GENİTAL ESTETİK NEDİR?

Psikolojik, sosyolojik, fizyolojik, hijyenik, estetik ve seksüel problemlere yol açabilen, kadınların dış ve iç genital organlarında, doğuştan ya da sonradan çeşitli sebeplerden dolayı oluşan şekilsel bozuklukların giderilmesi için yapılan tedavilerdir.

Genital estetik tedavi yöntemleri *Cerrahi uygulamalar,

*Lazer uygulamaları,

*Medikal uygulamalar olabiliyor.

EN SIK GÖRÜLEN ŞİKAYETLER:

Bazı hastalarımız gerçekten şikayeti olduğu için geliyor, bazı hastalarımız da çekindiği, utandığı için şikayet olarak dile getirmese de, muayene esnasında biz farkına varınca şikayetlerini paylaşıyorlar.

Küçük dudakların büyük dudaklardan daha büyük ve/veya asimetrik olduğu durumlarda, en sık görülen sağlık problemleri: kötü kokulu akıntı, sık tekrarlayan vajinal enfeksiyon, idrar yolu enfeksiyonu, giydiği kıyafete sürtünme yarattığı için genital bölgede ağrı, hassasiyet ve tramvatik yaralanmalar gibi sağlık problemleri olabiliyor. Aynı zamanda bu problem nedeniyle özgüven eksiklikleri de oluşabiliyor. Bu yüzden genç kızlarımızda flört edememe, evlenme korkusu yaşanabiliyor. Evli olan hastalarımız da cinsel problemler yaşayabiliyorlar. Dar kıyafetler giyildiğinde -tayt, bikini gibi- hoş olmayan görüntüler oluştuğundan hastalarımız şikayet edebiliyor.

Vajınanın genişlediği durumlarda ise en sık gördüğümüz sağlık problemleri; vajinal enfeksiyonlar, akıntı, koku, cinsel birleşme esnasında zevk alamama ve bazen de kontrolsüz bir şekilde vajenden gaz çıkma durumları, idrar kaçırma veya büyük tuvaletini yaparken zorlandığı için vajinanın arka duvarına bastırma ihtiyacı olabiliyor. Bütün bunlar yaşanırken işin bir de psikolojik boyutu oluyor. Çünkü yaşanılan özgüven eksikliği, evliliğinde de bazı cinsel problemlere yol açabiliyor. Doğumda epizyotomi sonrası atılan dikişler, bazı hastalarımızda kötü iyileşebiliyor ve skar bırakabiliyor. Skar dokusu da hastalarımızda ağrı, acı, hassasiyet ve cinsel birleşememe gibi şikayetlere yol açabiliyor. Bu sebeplerden dolayı hastalar kadın doğum uzmanlarına bunları düzelttirmek için başvurabiliyorlar.



GENİTAL ŞEKİL BOZUKLUKLARIN NEDENLERİ?

Genital organlardaki şekil bozukluklarının çeşidine göre nedenleri değişiyor. Labia minus dediğimiz iç dudakların büyük ve asimetrik olduğu durumlar genelde doğuştan görünse de gebelik gibi hormonal durumların değiştiği durumlarda, yapılan doğum sayısıyla alakalı olarak da iç dudaklar büyüyebiliyor. Vajinanın geniş olması ise; yaşla birlikte kollajen dokunun azalması, menapozda östrojen hormonunun azalması, gebelikte hormonal değişimler, hızlı kilo alıp verme, bebeğin yaptığı baskı, çok doğum, zor doğum, müdahaleli, vakumlu doğumlar, kilolu bebek doğurma sebeplerinden dolayı da vajina genişleyebiliyor.

GENİTAL ESTETİK UYGULAMALARINDA HER HANGİ BİR YAŞ GRUBU VAR MI?

