile temas kurmanızın, onunla bağ kurmanızın harika bir yolundan öte, hem sizin, hem de bebeğiniz için yatıştırıcı ve besleyici bir etkiye sahiptir.

Masaj yapmak, bebeğinizin uykuya geçmesini ve uyku düzeninin oluşmasında olumlu etkileri vardır.

Masaj çeşitleri: Kolik (gaz) masajı, tüm vücuda uygulanan (tüm vücut, bacaklar, kollar, sırt ve yüz)masajı, Refleksoloji (ayak) masajılarını uygulamaktayız. Spa (hidroterapi, floating) ve masaj ortalama 40 dk ile 60 dk sürmektedir.

EMZİRME EĞİTİMİ

Emzirme eğitimi doğum öncesi hamileliğin 32. haftasından itibaren vermekteyiz.

Emzirme Eğitim İçeriğimiz Neleri Kapsıyor?

Anne sütünün önemi, sütün özellikleri, anneye ve bebeğe faydaları. Doğru emzirme nasıl olur, meme anatomisi ve süt oluşumu nasıl oluyor?

Doğru Emzirme pozisyonları,(tutuşlar)

Bebeğin açlık ve tokluk sinyalleri

Yetersiz süt, süt arttırma önerileri.

Memede yaşanabilecek sorunlarda neler yapılmalı? (mastit, yara gibi)

Elle ve makine ile süt sağma nasıl olmalı ve teknikleri ve sağılan sütün saklama koşulları.

Aynı zamanda annelerimizin doğum öncesi, meme problemleri var mı (düz, çökük) meme ucu gibi muayenelerini yapıp, neler yapmamız gerektiğini bireysel olarak uygulamalı şekilde anlatıyoruz. Doğru emzirme nasıl olmalı ve pozisyonlarını uygulamalı olarak göstermekteyiz. Bebeğin açlığını ve doyduğunu nasıl anlamaları konusunda bebeğin sinyalleri nasıl takip etmeleri gerektiğini anlatıyoruz.

Hastane çantasında bebek ile ilgili hangi ürünlerin olması gerektiğini, emzirme ve bebek için alışverişlerde nelere dikkat etmeleri ve hangi materyalleri alıp hangi materyalleri almamaları konusunda bilgi veriyoruz.

Faydaları nelerdir: Emzirmenin ve anne sütünün önemli olduğunu ve faydaları konusunda annelerimizi bilinçlendiriyor, teşvik ediyor, emzirme konusundaki kaygılarını gidererek özgüvenlerini arttırıyor ve uygulamalı anlatımımız ile onları rahatlatıyoruz. Doğum sonrası bebek ve emzirme bilinmezliği konusunda bilgi sahibi olmaları annelerimizi sakinleştirerek kaygı ve streslerini azaltmayı hedefliyoruz.

EMZİRME DANIŞMANLIĞI:

Doğum anından itibaren hastanede evde ve kendi merkezimizde destek vermekteyiz. Emzirme sorunu yaşayan annelerimize, başlıca sorunlardan olan meme reddi yaşayan annelerimize, hiperlaktasyon (sütün fazla gelmesi veya sütün az gelmesi), memede süt birikmesi ve inflamasyon (mastit) durumu yaşayan annelerimize danışmanlık vermekteyiz.

Faydaları: Anneye emzirme konusunda psikolojik destek vererek kaygılarını gidermek. Yanlış uygulamalarını düzeltmek ve emzirmenin başlaması ile bir mucize olan anne sütüne tüm bebeklerimizi kavuşturmak.

MASAJ: Aynı zamanda sevgili annelerimizin özellikle emzirme kaynaklı oluşan sırt ve omuz ağrılarını rahatlatmak süt üretimini arttırmak ve ruh hallerine iyi geleceğini düşündüğümüz için meridyen sırt, omuz masajını uygulamaktayız.

Tuğba Baştatar: Ebe / Hamile Yogası Eğitmeni

Ege Üniversitesi Ebelik lisans mezunuyum. 2013-2014 yıllarında hem çalışma hayatına hem de Ege Üniversitesi Halk Sağlığı Hemşireliği bölümünde Yüksek Lisans eğitimi almaya başladım. Yaklaşık 10 yıl özel hastanelerde doğumhane, yenidoğan yoğun bakım ünitesi, kadın hastalıkları ve doğum servisinde ebe ve sorumlu ebe olarak çalıştım. Üniversite yıllarından itibaren hayalini kurduğum kadına, doğuma, lohusalara olan farklı ve özel yaklaşımlarımı gerçeğe dönüştürmek için yola çıktım.

DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİ

Hamilelik dönemi yaklaşık kırk haftalık bir yolculuktur. Bu yolculukta anne adayı bedenindeki değişimlerin farkındalığı ile başlayarak gün gün anneliğe hazırlanır. Baba adayının da bu döneme eşlik etmesi babalık rollerini kazanabilmesi için çok önemlidir. Bebeğin dünyaya gelmesi ile birlikte yepyeni bir hayat başlamış olacaktır.

