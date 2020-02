RUH, BEDEN VE ZİHNİ DENGELEYEN, ŞİFA KAYNAĞI KOZMİK ENERJİ

Kozmik enerji temelinde kişinin yaşam enerjisini uyararak gerçek yaşam enerji seviyesine getirmek için uygulanan bütünsel yaklaşımla çalışan bir tekniktir. Amacı temizlenme, korunma ve şifalanma sağlamaktır.

Bilinen en etkili tamamlayıcı tıp tekniklerinden bir tanesidir. Kozmik enerji bütünle çalışır. Amaç; ruh, beden ve zihni dengeye getirmektir. Ama burada terapistin etkisinin yanında danışanın inanıp inanmaması sorun değildir. Ancak terapi almayı kabul etmesi şarttır. Siz istemedikçe kozmik enerji uygulanamaz. Hak yasası nedeni ile kişinin mutlaka haberi olmalıdır. Yani kişi iyileşmeye özgür irade ile karar vermelidir.

Doktor, eczacı, mimar ve birçok meslek grubu insanlar analitik sistemlerle yetiştiğimiz için görmediğimiz şeye inanmama üzerine çalışan bir zihne sahip olduğumuzdan, kozmik enerji diyince de “ya bırak olur mu öyle şey, safsata bunlar, inanmayın öyle şeylere” diyen çok fazla insan çıkar. Bu insanları çoğu mikrodalga fırın kullanır, ışınını görmediği elektrik enerjisiyle ısınır, yazın güneş gözlüğü takıp gözlerini göremediği ultraviyole ışınlardan korur, ultrason dalgası ile görüntüler çektirir ama enerji terapisi deyince inanmamayı tercih eder. Halbuki bu sistemin inanmak ile veya hissetmek ile ilgisi yoktur. Bunlar önşart değildir. Ben şahsen bir eczacı olarak uzun süredir uyguluyorum bu terapiyi. İlk başta ben de acaba diyordum ama bilgiyi aldıkça ve deneyimi yaşadıkça deneme safhasını geçip, uygulama safhasına geldim.



Ultraviyole, mikrodalga, radyo sinyalleri, ultrason, elektrik de enerji frekanslarından oluşur ve onların hiçbirini duyu organlarımızla algılayamayız. Kozmik enerji de frekanslardan oluşur, bunları görmeyiz, fakat etkilerini aslında somut olarak hayatımızda gözlemleyebiliriz. Bu kronik denilen bir rahatsızlığın iyileşmesi de olabiliyor, ilişkilerde yaşanan düzelmeler de olabiliyor, duygu durumunun çok daha iyi hale gelmesi de olabiliyor…

Bilimsel yönüne bakınca çok eskiye dayanan bir sistem ve benim eğitmenim ilk öğrencilerden…

Kökü Rusya ve çalışmaları ilk yapan PETROVE isimli Rus bir doktor..

Fotiny Gudela ile kozmik enerji seminerlerine 2017 yılında başladık.. Deneyimlemek isteyenler ve hatta eğitimi almak isteyenlerle ücretsiz seminerler yaparak kozmik enerjinin ne olduğunu bilimsel olarak sunmaktayız..

KOZMİK ENERJİ; bir meslek sahibi olmanıza gerek olmadan yapabileceğiniz bir sistemdir.

Önemli olan kozmik enerjinin de ciddi yapılması gereken, kuralları olan bir sistem olduğunu bilmek ve etik davranmaktır. Ayrıca elbette her mal, ürün, hizmet gibi şeylerde olduğu gibi bunda da her kozmik enerji terapistiyim diyenden aynı hizmeti almak zorunda değilsiniz. Hatta yalan olmaları ihtimalleri de olabilir.Ancak bu durum bütünüyle bilimi reddetmenizi gerektirmez. Merdiven altı değil bu işi profesyonelce yapan yerleri terch edin. Gidin onları bulun, araştırın, sorun, sorgulayın. Septik olmaktan zarar gelmez, bilgiye açık olduğunuz sürece, her sorunuzu açıklayabilecek bir uzman bulabilirsiniz. Kozmik enerji bütünle çalışır. Amaç; ruh, beden ve zihni dengeye getirmektir. Ama burda terapistin etkisi yüzde yirmi ise danışanın inanması ve motivasyonu yüzde seksendir. Siz istemedikçe ve gayret göstermedikçe boşuna zaman harcamış olursunuz.

KOZMİK ENERJİ İLE BİRÇOK ŞEY MÜMKÜN!

Stres, depresyon, anksiyete, obezite, şeker, tansiyon, kanser… Kozmik enerji ile yaşam enerjinizi yükseltip travmalarınızdan ve hastalıklarınızdan kurtulabilirsiniz. Kozmik enerji hastalıkların tedavisini sağlamaz ancak sizin vücut frekans vibrasyonunuzu arttırarak o hastalığı yenmeniz için itici güce sahip olmanızı sağlar. Tüm hastalıklar için deneyebileceğiniz bir yöntemdir.

