DONAT Beslenme & Diyet Danışmanlığı

Merhaba,

Ben Diyetisyen Büşra Donat Ergin, İlk ve orta öğretim hayatımı İzmir’de tamamladıktan sonra büyük bir öğrenme hevesiyle Yeditepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’ne başlamak üzere İstanbul’a taşındım. Buradan yüksek onur derecesiyle mezun olduktan sonra İstanbul karmaşasına dayanamayıp doğup büyümüş olduğum şehre geri döndüm.

Burada hiç zaman kaybetmeden akademik anlamda tatmin olacağıma inandığım Ege Üniversitesi’nin “Kronik Hastalıklar” yüksek lisans programına başladım. Yeditepe yıllarımda Bariatrik Cerrahi, Karbonhidrat Sayımı kurslarına katılma şansı yakaladım ve bu alanlarda kendimi geliştirerek mesleğime daha hakim olmaya çalıştım. Pilates eğitmenliğimin getirdiği bir merak ile Sporcu Beslenmesi alanında araştırmalar yapıp hem bu alanda, hem de sağlığın her alanında olduğu gibi multidisipliner çalışmanın hayati önem kazandığı Onkoloji Beslenmesi konusunda seminerlere katılıp bilgimi artırmaya gayret ettim.

Yüksek lisans tez sürecim nedeniyle büyük bir ilgiyle sonucunu beklediğim Tip 1 diyabetli çocuklarda fiziksel aktivite davranışını analiz etmeye yoğunlaştığım şu sıralar, benim için gerçek bir dönüm noktası oldu ve lise yıllarından bu yana hayalim olan ‘’Donat Beslenme & Diyet Danışmanlık Merkezi”ni kurdum.

3 yılı aşkın süredir özel kurumlarda gerek yüz yüze, gerekse ‘online’ şekilde devam ettirdiğim mesleğimi Mavişehir Park Yaşam Ofisleri’nde ve artık kendi ofisimde icra edeceğimi mutlulukla paylaşmak isterim.

HANGİ KONULARDA YARDIM ALMALISINIZ?

*Ağırlık Yönetimi (kilo alma, zayıflama)

*Sporcu Beslenmesi

*Gebelikte Beslenme

*Emziklilikte Beslenme

*Bebek- Çocuk Beslenmesi

*Hastalıklarda Beslenme

*Tip 1- Tip 2 Diyabette (Şeker Hastalığı) Beslenme

*Geriatrik Beslenme (Yaşlılık Dönemi)

Beslenme bilimi ışığında, güncel bilgilerle; aslında doğru-temiz içerikli-dengeli beslenmenin “herkes için’’ kolay olduğunu göstermeyi hedefliyorum. Çünkü ne yazık ki diyet yapmanın zor olduğu, yaşam kalitesini düşürdüğü ve konforu azalttığı yönünde inanışlara sahibiz.

Kısıtlayıcı, katı kuralları olan, çok düşük enerjiye sahip beslenme programları uyguluyorsanız belki bunu düşünmekte haklı olabilirsiniz. Ancak bu tip bir düzen sürdürülebilir, uzun vadede sonuç alınıp korunabilecek bir düzen olmuyor. Çünkü aşırı kısıtlayıcı davrandığımızda bu zincir bir noktada bozuluyor ve yeme bozuklukları, kısa sürede aşırı besin tüketimi ile sonuçlanabiliyor.

Ben dengeli, tabii ki sağlık yönünden bir engel teşkil etmiyorsa her besinin programa dahil edilebildiği esnek bir düzeni destekliyorum ve daha doğru buluyorum. Porsiyon kontrolü ve zamanlamanın öğrenilmesi bu noktada önem kazanıyor.

Amacım doğru beslenmeyi sizlere adım adım öğretmek, bunu kolaylıkla yaşamınızın bir parçası haline getirmenizi sağlamak ve dengeli beslenme bilinci oluşturmak.

Adres: 6523 Sokak No: 32/B Daire: 301 Park Yaşam Ticaret Merkezi, Yalı Mah. Mavişehir / İZMİR

Tel: 232 504 48 12 GSM: 505 426 96 36

www.busradonatergin.com

instagram: busradonatergin