Labia minusların büyük olduğu durumlar daha ziyade doğuştan olduğu için, en fazla genç kız gruplarımız ve evlenme korkusu yaşayan gençler. Bu hastalarımızı, bekar olsalar da ameliyatlarını yapabiliyoruz ve kızlık zarına kesinlikle zarar vermiyoruz. Labia minusların büyük olma durumlarını daha çok genç kızlarda görsek de ileri yaş gruplarında da değişik faktörlerden dolayı talep görüyoruz. Vajinoplasti uyguladığımız hastalarımız, daha ziyade 40 yaş ve üstü. Çünkü ilerleyen yaş ile birlikte kollajen doku azalıyor ve vajende sarkma meydana geliyor.

GENİTAL ESTETİK AMELİYATLARI NELERDİR?

• Labiaminoraplasty (Küçük dudakların simetrik olarak küçültülmesi)

• Labiamajoraplasty (Büyük dudakların küçültülmesi, yeniden şekillendirilmesi)

• Clitoral hood reduction (Klitoris küçültülmesi ve şekillendirilmesi)

• Vaginoplasty (Vajina daraltma)

•Perineoplasty (Perine bölgesinin düzeltilmesi)

• Hymenoplasty (Kızlık zarı onarımı)

• Revisionsurgeries (Eski ameliyat skarı düzeltme)

GENİTAL ESTETİKTE ALTERNATİF YÖNTEMLER VAR MIDIR?

• Laser Terapi

Vajınal daraltma

İdrar kaçırma tedavisi

Genital beyazlatma ve gençleştirme

Vajınal atrofi tedavisi

• G-Noktası büyültme

Hyaluronik asit dolgu

Kendi yağ dokusu ile dolgu

PRP uygulama

• Genital bölgenin yenilenmesi:

Kök hücre uygulaması

Genital PRP uygulama

Mesoterapi

Son zamanlarda çok popüler olan lazer uygulamaları var. Lazer uygulamalarında termal etkiyle birlikte vajen epitelinin bağ dokusunda kollajen ve elastinin sentezini arttırarak vajinanın yenilenmesine, sıkılaşmasına yardımcı olabiliyoruz. Vajınasında genişlik hissi olan hastalarda lazer uygulaması alternatif bir yöntemdir.



Bunun yanında idrar kaçıran hastalarda lazer uygulamalarıyla başarılı sonuçlar elde edilebiliyor. Menapoz durumunda vajinada kuruluk ve ciddi sağlık problemleri olabiliyor, lazer ile vajinadaki kuruluk durumunu giderebiliyoruz. Gebelik, doğum gibi hormonal etkiler sebebiyle, hastaların vücutlarının değişik bölgelerinde renk değişikliği olsa da, genital bölgesinde kararma çok daha fazla oluyor ve lazerle vulva beyazlatma tekniği ile rengi açabiliyoruz. Bunun yanında labia majus dediğimiz büyük dudaklarda da bazı sıkıntılar olabiliyor. Yaşın ilerlemesi, kilo alıp vermeyle birlikte labia majuslarda (büyük dudaklarda) çökme, büzüşme, sarkma gibi şekilsel bozukluklar oluşabiliyor. Eğer hastalar bu durumdan rahatsızlık duyuyorsa cerrahi teknikle büyük dudakları küçültüp yeniden şekillendirilebiliyor. Cerrahi dışı alternatif yöntem olarak labia majuslarda sarkma varsa kişinin kendi yağ dokusu kullanarak ya da Hyaluronik asit ile dolgu yapılabiliyor. Dış genital bölgeye PRP tekniği kullanılabiliyor. Hastalarda cinsel isteksizlik, haz alamama, orgazm olamama gibi bir sıkıntı var ise kendi kanından elde edilen plazmayı PRP tekniği ile ya da dolgu malzemeleri ile G-noktası bölgesine uygulayarak, G noktasını büyütürek duyarlılığını artırıp, orgazm olma duyusu arttırılabiliyor.

KADINLARIMIZ NEDEN İDRAR KAÇIRIR ?