Böylesine mucizevi bir yolculukta her adımın tadını çıkararak, hayal edilen en güzel kavuşma için doğuma hazırlanmak oldukça kıymetlidir. Hamileliğin ilk üç ayından itibaren eğitime başlanabilir.

Peki doğuma hazırlık eğitiminde bizi neler bekliyor?

• Kadının kendi bedeni ile ilgili farkındalığı,

• Doğumun fizyolojisi ve doğum çeşitleri,

• Doğal doğum ve hormonlar,

• Doğumun başlama belirtileri,

• Doğumun aşamaları,

• Ne zaman hastaneye gitmeli,

• Kendiniz için en iyi doğum ortamı nasıl olmalı,

• Nefes, gevşeme teknikleri ve bu tekniklerin hamilelik ve doğumda faydaları,

• Aktif doğum pozisyonları,

• Ikınma teknikleri,

• İlaç dışı rahatlatıcı yöntemler,

• Doğumda anneye desteğin önemi,

• Doğumda uygulanan rutin müdahaleler,

• Doğumdan sonra bebeğinizi neler bekler,

• Ten tene temas ve bebekle güvenli bağlanma.

Doğuma hazırlık çalışmasının faydaları:

• İçimizdeki doğum bilgisine inanmaya ve gücümüzü hatırlamaya,

• Kaygı ve korkular yerine, anne baba olarak kendinize olan güveninizin artmasına,

• Doğum sürecinde bilinçli kararlar alabilecek özgüvene kavuşmanıza yardımcı olur.

ÖZEL EBE DESTEĞİ

Her doğum hikayesi kendine özel ve biriciktir. Sıcak, samimi, doğumu doğal akışında yöneterek, anne adayının kendi hikayesini yazmasına destek olan bir uzman ebe ekibin olmazsa olmazıdır. Baştan sona her anında yanında böyle bir desteği olan her anne adayı kendi gücünü de çok iyi kullanacaktır. Kaygıların, korkuların yer almadığı, keşkelerin olmadığı bir doğum hikayesi her kadının hakkıdır.

Özel ebe desteği neleri kapsar?

• Hamileliğin mümkünse 20. haftasından itibaren tanışmak,

• Doğuma hazırlık yolculuğunu (Eğitim alma imkanı varsa) eğitimle beraber tamamlamak,

• Doğum anında baştan sona (Başlangıç belirtilerinden itibaren) birlikte olmak,

• Doğum sonrası dönemde (Doğum şekli farketmeksizin) lohusalık ve emzirme yönetimini birlikte yürütmek.

HAMİLE YOGASI

Eski bir Hint bilimi olan yoga yüzyıllardır stres azaltma ve sağlığı teşvik etmek için kullanılmakta olup ayrıca gebelikte hissedilen gerginlikleri gevşetmek ve ruhu güçlendirmek yönünde fayda sağlayan bir yöntemdir. Yogaya gebeliğin üç ayı bittikten sonra başlanılması önerilir. Ayrıca hamilelik yogasına başlamadan önce mutlaka Kadın Doğum uzmanından onay alınmalıdır. Doğumdan sonrada egzersiz veya yoga yapılması anne vücudunun eski haline dönmesi açısından faydalı olacaktır.

Gebelik döneminde uygulanan yoga, doğum anında da gerginliği azaltarak doğumun daha kolay ve hızlı olmasına yardımcı olur. Çünkü doğum anında doğru alınan nefesler hem kişiyi psikolojik olarak rahatlatır hem de annenin oksijeni daha doğru şekilde kullanmasını sağlayarak doğumu kolaylaştırmaktadır.

Tabii her egzersiz gibi yogaya da başlamadan önce doktora danışılmalı ve mutlaka yoga uzmanı eşliğinde yapılmalıdır.

Hamilelikte yoga yapılmasının faydaları:

• Düzenli yapılan yoga programı ile kişinin fiziksel kondisyonu korunmuş olur.

• Hamileliğe bağlı duruş bozuklukları en aza iner.

• Solunum ve dolaşım sistemleri güçlenir.

• Hamileliğe bağlı bulantı ve kusmalar azalır.

• Vücutta meydana gelen ödemler (el ve ayaklardaki şişmeler) ve özellikle son aylarda çok sıkça hissedilen kramplar azalır.

• Karın kaslarını güçlendirerek ve masaj etkisi yaparak bağırsak hareketlerini rahatlatır.

• Nefes alma ve verme teknikleri ile anneye nefes almayı öğretir, bu sayede anne doğumda daha iyi nefes alır ve doğum sırasında daha rahat eder.

Adres: Mavişehir Park Yaşam Ticaret Merkezi, 6523. Sk. No: 32 B Kat: 1 D: 112

Telefon: 0533 427 10 99 – 0506 213 65 85

www.lilyumbabyspa.com

Instgram: @lilyumbabyspa