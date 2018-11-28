Karşıyaka’da bağışıklık güçlendirici seminer

Bu kışı hasta olmadan geçirmek, alerjileriyle başa çıkmak, olumlu düşünmenin yollarını öğrenmek isteyenler ve sağlıklı beslenmenin pratik yollarını arayanlar için Karşıyaka’daki Ege Park AVM’de bir seminer düzenleniyor. 2 Aralık 2018, Pazar, saat 15.00’te gerçekleştirilecek “Çocuklarda ve Yetişkinlerde Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlendirilir?” başlıklı seminerin konuşmacıları Dr. Sinan Akkurt ve Beslenme Uzmanı Diyetisyen Hanife Kara olacak.

Halkın ücretsiz katılımına açık olacak “Çocuklarda ve Yetişkinlerde Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlendirilir?” başlıklı seminer, 2 Aralık 2018, Pazar günü, Karşıyaka Mavişehir’deki Ege Park AVM’nin etkinlik salonunda gerçekleştirilecek. Seminerde konuşacak Dr. Sinan Akkurt “Bağışıklık sistemini güçlendirmenin yolları”nı anlatırken, elektromanyetik kirlilik, stres ve olumsuz düşünce kalıplarıyla mücadeleye yönelik bilgiler de verecek. Gripten kansere kadar birçok hastalık, bağışıklık sisteminin güçsüz düşmesini fırsat bilerek geliştiğine dikkat çeken Dr. Sinan Akkurt, “Alerjileri baskılamak çözüm mü? Alerjilerle nasıl başa çıkabiliriz? Stres yönetilebilir mi? Olumlu düşünme öğrenilebilir mi?” gibi sorulara yanıt verecek.

Seminerin bir diğer konuşmacısı Beslenme Uzmanı Dyt. Hanife Kara ise, “Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler” başlıklı sunumunda, bağışıklık güçlendirici pratik beslenme tavsiyeleri ile dinleyicilere seslenecek. Dyt. Kara, sağlıklı beslenmenin kolay yollarını gösterirken, bağışıklık güçlendiren özel tarifler de verecek.