İdrar kaçırmanın birçok sebebi olsa da kadınlarımızda en çok stres tip idrar kaçırma dediğimiz karın içi basıncın arttığı öksürme, gülme, ıkınma gibi durumlarda olan idrar kaçırma çeşidini görüyoruz. Bunun en sık sebebi, kişinin kendi zayıf bağ dokusu nedeniyle, mesane tabanını, mesane boynunu ve idrar borusunun altını destekleyen vajen dokusunda sarkma meydana gelmesidir. Menapoz döneminde östrojen hormonunu yitirdiğimiz zaman, bu sarkma daha da artabiliyor. Üzerine çok doğum, çok gebelik, zor doğum, kilolu doğum, vakumlu doğum eklendiyse idrar kaçırma durumu kaçınılmaz bir hal alıyor.

LAZER TEDAVİSİYLE GENİTAL ESTETİK AĞRILI BİR İŞLEM MİDİR ?

Lazer tedavisiyle genital estetik ağrılı bir işlem değildir. Ama hastayı rahatlatmak adına lazer uygulanacak bölgeye, lokal anestezi kremleri uygulanıyor. İşlemden sonra, hasta hemen ayağa kalkabiliyor.

Günlük hayatına devam edebiliyor. Sonrasında da istirahate gerek olmuyor. 10 gün kadar cinsel perhiz öneriyoruz. Biraz akıntı olabiliyor ve bu konuda da ekstra bilgilerle yönlendiriyoruz.

GENİTAL ESTETİK UYGULAMA METODLARI ARASINDA ÜSTÜNLÜK VAR MI?

Genital estetik uygulamalarında medikal, cerrahi, lazer teknikleri vardır. Hastanın şikayetleri, yapılan uygulamadan sonraki beklentileri ve hekimin yaptığı muayene bulguları sonucunda ortak karar ile en doğru yöntem seçilir. Hastaya göre tedavi söz konusudur.

GENİTAL ESTETİK AMELİYATLARI SONRASI ÖNERİLER VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR ?

Genital estetik ameliyatları, ameliyathane koşullarında, steril ortamda yapılması gerekiyor. Yapılan ameliyatın çeşidine göre eğer labioplasti dediğimiz küçük bir ameliyatsa yarım gün kadar ama vajinoplasti yada idrar kaçırma ameliyatı yaptıysak bir gece hastanede konaklaması gerekir. Bu operasyonlardan sonra en önemli dönem ilk 3 gündür. Hastanın ilk 3 gün istirahat etmesi ve buz uygulaması önemlidir. Sonrasında yatağa bağımlı olmasına gerek yoktur, kendi işini yapabilir. 40 gün kadar cinsel perhiz önemlidir. Eğer yaza denk gelirse ilk 2-3 hafta deniz, havuz kışa denk gelirse sauna, hamam, termal önermiyoruz. Kullanıdığımız dikişler kendisi eriyor, alınmıyor, iz kalmıyor. Ciddi bir ağrı ve kanama olmaz.

Sanıldığı kadar zor bir ameliyat değildir. Önemli olan iyi bir muayene ile doğru tanıyı koymak ve en iyi bir alternatif yöntemi tercih etmekdir.

GENİTAL ESTETİK DÜŞÜNEN KADINLARA ÖNERİLER NELERDİR ?

Eğer hastalarımız, gerek fizyolojik gerekse psikolojik sebeplerden dolayı genital estetiğe ihtiyaç duyduklarını hissediyorlarsa; öncelikle konu hakkında tecrübe sahibi olan hekimlerine muayene olmalarını, ardından tüm içtenliklerinle, hiçbir şey saklamadan çekinmeden şikayetlerini ve tedavi sonrası beklentilerini dile getirmelerini ardından da kendileri için en uygun tedavi şeklini seçmelerini öneriyorum. Genital estetik uygulamaları zor uygulamalar değildir. İhtiyacı olan hastalarımızın, kişisel özgüvenini artırmak ve cinsel hayatında konforu sağlamak açısından gereklidir.

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Adres: Yalı Mah. 6523 Sok. 32/B Blok 5. Kat D: 517

Park Yaşam Ofisleri / Mavişehir

İletişim: 0542 833 20 47 – nurdanyldz@hotmail.com

www.drnurdanyildiz.com