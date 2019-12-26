FİT OLMAK İÇİN 20 DAKİKA YETERLİ

SPOR İÇİN VAKTİNİZ YOKSA EMS İLE TANIŞIN!

LetsFit markası spor dünyasının son trendini İzmirlilerle buluşturdu. Mavişehir Park Yaşam Ofisleri’nde hizmet veren LetsFit; kablosuz ve özel bir kıyafet olan Biosuit yardımı ile spor yapmaya vakit ayıramayanlara kısa sürede etkili bir spor imkanı sunuyor. Bu hizmeti İzmirlilerle ilk kez buluşturan Bülent Kapusuz ve Tamer Kandemir, kısa sürede yakaladıkları müşteri memnuniyetini arttırarak devam ettirmek için çalıştıklarını dile getirdiler.

Spor dünyasının son dönemde en çok ilgi çeken antrenman sistemi haline gelen EMS (Electro Muscle Stimulation) (Elektriksel Kas Uyarımı) Son teknoloji kablosuz uygulamaları ile İzmirlilerle buluştu.

Dünyada 55 ülkede en çok tercih edilen antrenman sistemleri arasına giren, American Fitness Academy (AFA) tarafından 2019 yılının en trend branşı olarak seçilen EMS antremanları, Türkiye’de de özellikle son 3 yıldır gösterdiği ivmelenmeyle spor sektörünün lider antrenman sistemi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Bu sistemle spor yaparken akımlar kesinlikle kalp ve diğer organlarınıza ulaşmıyor. Akımlar yalnızca kaslara ve yağ kitlesine etki ediyor. O yüzden istenilen bölgede etkili olup, güvenli bir şekilde ve kısa sürede güzel sonuçlar alınmasını sağlıyor. Aynı zamanda bu özel kıyafet, kablosuz olma özelliği ile spor yapma alanınızı sınırlandırmamış oluyor.

EMS SİSTEMİ NEDİR? (ELECTRO MUSCLE STIMULATION)

EMS’nin pasif jimnastik ile bir bağlantısı yoktur. Özel bir kıyafet (Biosuit) yardımı ile vücuda verilen akımlarla tüm kasların aynı anda çalışmasını sağlayan ve 20 dakikada 4 saatlik spor etkisi yaratan, kişilere 1500 ile 3000 kalori harcatabilen kas uyarım sistemidir.

Eklemlerde sıfır yük, kaslarda maksimum çalışma ilkesiyle sakatlık riskinin olmadığı, güç artışı – denge – esneklik – dayanıklılık – patlayıcı güç – sıkılaşma – incelme – selülit ve hafif dolaşım bozukluklarının giderilmesi – masaj – fizik tedavi – sırt, bel, boyun ağrıları – ideal fiziğe kavuşma, daha sağlıklı bir yaşam ve yüksek standartlı hayat hedefine ulaşmayı sağlayan yeni nesil spor teknolojisidir.

NEDEN LETSFİT?

Randevu sistemi ile tüm stüdyolarımızda size özel hizmet

Kişiye özel antrenör eşliğinde kişiye özel antrenman

kişiye özel diyetisyen programı ile kilo verme

20 dakikalık EMS antrenmanı ile 4 saatlik spor etkisi

Hijyen standartlarının en üst düzeyde olduğu stüdyolar

ISO 9001 Kalite yönetim sertifikası onaylı konsept

Kısaca; spor ve beslenme ile ilgili eşsiz bir deneyim için sizleri LetsFit’e bekliyoruz! #akımasendekatıl

Fotoğraflar: Mavişehir Dergisi

Adres: Park Yaşam Ofisleri Yalı Mah. 6523 Sok. No: 102/B Blok Mavişehir

Tel: 0232 502 35 55 Gsm: 0538 570 53 45 Instagram: letsfitmavisehir